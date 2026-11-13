Thị trường nhà ở Mỹ tiếp tục ảm đạm

Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ (NAR) ngày 12/11 cho biết doanh số bán nhà hiện hữu giảm 5,5%, xuống mức 3,75 triệu căn/năm tính theo tốc độ hàng năm đã điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 1. Các nhà kinh tế được tờ The Wall Street Journal khảo sát dự báo doanh số giảm 3,8%.

Một góc khu căn hộ cao cấp The Grace tại khu vực Crystal City, thành phố Arlington, bang Virginia (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN

Lần gần đây nhất doanh số bán nhà xuống mức thấp như vậy là vào tháng 8/2010, khi nền kinh tế Mỹ vẫn đang chật vật phục hồi sau sự sụp đổ của thị trường nhà ở và cuộc suy thoái tiếp sau đó. So với tháng 10 năm ngoái, doanh số giảm 8,8%, đánh dấu mức giảm theo năm lớn nhất kể từ năm 2023.

Doanh số tháng 10 chủ yếu phản ánh các hợp đồng mua bán được ký trong tháng 9, thời điểm làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu khiến lãi suất thế chấp tăng vọt lên trên 7%. Các đại lý bất động sản và tổ chức cho vay thế chấp cho biết kể từ đó, hoạt động xem nhà mở bán đã trở nên trầm lắng và người mua ngừng tìm kiếm nhà.

Lãi suất thậm chí còn tăng cao hơn trong tháng 10, cho thấy những số liệu doanh số tồi tệ nhất có thể vẫn chưa xuất hiện. Theo công ty cho vay thế chấp mua nhà liên bang Freddie Mac, lãi suất thế chấp kỳ hạn 30 năm giảm xuống 7,11% từ mức 7,18% trong tuần trước, đánh dấu tuần giảm thứ 4 liên tiếp. Một năm được kỳ vọng sẽ mở ra sự phục hồi của thị trường nhà ở lại đang khép lại với gam màu ảm đạm.

NAR cho biết giá bán trung vị trên toàn quốc đối với nhà hiện hữu trong tháng 10 tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 416.700 USD. Giá nhà nhìn chung đã chững lại do lãi suất thế chấp khiến nhu cầu đóng băng, nhưng vẫn tăng dần lên các mức kỷ lục khi chủ nhà tiếp tục giữ những khoản vay thế chấp có lãi suất thấp từ nhiều năm trước, làm hạn chế nguồn cung nhà bán.

Tỷ lệ bán nhà thấp kỷ lục trong tháng 10 càng trở nên đáng chú ý khi hồi đầu năm, thị trường từng ghi nhận tâm lý lạc quan rằng thị trường nhà ở sẽ bắt đầu phục hồi.

Lãi suất thế chấp có thời điểm giảm xuống dưới 6% trong tháng 2, thúc đẩy làn sóng hoạt động mua nhà và làm dấy lên niềm tin rằng doanh số bán nhà đang trên đà trở lại mức trước đại dịch. Tuy nhiên, lãi suất đã tăng vọt sau khi Mỹ tấn công Iran và tiếp tục đi lên khi cuộc chiến kéo dài, trong khi các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) chi tiêu mạnh tay. Những yếu tố này kết hợp với nhau đã đẩy lạm phát tăng cao.

Các nhà kinh tế cho rằng lãi suất thế chấp nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm tới, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chịu sức ép phải tiếp tục nâng lãi suất ngắn hạn để kiềm chế tình trạng lạm phát dai dẳng.

Bộ Lao động Mỹ tuần này cho biết giá tiêu dùng trong tháng 10 tăng 0,4%, cao hơn dự báo. Thông tin này khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, vốn là cơ sở tham chiếu của lãi suất thế chấp, tăng lên.

Các nhà kinh tế thuộc bộ phận nghiên cứu của Goldman Sachs tháng trước dự báo doanh số bán nhà hiện hữu trong năm 2027 chỉ đạt 3,9 triệu căn, so với mức trên 5 triệu căn trước đại dịch. Lần gần đây nhất doanh số bán nhà trong một năm dương lịch xuống dưới 4 triệu căn là vào năm 1995.

Việc nhiều người mua nhà tiềm năng rút khỏi thị trường khi lãi suất tăng đã tạo lợi thế thương lượng lớn hơn cho những người có đủ khả năng chấp nhận chi phí cao. Người bán đang đưa ra những nhượng bộ đáng kể, thường nhằm hỗ trợ người mua giảm lãi suất khoản vay thế chấp.

Christina Ray, một đại lý bất động sản tại thành phố Denver, cho biết 65% giao dịch hoàn tất trong tháng 10 tại thị trường Denver có các khoản ưu đãi từ phía người bán.