Thị trường nhà đất cuối năm 2026 có gì mới?

Thị trường nửa tháng cuối năm 2026

Đánh giá về bức tranh tổng quan thị trường bất động sản Việt Nam nửa cuối năm 2026, bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam (VARS IRE) nhận định: Thị trường khó có thể kỳ vọng vào một sự bùng nổ, nhưng đây sẽ là giai đoạn rất quan trọng khi quá trình tái cân bằng diễn ra rõ nét hơn.

Theo đó, xu hướng phân hóa sẽ diễn ra mạnh mẽ ở nhiều cấp độ: Giữa các phân khúc bất động sản, giữa các khu vực khác nhau và thậm chí đi sâu đến từng dự án, từng sản phẩm trong mỗi dự án. Đây cũng chính là thời điểm để các sản phẩm bất động sản tái định vị giá trị thực của mình.

"Những sản phẩm có pháp lý rõ ràng, có khả năng khai thác hiệu quả, đảm bảo dòng tiền, được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín, có tiến độ triển khai và chất lượng xây dựng đảm bảo sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư", bà Phạm Thị Miền, nhận định.

Thanh khoản chững lại nhưng nhu cầu thực vẫn ở mức cao

Quan sát diễn biến thị trường thời gian qua, thanh khoản xuất hiện dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên, theo bà Miền, sự chững lại này không đồng nghĩa với việc các chủ đầu tư phải dừng kế hoạch bán hàng. Do đặc thù phát triển một dự án kéo dài nhiều năm, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục triển khai để đảm bảo kế hoạch kinh doanh và áp lực tài chính, đồng thời thực tế nhu cầu nhà ở đối với các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực vẫn duy trì ở mức cao.

Thay vì dừng lại, các chủ đầu tư có xu hướng kéo dài thời gian mở bán để thăm dò tâm lý khách hàng, từ đó điều chỉnh cơ chế hỗ trợ phù hợp hơn. Nhiều doanh nghiệp đang tích cực giãn tiến độ thanh toán, bắt tay với ngân hàng tung ra các gói tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ người mua tiếp cận nguồn vốn. Nhờ đó, dù thanh khoản chững lại nhưng thị trường vẫn duy trì ở mức an toàn và ổn định.

Thị trường nửa cuối năm 2026 tiếp tục nhận được nhiều điểm tựa quan trọng từ kinh tế vĩ mô:

Đẩy mạnh các trụ cột tăng trưởng: Chính phủ tiếp tục thúc đẩy đầu tư công, phát triển hạ tầng, đô thị hóa và công nghiệp - dịch vụ, tạo hiệu ứng lan tỏa nâng cao nhu cầu nhà ở.

Hoàn thiện thể chế pháp lý: Các điểm nghẽn pháp lý về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản từng bước được tháo gỡ, giúp khơi thông nguồn lực.

Cơ cấu sản phẩm cân bằng hơn: Nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực được ưu tiên thúc đẩy.

Mặt bằng giá ổn định: Khả năng xuất hiện các đợt "sốt giá" hay tăng nóng không cao do nguồn cung cải thiện và tính cạnh tranh giữa các chủ đầu tư gia tăng.

Nghị quyết 21 về niên hạn chung cư

Bên cạnh sự chuyển dịch về mặt bằng giá và thanh khoản, một trong những điểm mới tác động mạnh mẽ nhất đến tâm lý và cấu trúc thị trường cuối năm 2026 chính là việc cụ thể hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW liên quan đến việc xác định thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn công trình.

Nghị quyết 21 đặt ra định hướng quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, nhưng gắn liền với việc bảo đảm quyền tài sản của người dân.

Đất ở vẫn sử dụng lâu dài: Quyền đối với đất xây dựng nhà ở thương mại vẫn được bảo đảm lâu dài. Hết niên hạn công trình không đồng nghĩa với việc cư dân bị "mất trắng" đất.

Niên hạn thiết kế không đồng nghĩa với việc bắt buộc phá dỡ: Khi công trình chạm mốc niên hạn thiết kế, cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm định. Nếu kết quả kiểm định cho thấy công trình vẫn bảo đảm an toàn, cư dân hoàn toàn tiếp tục được sử dụng theo kết luận kiểm định.

Quy định mới tại Nghị quyết 21 đang tạo ra một cuộc "định giá lại" căn hộ chung cư trên thị trường cuối năm 2026:

Giá trị chuyển dịch về phần đất chung: Người mua nhà không chỉ nhìn vào diện tích căn hộ hay tiện ích bề ngoài, mà quan tâm sâu sắc hơn đến quy mô quỹ đất, mật độ xây dựng và tỷ lệ quyền sử dụng đất chung phân bổ cho từng căn hộ. Các dự án có quỹ đất lớn, mật độ thoáng sẽ có lợi thế giữ giá và tăng giá tốt hơn trong dài hạn.

Minh bạch trách nhiệm và nghĩa vụ tài chính: Khi công trình hết vòng đời và phải phá dỡ, cư dân được quyền đóng góp kinh phí để tiếp tục xây lại nhà mới hoặc nhận bồi thường phần giá trị quyền sử dụng đất theo tỷ lệ sở hữu nếu không tiếp tục tham gia tái thiết.

Thước đo cạnh tranh mới cho chủ đầu tư: Bắt buộc các doanh nghiệp phải minh bạch hồ sơ dự án ngay từ đầu, công khai niên hạn thiết kế, chu kỳ kiểm định, trách nhiệm bảo trì và phương án tái sinh công trình trong tương lai.

Thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm 2026 đang bước vào giai đoạn thanh lọc và phát triển theo hướng chiều sâu. Xu hướng đầu tư ngắn hạn, lướt sóng chính thức nhường chỗ cho chiến lược đầu tư trung và dài hạn.