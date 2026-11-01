Thị trường nông sản 1/11/2026: Cà phê và hồ tiêu tiếp tục giảm, gạo Đài Thơm 8 tăng giá

Xuất khẩu bán dẫn Hàn Quốc tăng gần 260% trong tháng 10, cho thấy nhu cầu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn rất mạnh. Tuy nhiên, sự bùng nổ này diễn ra giữa lúc giới đầu tư ngày càng lo ngại về hiệu quả của những khoản đầu tư khổng lồ vào AI.