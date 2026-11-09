Thị trường nguyên liệu phân hóa, dầu và bạc trái chiều

Chốt tuần, chỉ số MXV-Index giảm 4,53%, xuống 2.734 điểm. Nguồn: MXV

Giá dầu thô lao dốc gần 13%

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tuần qua, đặc biệt ở nhóm năng lượng, kéo MXV-Index giảm 4,53%, xuống 2.734 điểm.

Áp lực bán tập trung tại nhóm năng lượng, với 4/5 mặt hàng giảm giá từ 7% đến 13%. Cụ thể, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 1 chốt tuần ở mức 98,32 USD/thùng, giảm 13,32%; dầu WTI giảm 12,76%, xuống 90,83 USD/thùng. Đà giảm chủ yếu xuất phát từ triển vọng đối thoại Mỹ - Iran, kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và những tín hiệu cải thiện nguồn cung.

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran thông qua trung gian Qatar ngay đầu tuần làm gia tăng kỳ vọng giải quyết căng thẳng bằng con đường ngoại giao. Một bản dự thảo đề xuất đã được lưu hành làm cơ sở cho các vòng đàm phán tiếp theo…

Những động thái này làm dịu lo ngại xung đột leo thang, vốn từng đẩy phần bù rủi ro địa chính trị trên thị trường dầu lên cao. Kỳ vọng dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz sớm được khơi thông khiến nhà đầu tư điều chỉnh vị thế.

Tâm lý thị trường còn chịu tác động từ kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội.

Bên cạnh triển vọng ngoại giao, số liệu nguồn cung tạo thêm sức ép lên giá dầu. Sản lượng dầu thô Mỹ đạt kỷ lục mới, hơn 14 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc ngày 30-10. Số giàn khoan dầu đang hoạt động tăng thêm 1 giàn, lên 463 giàn, cao hơn 49 giàn so với cùng kỳ năm trước.

Tại Trung Đông, xuất khẩu dầu thô và condensate của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong tháng 10 đạt khoảng 3,31 triệu thùng/ngày, tiệm cận mức trước khi chiến sự nổ ra. Nước này duy trì dòng chảy xuất khẩu nhờ kết hợp vận tải qua eo biển Hormuz và đường ống dẫn dầu tới cảng Fujairah. Trong khi đó, lượng dầu Iraq xuất khẩu qua cảng Ceyhan tăng từ 350.000 lên 500.000 thùng/ngày.

Nguồn cung phục hồi góp phần giảm lo ngại thiếu hụt trong ngắn hạn, đồng thời gây sức ép lên giá các hợp đồng dầu kỳ hạn. Trong tuần này, diễn biến vận tải qua eo biển Hormuz và mức độ gián đoạn tại các cơ sở dầu khí Trung Đông sẽ là những yếu tố cần theo dõi.

Ngoài ra, kế hoạch giảm công suất vận hành trong tháng 11 tại một số nhà máy Sinopec cũng đáng chú ý, bởi lượng dầu đưa vào chế biến giảm có thể hạn chế sức mua của Trung Quốc.

Tuần qua giá dầu và kim loại quý diễn biến trái chiều. Ảnh: MXV

Kim loại quý bật tăng mạnh

Trái với đà lao dốc của năng lượng, nhóm kim loại quý ghi nhận lực mua tích cực. Kết thúc tuần, giá vàng tăng 2,98%, lên 4.065,6 USD/ounce; giá bạc tăng 5,41%, đạt 51,94 USD/ounce. Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ cùng những quan ngại về triển vọng điều hành kinh tế và sức khỏe tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã hỗ trợ nhu cầu nắm giữ kim loại quý.

Tâm lý thận trọng gia tăng đã thúc đẩy nhu cầu nắm giữ kim loại quý, qua đó hỗ trợ giá vàng và bạc đi lên.

Trong bối cảnh nợ công Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD, khả năng kiểm soát thâm hụt ngân sách tiếp tục là mối quan tâm của thị trường.

Giá bạc tăng mạnh hơn vàng, với mức tăng 5,41% so với 2,98%. Bạc vừa là kim loại quý phục vụ đầu tư, vừa là nguyên liệu của nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời và thiết bị điện tử. Trong tuần, giá bạc có thời điểm giảm xuống 49,1 USD/ounce, sau đó phục hồi nhờ lực mua bắt đáy và hoạt động mua bù các vị thế bán trên thị trường kỳ hạn.

Về dài hạn, cán cân cung - cầu tiếp tục là yếu tố hỗ trợ. Theo Viện Bạc thế giới, thị trường bạc được dự báo thâm hụt nguồn cung trong năm 2026 và là năm thứ sáu liên tiếp, với mức thiếu hụt khoảng 67 triệu ounce. Nhu cầu vượt nguồn cung là cơ sở hỗ trợ triển vọng giá mặt hàng này.

Đối với vàng, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương tiếp tục tạo lực đỡ. Theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương đã mua ròng 61 tấn vàng trong tháng 9, mức cao nhất theo tháng trong năm 2026, với Ba Lan và Trung Quốc là những bên mua nổi bật.

Riêng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) tăng dự trữ thêm 830.000 ounce, lên 78,3 triệu ounce trong tháng 10. Đây là mức tăng hằng tháng lớn nhất kể từ khi cơ quan này nối lại hoạt động mua vàng vào tháng 11-2024, đồng thời đánh dấu tháng thứ 24 liên tiếp gia tăng dự trữ.

Tính chung 10 tháng đầu năm, PBOC đã mua thêm khoảng 129 tấn vàng. WGC ước tính lượng mua ròng hằng năm của khu vực ngân hàng trung ương khoảng 800 tấn; số liệu 61 tấn được công bố chưa bao gồm phần mua chưa được báo cáo.

Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý bị hạn chế vào cuối tuần khi dữ liệu kinh tế Mỹ về việc làm, tỷ lệ thất nghiệp tích cực hơn dự kiến. Thông tin này hỗ trợ đồng USD phục hồi, đưa chỉ số DXY lên 102,3 điểm, mức cao nhất trong một tuần.

Đồng bạc xanh còn được củng cố bởi những phát biểu mang tính thắt chặt từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Chủ tịch FED chi nhánh New York John Williams nhận định, lạm phát vẫn ở mức quá cao; trong khi Chủ tịch FED chi nhánh San Francisco Mary Daly cho rằng, cơ quan này có thể phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo CME FedWatch, thị trường đánh giá xác suất 78% FED tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC dự kiến diễn ra ngày 8 và 9-12. Lãi suất cao và đồng USD mạnh lên làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không mang lại lợi suất, qua đó hạn chế đà tăng của vàng và bạc.