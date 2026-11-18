Một ngôi nhà được rao bán tại Washington, DC, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo cáo của công ty môi giới bất động sản Compass, cả hai con số đều cao nhất trong một tháng kể từ khi hệ thống Multiple Listing Service (MLS) bắt đầu lưu trữ dữ liệu năm 1993. Diễn biến này phản ánh nhu cầu gia tăng của nhóm người mua có tiềm lực tài chính lớn trong bối cảnh nguồn cung nhà ở cao cấp ngày càng hạn chế.

Trong tổng số 253 căn nhà riêng biệt được giao dịch tại San Francisco trong tháng 10, các căn có giá trên 5 triệu USD chiếm gần 16%. Hoạt động mua bán phân khúc cao cấp gia tăng trong bối cảnh nhiều lãnh đạo và nhà đầu tư trong ngành trí tuệ nhân tạo (AI) tại thành phố có thêm tài sản và tìm kiếm bất động sản giá trị cao. Nguồn cung hạn chế khiến người mua phải cạnh tranh gay gắt để sở hữu những căn nhà được đưa ra thị trường.

Theo báo cáo Compass công bố ngày 16/11, giá bán trung vị nhà riêng biệt tại San Francisco trong tháng 10 đạt 2,39 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng theo năm lớn nhất kể từ tháng 2/2018. Tính theo chu kỳ 12 tháng, giá bán trung vị đạt 2,01 triệu USD, tăng 21% so với năm trước và lần đầu vượt ngưỡng 2 triệu USD kể từ ít nhất năm 2020.

Thị trường nhà ở cao cấp tại San Francisco đã có dấu hiệu khởi sắc trong nhiều tháng trước khi thiết lập các kỷ lục mới. Từ tháng 3 đến tháng 6/2026, mỗi tháng đều có ít nhất 23 căn nhà được bán với giá trên 5 triệu USD, mức chưa từng ghi nhận trước năm nay. Kỷ lục trước đó đối với nhóm nhà trên 10 triệu USD là 6 giao dịch trong tháng 5, trong khi nhóm nhà trên 5 triệu USD đạt 30 giao dịch vào tháng 6. Cả hai mức này đều bị vượt qua trong tháng 10.

Một giao dịch đáng chú ý trong tháng trước là căn nhà 112 năm tuổi gần khu vực Presidio được bán với giá 15 triệu USD. Bất động sản này ban đầu được rao bán ở mức 7,99 triệu USD và nhận được 9 đề nghị mua. Giá giao dịch cuối cùng gần gấp đôi giá chào bán ban đầu. Trong khi đó, tuần trước, một biệt thự thuộc thời kỳ Gilded Age tại địa chỉ 2770 Broadway được đưa ra thị trường với giá 34,95 triệu USD, trở thành căn nhà có giá rao bán cao nhất tại San Francisco trong năm 2026.

Cạnh tranh giữa người mua cũng đẩy giá giao dịch vượt mức rao bán. Trong tháng 10, có 86% nhà riêng biệt tại San Francisco được bán với giá cao hơn giá chào bán, tăng so với mức 77% cùng kỳ năm trước. Thời gian trung bình một căn nhà được rao bán trước khi tìm được người mua chỉ còn 14 ngày, nhanh nhất trong các tháng 10 kể từ ít nhất năm 2019.

Nguồn cung tiếp tục thu hẹp, với toàn thành phố chỉ còn 222 căn nhà riêng biệt được rao bán vào cuối tháng 10, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước và giảm 41% so với hai năm trước. Lượng nhà hiện có tương đương khoảng 0,9 tháng nguồn cung nếu duy trì tốc độ giao dịch hiện tại, cho thấy người mua đang phải cạnh tranh trong điều kiện có ít lựa chọn.

Diễn biến mới đánh dấu sự thay đổi so với giai đoạn đại dịch COVID-19, khi nhiều cư dân rời San Francisco do xu hướng làm việc từ xa tạo điều kiện cho nhân viên ngành công nghệ chuyển đến các khu vực khác. Tuy nhiên, số liệu tháng 10/2026 cho thấy hoạt động mua bán nhà đã gia tăng trở lại, đặc biệt tại các khu vực tập trung nhiều bất động sản cao cấp.