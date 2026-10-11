Thị trường nông sản 11/10/2026: Cà phê phục hồi mạnh, lúa gạo ổn định
Hôm nay, thị trường nông sản trong nước ghi nhận sự phục hồi đáng chú ý của mặt hàng cà phê. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng từ 1.000 - 1.200 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua trở lại khoảng 92.200 - 93.000 đồng/kg, còn hồ tiêu tiếp tục đi ngang trong vùng 135.500 - 139.000 đồng/kg, trong khi thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ít biến động, giao dịch mua bán còn yếu. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-11102026-ca-phe-phuc-hoi-manh-lua-gao-on-dinh-597.media