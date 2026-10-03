Thị trường nội địa tăng tốc, khẳng định vai trò bệ đỡ của nền kinh tế

9 tháng đầu năm, các ngành bán lẻ, lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tăng ổn định. Ảnh: Minh họa.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính chung 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.925,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá, tổng mức bán lẻ vẫn tăng 7,8%, cao hơn mức tăng 7,2% của cùng kỳ năm 2025.

Riêng trong quý 3/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.039,0 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% so với quý trước và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Bước sang tháng 9, quy mô doanh thu ước đạt 690,6 nghìn tỷ đồng, duy trì đà tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 14,1% so với tháng 9 năm trước. Những số liệu này khẳng định nhịp đập thương mại nội địa đang tiến triển hết sức nhịp nhàng và ổn định qua từng quý.

BÁN LẺ HÀNG HÓA GIỮ VAI TRÒ TRỤ CỘT

Lĩnh vực bán lẻ hàng hóa tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột lớn nhất khi đạt doanh thu 4.463,6 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng, chiếm tới 75,3% tổng mức chung và tăng 12,8% so với cùng kỳ. Nhiều nhóm hàng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng như nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) tăng 29,2%; đá quý, kim loại quý tăng 22,0%; hàng hóa khác tăng 18,8%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 17,2%; xăng, dầu các loại tăng 14,9%.

Xét theo diễn biến tháng 9, hầu hết các mặt hàng đều ghi nhận doanh thu tăng trưởng. Trong đó, nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 9,7% so với cùng kỳ; dịch vụ sửa chữa xe có động cơ tăng lần lượt 2,4% và 15,2%. Tương tự, nhóm gỗ và vật liệu xây dựng cùng các loại xăng dầu duy trì mức tăng khá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, thị trường tháng 9 cũng ghi nhận sự dịch chuyển trái chiều ở một số mặt hàng tiêu dùng đắt tiền. Tiêu biểu như mặt hàng ô tô các loại tăng 5,0% so với tháng 8 nhưng lại giảm 1,0% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ yếu tố mùa vụ, khi tâm lý kiêng kỵ mua sắm tài sản lớn trong tháng Bảy âm lịch vẫn tác động đáng kể đến quyết định xuống tiền của người tiêu dùng.

DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TIÊU DÙNG TĂNG TỐC TRÊN DIỆN RỘNG

Bên cạnh mảng bán lẻ, các ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành bứt phá mạnh mẽ nhất. Trong 9 tháng năm 2026, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 758,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,8% tổng mức và tăng 16,7%.

Nhiều địa phương du lịch trọng điểm đạt mức tăng trưởng cao như Đà Nẵng tăng 21,7%; Quảng Ninh tăng 20,6%; Khánh Hòa tăng 20,5%; Huế tăng 20,4%; Lâm Đồng tăng 19,4%. Hai trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội và TP.HCM cũng ghi nhận mức tăng lần lượt 16,3% và 14,1%.

Ngành du lịch lữ hành chứng kiến tốc độ tăng trưởng nổi bật nhất với doanh thu 9 tháng ước đạt 78,1 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ. Dẫn đầu tốc độ bứt phá là Cà Mau với mức tăng 86,0%; tiếp đến là Bắc Ninh tăng 45,3%; Tây Ninh tăng 41,3%; Lâm Đồng tăng 37,7%; Khánh Hòa tăng 29,3%; Huế tăng 28,9%; Quảng Ninh tăng 25,7%.

Doanh thu các dịch vụ khác cũng đạt 625,4 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%, góp phần hoàn thiện bức tranh tăng trưởng toàn diện của khu vực thương mại dịch vụ.

Sự tăng trưởng đồng đều giữa các nhóm ngành và địa phương chứng minh các chính sách kích cầu tiêu dùng, phát triển du lịch và phục hồi kinh tế đang phát huy hiệu quả rõ rệt, tạo đà vững chắc cho đợt cao điểm tiêu dùng cuối năm.