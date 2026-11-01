Thị trường nông sản 1/11/2026: Cà phê và hồ tiêu tiếp tục giảm, gạo Đài Thơm 8 tăng giá
Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 86.500 - 87.000 đồng/kg. Hồ tiêu cũng đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, còn 135.000 - 137.500 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ổn định, riêng một số loại gạo bán lẻ tăng giá. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-1112026-ca-phe-va-ho-tieu-tiep-tuc-giam-gao-dai-thom-8-tang-gia-620.media