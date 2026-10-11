Thị trường nông sản 11/10/2026: Cà phê phục hồi mạnh, lúa gạo ổn định

Không cần bắt đầu bằng một khoản tiền lớn hay cắt bỏ mọi khoản chi cho bản thân. Với nhiều người, việc duy trì một vài thói quen tài chính đơn giản mỗi ngày có thể giúp khoản tiết kiệm cuối năm tăng lên đáng kể.