Thị trường nội địa tăng tốc, xuất siêu trở lại trong tháng 9

Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 13,4%

Theo Cục Thống kê, hoạt động thương mại, dịch vụ trong tháng 9 duy trì tốc độ tăng khá cao với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 690,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: H.T

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa của hầu hết các nhóm hàng đều có xu hướng cùng tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy và xe có động cơ tăng 2,4% và tăng 15,2%.

Các nhóm hàng hóa gồm gỗ và vật liệu xây dựng, hàng hóa khác, xăng, dầu các loại cùng tăng 1,9% so với tháng trước và lần lượt tăng 24,2%, 17,6%, 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.925,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước; nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,8%, trong khi năm 2025 tăng 7,2%.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm 2026 ước đạt 4.463,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,3% tổng mức và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm 2026 tăng khá so với cùng kỳ năm trước gồm: Đà Nẵng tăng 14,0%; Quảng Ninh tăng 13,7%; Bắc Ninh tăng 13,5%; Cần Thơ tăng 13,4%; Hải Phòng tăng 13,2%; Đồng Nai tăng 12,8%; Hà Nội tăng 12,7%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 12%.

Cùng với sức mua cải thiện, doanh thu lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và hoạt động vận tải đều tăng trưởng hai con số.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng năm 2026 ước đạt 758,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,8% tổng mức và tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng năm 2026 ước đạt 78,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có doanh thu 9 tháng năm 2026 tăng cao so với cùng kỳ năm trước gồm: Cà Mau tăng 86%; Bắc Ninh tăng 45,3%; Tây Ninh tăng 41,3%; Lâm Đồng tăng 37,7%; Khánh Hòa tăng 29,3%; thành phố Huế tăng 28,9%; thành phố Quảng Ninh tăng 25,7%; Lào Cai tăng 17,8%; Hà Nội và Đà Nẵng cùng tăng 16,5%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 15,9%.

Cùng với sự khởi sắc của thương mại và dịch vụ, hoạt động vận tải tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, khách quốc tế và lưu thông hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh. Trong tháng 9, vận tải hành khách tăng 18% về vận chuyển và 14% về luân chuyển so với cùng kỳ năm trước. Vận tải hàng hóa tăng tương ứng 19,3% và 17,9%.

Tính chung quý III-2026, vận chuyển hành khách tăng 15,9%, luân chuyển tăng 11,5%; vận chuyển hàng hóa tăng 18,1%, luân chuyển tăng 15,1%. Lũy kế 9 tháng, vận tải hành khách đạt 5.300,8 triệu lượt khách, tăng 17,4% so với cùng kỳ; khối lượng luân chuyển tăng 11,9%.

35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Sau 9 tháng liên tiếp nhập siêu, cán cân thương mại hàng hóa tháng 9 cho thấy xuất siêu trở lại với 1,27 tỷ USD. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng, Việt Nam vẫn nhập siêu 19,42 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 9 đạt 117,69 tỷ USD, tăng 7,3% so với tháng trước và tăng 42,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng, xuất khẩu đạt 59,48 tỷ USD, trong khi nhập khẩu đạt 58,21 tỷ USD. Nhờ xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu, cán cân thương mại đã chuyển sang xuất siêu 1,27 tỷ USD, sau 9 tháng liên tiếp nhập siêu.

Tính chung 9 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888,02 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu tăng 24,5%, còn nhập khẩu tăng tới 36,7%, khiến cán cân thương mại nhập siêu 19,42 tỷ USD.

Động lực xuất khẩu tiếp tục đến chủ yếu từ nhóm hàng công nghiệp chế biến, chiếm 90,4% tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng.

35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94,3% tổng kim ngạch xuất khẩu , trong đó 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm hơn 70%. Điện tử, máy tính và linh kiện tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất, với kim ngạch vượt 123 tỷ USD. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng và điện thoại, linh kiện cũng duy trì quy mô xuất khẩu lớn.

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu, với tỷ trọng hơn 80%. Trong khi đó, xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước tăng chậm hơn.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Trung Quốc là nguồn nhập khẩu lớn nhất. Việt Nam duy trì xuất siêu lớn với Hoa Kỳ và EU, nhưng nhập siêu đáng kể từ Trung Quốc, Hàn Quốc và ASEAN.