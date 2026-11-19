Thị trường nhà ở Mỹ đang đối mặt với triển vọng ảm đạm trong những tháng cuối năm 2026, khi doanh số bán nhà chờ hoàn tất giao dịch giảm xuống mức thấp kỷ lục, trong khi hoạt động xây dựng có dấu hiệu chững lại do lãi suất thế chấp và chi phí đầu vào duy trì ở mức cao.

Một ngôi nhà đơn lập có vườn cây và thảm cỏ tại khu vực Tây Bắc thủ đô Washington, D.C. (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Theo báo cáo do Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ (NAR) công bố ngày 18/11, số lượng hợp đồng mua bán nhà chờ hoàn tất giao dịch trong tháng 10/2026 giảm 4,7% so với tháng trước và giảm 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức thấp nhất kể từ khi chỉ số này bắt đầu được thống kê năm 2001. Đây là tháng thứ hai liên tiếp chỉ số này chạm mức thấp kỷ lục.

Diễn biến trên cho thấy nhu cầu mua nhà tiếp tục suy yếu, bất chấp lãi suất thế chấp có thời điểm giảm nhẹ trong tháng 10. Theo Mortgage News Daily, lãi suất trung bình đối với khoản vay thế chấp cố định kỳ hạn 30 năm giảm từ 7,54% vào đầu tháng xuống 7,27% vào cuối tháng, trước khi tăng trở lại trong tháng 11.

Chuyên gia kinh tế trưởng NAR Lawrence Yun nhận định việc số lượng hợp đồng mua bán nhà chờ hoàn tất giao dịch giảm xuống mức thấp kỷ lục trong hai tháng liên tiếp báo hiệu doanh số bán nhà quý IV/2026 sẽ rất yếu. Theo ông, tổng doanh số bán nhà hiện hữu trong cả năm có thể giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa thập niên 1990.

Xét theo khu vực, hoạt động mua bán nhà suy giảm trên toàn nước Mỹ, đặc biệt tại miền Nam, thị trường nhà ở lớn nhất cả nước, và miền Tây, nơi giá bất động sản thuộc nhóm cao nhất.

Trong khi đó, theo số liệu do Chính phủ Mỹ công bố ngày 18/11, số nhà khởi công xây dựng trong tháng 10 tăng 9,9% so với tháng trước, đạt tốc độ 1,31 triệu căn/năm, mức cao nhất trong ba tháng và vượt dự báo 1,25 triệu căn của các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg. Trong đó, số nhà khởi công xây dựng thuộc phân khúc nhà ở nhiều căn hộ tăng gần 24%, trong khi phân khúc nhà đơn lập tăng 4%, đạt tốc độ 864.000 căn/năm. Tuy nhiên, bất chấp sự phục hồi trong tháng 10, hoạt động xây dựng nhà đơn lập vẫn ở gần mức thấp nhất từ đầu năm.

Đáng chú ý, số giấy phép xây dựng nhà đơn lập giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2023, phản ánh tâm lý thận trọng của các doanh nghiệp bất động sản trong bối cảnh lãi suất thế chấp duy trì trên 7% và khả năng chi trả của người mua nhà tiếp tục suy giảm.

Một khu dân cư gần thị trấn Weehawken, bang New Jersey (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Chuyên gia kinh tế cấp cao Olivia Cross của tổ chức nghiên cứu kinh tế vĩ mô Pantheon Macroeconomics nhận định các doanh nghiệp xây dựng nhiều khả năng sẽ tiếp tục cắt giảm các dự án mới trong sáu tháng tới. Theo bà, lãi suất thế chấp cao không chỉ làm suy yếu nhu cầu mua nhà mà lợi suất trái phiếu doanh nghiệp và lãi suất cho vay ngân hàng tăng còn đẩy chi phí huy động vốn của các nhà phát triển bất động sản lên cao.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế cấp cao của trang web chuyên về thị trường bất động sản Realtor.com Joel Berner nhận định các doanh nghiệp xây dựng đang phải đối mặt với nhiều trở ngại, từ chi phí đất đai, nhân công, vật liệu và tài chính gia tăng đến nhu cầu mua nhà suy yếu. Theo ông, việc các doanh nghiệp thu hẹp hoạt động ở giai đoạn chuẩn bị dự án có thể kéo theo sự sụt giảm về số lượng nhà khởi công và hoàn thành trong những tháng tới.

Những số liệu trên được công bố ngay sau khi Hiệp hội Quốc gia các Nhà xây dựng Nhà ở Mỹ (NAHB) cho biết chỉ số niềm tin của các nhà xây dựng trong tháng 11 giảm xuống mức thấp nhất trong 14 năm. Các doanh nghiệp tiếp tục chịu sức ép từ lãi suất thế chấp cao, chi phí năng lượng, vật liệu và lao động tăng, cùng với niềm tin người tiêu dùng suy yếu.

Giới phân tích nhận định thị trường nhà ở Mỹ khó có khả năng phục hồi mạnh trong ngắn hạn nếu chi phí vay mua nhà tiếp tục duy trì ở mức cao. Sự suy yếu đồng thời của nhu cầu giao dịch và số lượng giấy phép xây dựng cho thấy những khó khăn của lĩnh vực bất động sản có thể kéo dài sang đầu năm 2027.