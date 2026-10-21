Thị trường nhà sang trọng tại Dubai hạ nhiệt vì chiến tranh

Theo công ty tư vấn bất động sản Knight Frank, Dubai ghi nhận 86 giao dịch nhà ở có giá trị từ 10 triệu USD trở lên trong quý III, giảm khoảng 17% so với 103 giao dịch cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm diễn ra sau giai đoạn thị trường liên tiếp lập kỷ lục, cho thấy đà tăng trưởng đang chịu sức ép từ những bất ổn địa chính trị trong khu vực.

Dù vậy, quy mô giao dịch vẫn cho thấy sức chống chịu của thị trường bất động sản cao cấp tại thành phố này. Từ tháng 1 đến tháng 9, Dubai ghi nhận tổng cộng 412 giao dịch nhà ở trị giá trên 10 triệu USD, tiến gần mức kỷ lục 500 giao dịch được thiết lập trong cả năm ngoái.

Đảo nhân tạo Palm Jumeirah tại Dubai, nơi tập trung nhiều bất động sản hạng sang. Ảnh: Stefan Tomic/Getty Images.

Faisal Durrani, Trưởng bộ phận nghiên cứu khu vực Trung Đông và Bắc Phi của Knight Frank, nhận định thị trường vẫn duy trì khối lượng giao dịch cao trong quý III bất chấp tình hình địa chính trị biến động. Tuy nhiên, theo ông, diễn biến xung đột với những giai đoạn căng thẳng xen kẽ gián đoạn đã tác động tiêu cực đến tâm lý người mua.

Xung đột liên quan đến Iran đã làm chậm chu kỳ tăng trưởng dài nhất từ trước đến nay của thị trường bất động sản Dubai, vốn bắt đầu từ giai đoạn đại dịch năm 2020. Đầu năm nay, thành phố từng hứng chịu các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ phía Iran. Dù phần lớn các vật thể tấn công bị đánh chặn, những diễn biến này vẫn gây sức ép lên các lĩnh vực du lịch, hàng không và thương mại, đồng thời làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường nhà đất.

Giá bất động sản cũng bắt đầu điều chỉnh sau nhiều năm tăng mạnh. Theo ước tính của công ty dịch vụ bất động sản JLL, giá nhà tại Dubai đã giảm trung bình khoảng 5%, trong khi một số khu vực cao cấp ghi nhận mức giảm sâu hơn. Riêng Palm Jumeirah, đảo nhân tạo nổi tiếng với các bất động sản ven biển đắt đỏ, giảm khoảng 9% trong 12 tháng qua, theo Knight Frank.

Tuy nhiên, mức giá hạ nhiệt có thể tạo cơ hội cho một bộ phận người mua mới. Louis Harding, Giám đốc mảng bất động sản nhà ở tại UAE của Knight Frank, cho biết giá nhà tại Palm Jumeirah hiện ở mức khoảng 4.083 dirham, tương đương 1.112 USD mỗi foot vuông. Theo ông, khu vực này ngày càng hấp dẫn với những người tìm kiếm nơi ở lâu dài hoặc nhà nghỉ dưỡng, thay vì các nhà đầu tư chỉ muốn mua đi bán lại trong thời gian ngắn để kiếm lời.

Trong quý III, Dubai ghi nhận 13 giao dịch bất động sản có giá trị từ 25 triệu USD mỗi căn, với tổng giá trị khoảng 500 triệu USD. Phần lớn giao dịch nhà ở hạng sang tập trung tại Palm Jumeirah và Emirates Hills, hai trong số những khu vực cao cấp nổi bật của thành phố.

Tính chung chín tháng đầu năm, tổng giá trị giao dịch bất động sản từ 10 triệu USD trở lên đạt khoảng 6,7 tỷ USD. Con số này cho thấy phân khúc cao cấp vẫn giữ được sức hút, dù thị trường đã giảm tốc so với giai đoạn tăng trưởng mạnh trước đó. Trong quý III/2024, Dubai ghi nhận 83 giao dịch thuộc phân khúc này.

Một yếu tố hỗ trợ thị trường là sự trở lại của phần lớn cư dân nước ngoài sau kỳ nghỉ hè vào tháng 9. Lực cầu từ nhóm khách hàng này góp phần củng cố hoạt động giao dịch trong bối cảnh người mua vẫn theo dõi sát diễn biến xung đột và triển vọng kinh tế khu vực.

Đà chững lại hiện nay diễn ra sau một năm 2023 lập kỷ lục. Theo ước tính của các nhà phân tích, giá bất động sản tại Dubai đã tăng hơn 70% kể từ sau đại dịch. Sau một chu kỳ tăng mạnh kéo dài, thị trường đang phải đối mặt với sự kết hợp giữa mặt bằng giá cao, tâm lý thận trọng và những bất ổn địa chính trị.

Theo Durrani, xung đột đang diễn ra trong khu vực là yếu tố lớn nhất kìm hãm hoạt động chung của thị trường vào thời điểm hiện tại. Diễn biến của cuộc xung đột vì vậy sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý người mua, trong khi khả năng duy trì sức hút đối với khách hàng quốc tế là yếu tố quan trọng đối với triển vọng bất động sản hạng sang Dubai trong thời gian tới.