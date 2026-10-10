Thị trường nông sản 10/10/2026: Cà phê giảm thêm 1.000 đồng/kg, hồ tiêu đi ngang
Hôm nay, thị trường nông sản trong nước tiếp tục ghi nhận áp lực giảm ở mặt hàng cà phê. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm thêm 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 91.200 - 92.000 đồng/kg, còn hồ tiêu tiếp tục đi ngang trong khoảng 135.500 - 139.000 đồng/kg, trong khi thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ít biến động, giao dịch mua bán còn chậm. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-10102026-ca-phe-giam-them-1000-dongkg-ho-tieu-di-ngang-596.media