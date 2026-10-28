Thị trường nhà ở TPHCM thiếu nguồn cung nhà giá thấp

Báo cáo của Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) gửi Chính phủ giữa tháng 10 cho thấy, trong tổng số sản phẩm đủ điều kiện huy động vốn từ đầu năm, chung cư cao cấp chiếm 73,6%, trung cấp chiếm 7,1%. Thị trường không ghi nhận dự án nhà ở bình dân nào.

Dữ liệu DKRA Consulting cho thấy, giá căn hộ sơ cấp tại TPHCM trong quý III thấp nhất 32,8 triệu đồng/m², trung bình 68,5 triệu đồng/m² và cao nhất 520,3 triệu đồng/m², đã gồm VAT. Tại khu vực trung tâm và bán đảo Thủ Thiêm, giá căn hộ ở mức 182-390 triệu đồng/m²; khu Đông và khu Nam khoảng 98,8-143 triệu đồng/m². Khu Tây cũng xuất hiện dự án hạng sang giá 117-124,8 triệu đồng/m².

Ngoài áp lực chi phí, nguồn cung còn bị hạn chế bởi vướng mắc pháp lý. Đến đầu tháng 9, TPHCM có 1.338 dự án vướng mắc kéo dài, tổng vốn đầu tư 658.084 tỷ đồng.

Khi nội đô thiếu nhà vừa túi tiền, nhu cầu mua dịch chuyển sang các đô thị vệ tinh. Avison Young ghi nhận khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có giá căn hộ sơ cấp từ 1.800-4.500 USD/m². Theo Batdongsan, tỷ trọng tìm kiếm nhà đất tại Bình Dương tăng từ 9% trong quý I-2024 lên 30% vào quý III năm nay.

Để tái cân bằng thị trường, TPHCM đang tháo gỡ pháp lý và phát triển nhà ở xã hội, đã gỡ vướng 723 dự án, đạt 54% tổng số dự án cần xử lý. Năm 2026, địa phương dự kiến hoàn thành 13 dự án nhà ở xã hội với 9.402 căn. Trong quý IV, tiếp tục khởi công 6 dự án quy mô 84.000 căn, hướng tới mục tiêu phát triển 181.257 căn giai đoạn 2026-2030.