Thị trường nông sản 10/10/2026: Cà phê giảm thêm 1.000 đồng/kg, hồ tiêu đi ngang

Bước sang tuổi 45 với khoản tiết kiệm khiêm tốn, nợ chưa trả hết hay chưa có kế hoạch nghỉ hưu không có nghĩa là đã quá muộn để thay đổi. Điều quan trọng là điều chỉnh cách chi tiêu, tích lũy và đầu tư để chủ động hơn về tài chính trong những năm tới.