Thị trường nông sản 10/11/2026: Cà phê tăng nhẹ, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg
Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng từ 500 đến 600 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua lên 84.500 - 85.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu duy trì trong khoảng 135.500 - 138.000 đồng/kg, với mức cao nhất tại Đắk Lắk. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi và gạo bán lẻ nhìn chung ổn định, giao dịch mua bán vẫn chậm. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-10112026-ca-phe-tang-nhe-ho-tieu-giu-moc-138000-dongkg-629.media