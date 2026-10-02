Thị trường nhiên liệu toàn cầu gặp khó, Mỹ yêu cầu Pháp, Đức giải phóng kho dự trữ diesel khẩn cấp

Mỹ yêu cầu Pháp, Đức giải phóng kho dự trữ diesel khẩn cấp. (Nguồn: Bloomberg News)

Một nguồn tin châu Âu cho biết, Washington đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) giải phóng khoảng 120 triệu thùng diesel trong 6 tháng tới.

Theo số liệu Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) mới nhất, Pháp và Đức hiện nắm giữ hơn 1/3 lượng dự trữ diesel chiến lược của EU, Đức có khoảng 5,6 triệu tấn và Pháp 8,2 triệu tấn.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu toàn cầu bị gián đoạn do chiến tranh Iran, trong khi Nga tiếp tục hạn chế xuất khẩu diesel và các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc cũng giảm xuất khẩu để bổ sung nguồn dự trữ trong nước.

Châu Âu ngày càng phụ thuộc vào diesel nhập khẩu từ Mỹ sau khi giảm mạnh nhập khẩu nhiên liệu Nga.

Các quan chức EU, Pháp và Đức đang thảo luận khả năng giải phóng thêm nguồn dự trữ.

Ủy ban châu Âu cùng Pháp, Đức, Italy, Anh và Ireland đã tổ chức cuộc điện đàm về vấn đề này. Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) chưa yêu cầu Đức giải phóng thêm dự trữ.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng, việc các nước châu Âu đưa thêm diesel dự trữ ra thị trường là cần thiết trước mùa thu hoạch và mùa sưởi ấm mùa Đông.

Trong khi đó, Tổng thống Trump đang cân nhắc hạn chế xuất khẩu diesel của Mỹ nhằm giảm giá nhiên liệu trong nước trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11/2026.

Theo Reuters, sức ép đối với Pháp và Đức cho thấy, nền kinh tế lớn nhất thế giới đang kết hợp các biện pháp ngoại giao và thương mại để tìm cách tăng nguồn cung nhiên liệu và kiềm chế giá năng lượng, trong bối cảnh giá diesel tăng mạnh tại cả Mỹ và châu Âu.

(theo Euro News)