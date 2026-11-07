Thị trường nhà ở Hà Nội tái thiết lập mặt bằng giá, thanh khoản chậm lại theo giá trị sử dụng thực

Thị trường ưu tiên thanh khoản dự án có tính pháp lý cao. (Ảnh: HNV)

Ở phân khúc căn hộ, thị trường bước vào giai đoạn phát triển có chọn lọc. Nguồn cung mới đạt khoảng 2.100 căn trong quý, giảm 54% theo quý, trong khi lượng tiêu thụ đạt gần 1.720 căn, giảm 61% theo quý và 71% theo năm.

Thanh khoản suy giảm trong bối cảnh mặt bằng giá duy trì ở mức cao, nguồn cung vẫn tập trung ở phân khúc cao cấp trong khi nhu cầu hiện nay chủ yếu đến từ khách hàng mua để ở và một bộ phận người mua tiếp tục quan sát tác động của các dự án hạ tầng, quy hoạch trọng điểm, hay diễn biến của lãi suất. Giá sơ cấp bình quân đạt khoảng 108 triệu đồng/m², giảm 12% theo quý. Mức giảm này chủ yếu đến từ việc tỷ trọng căn hộ hạng sang thu hẹp và phân khúc trung cấp quay trở lại, trong khi giá tại các dự án hiện hữu nhìn chung ổn định, tăng phổ biến 0-2% theo quý.

Ở phân khúc nhà liền thổ, thị trường ghi nhận khoảng 170 sản phẩm mở bán mới và 167 giao dịch trong quý, giảm 71% so với cùng kỳ, với tâm lý thận trọng của cả chủ đầu tư và người mua trong bối cảnh quy hoạch, pháp lý đang được hoàn thiện. Giá sơ cấp trung bình đạt 268 triệu đồng/m², tăng 11% theo quý nhưng giảm 5% theo năm, chủ yếu do khoảng 25% nguồn cung mới tập trung tại các khu vực có mặt bằng giá cao như Từ Liêm và Tây Hồ.

Nhận định về diễn biến này, bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, Giám đốc cấp cao, Trưởng bộ phận tư vấn chiến lược Cushman & Wakefield Việt Nam, nhận định: Giai đoạn này cho thấy thị trường đang chuyển từ tăng trưởng dựa trên kỳ vọng sang tăng trưởng dựa trên giá trị sử dụng thực tế.

Vì vậy, theo bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, điều cần theo dõi không chỉ là mặt bằng giá chung, mà là mức độ phân hóa giữa các dự án. Những dự án có pháp lý minh bạch, tiến độ rõ ràng, hạ tầng kết nối được cải thiện và chủ đầu tư có năng lực đã được kiểm chứng, nhiều khả năng sẽ duy trì được thanh khoản và dư địa tăng trưởng, trong khi các sản phẩm chưa phù hợp với nhu cầu ở thực sẽ cần thêm thời gian để hấp thụ.