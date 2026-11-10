Thị trường nông sản 10/11/2026: Cà phê tăng nhẹ, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

Một cô gái xinh đẹp mỉm cười giới thiệu loại kem dưỡng, giọng ngọt ngào, làn da mịn màng. Chỉ có một điều bạn không biết: cô ấy chưa từng tồn tại. Người ảo do trí tuệ nhân tạo tạo ra đang bước vào thị trường quảng cáo Việt Nam, và câu hỏi lớn nhất họ đặt ra không phải về công nghệ, mà về một thứ cũ xưa hơn nhiều: sự thật mà người mua xứng đáng được biết.