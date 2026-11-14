Thị trường mỹ phẩm Halal toàn cầu bùng nổ, mở cơ hội lớn cho các doanh nghiệp quan tâm sản phẩm 'làm đẹp sạch'

Thị trường mỹ phẩm Halal toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt 53,89 tỷ USD ngay trong năm 2026.

Trong bài phân tích, The Halal Times đưa ra nhận định, chuỗi cung ứng B2B, quy trình chứng nhận và các cơ hội bán lẻ đang thúc đẩy sự bùng nổ của thị trường mỹ phẩm Halal toàn cầu.

Xu hướng “làm đẹp sạch”

Trong Báo cáo thường niên về Tình hình nền kinh tế Hồi giáo toàn cầu 2025/26 (State of the Global Islamic Economy Report 2025/26), Công ty Nghiên cứu thị trường và tư vấn chiến lược DinarStandard công bố, người tiêu dùng Hồi giáo đã chi 92 tỷ USD cho các sản phẩm mỹ phẩm trong năm 2024, tăng 5,8% so với năm trước đó.

Con số này được dự báo sẽ đạt 124 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 2024–2029 dự kiến đạt 6,3%. Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia hiện là những thị trường lớn nhất.

Quy định bắt buộc về chứng nhận Halal đối với mỹ phẩm tại Indonesia có hiệu lực từ ngày 18/10/2026 được xem là thay đổi pháp lý quan trọng nhất đối với ngành này.

Theo Báo cáo, sự tăng trưởng của thị trường mỹ phẩm Halal toàn cầu được thúc đẩy bởi ba yếu tố: dân số Hồi giáo trẻ và đang gia tăng; nhận thức ngày càng cao về các thành phần như collagen có nguồn gốc từ động vật, gelatin và cồn; cùng các quy định pháp lý chuyển đổi khái niệm “Halal” từ một tuyên bố tiếp thị thành một yêu cầu bắt buộc về mặt pháp lý.

Nhiều người tiêu dùng cũng coi Chứng nhận Halal có những điểm tương đồng với các xu hướng “làm đẹp sạch” (clean beauty) và mỹ phẩm thuần chay (vegan), mặc dù các tiêu chuẩn này thực tế khác nhau.

Theo Quy định chính phủ số 42/2024, kể từ ngày 18/10/2026, các loại mỹ phẩm được bán tại Indonesia bắt buộc phải có chứng nhận Halal hoặc phải dán nhãn là “không phải Halal”. Quy định này cũng áp dụng đối với nguyên liệu thực phẩm, phụ gia và các chất hỗ trợ chế biến, qua đó đưa cả các nhà cung cấp nguyên liệu vào hệ thống quản lý này.

Trong khi đó, tại Malaysia, mỹ phẩm được chứng nhận dựa trên tiêu chuẩn quốc gia MS 2634:2019, với tiêu đề “Mỹ phẩm Halal – Các yêu cầu chung”, thông qua hệ thống chứng nhận của JAKIM. Để đạt được chứng nhận này, các thành phần, chất hỗ trợ chế biến và vật liệu tiếp xúc với sản phẩm (bao bì) phải có nguồn gốc được phép sử dụng, đồng thời quy trình sản xuất phải đảm bảo không xảy ra tình trạng nhiễm bẩn.

Trên thực tế, Công ty Paragon Technology and Innovation của Indonesia - đơn vị sở hữu thương hiệu Wardah chính là minh chứng cho thấy một doanh nghiệp làm đẹp định hướng sản phẩm “Halal” có thể phát triển quy mô lớn đến mức nào.

Theo một bài viết trên tạp chí Monocle, Paragon được bà Nurhayati Subakat thành lập vào năm 1985, hiện sở hữu 14 thương hiệu (bao gồm Wardah, Make Over và thương hiệu dành cho nam giới Kahf), sử dụng khoảng 14.000 nhân viên và nắm giữ khoảng 1/4 thị trường làm đẹp tại Indonesia (thị trường vốn có giá trị ước tính đạt 7,4 tỷ USD vào năm 2024).

Cơ hội mới cho các nhà cung ứng nguyên liệu

Thị trường mỹ phẩm Halal đang mở ra cơ hội kinh doanh không chỉ đối với các thương hiệu mỹ phẩm thành phẩm mà còn với doanh nghiệp sản xuất, cung ứng nguyên liệu và phụ liệu. Khi các quy định chứng nhận Halal ngày càng được siết chặt tại những thị trường như Indonesia và Malaysia, nhu cầu về nguyên liệu đạt chuẩn, có nguồn gốc minh bạch và hồ sơ chứng nhận đầy đủ cũng gia tăng.

Đây chính là dư địa để các doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng mỹ phẩm Halal, đặc biệt ở khâu nguyên liệu đầu vào.

Đối với các nhà cung cấp theo mô hình doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), cơ hội nằm ở việc cung ứng những thành phần thiết yếu như chất nhũ hóa, glycerin, collagen, hương liệu và chất tạo màu đã được chứng nhận Halal. Các thương hiệu muốn đưa sản phẩm ra thị trường cần chứng minh nguồn gốc và tính phù hợp Halal của từng thành phần, kể cả những chất hỗ trợ trong quá trình sản xuất.

Do đó, nhà cung cấp có chứng nhận được Cơ quan Bảo đảm sản phẩm Halal Indonesia (BPJPH) và Cục Phát triển Hồi giáo Malaysia (JAKIM) công nhận có lợi thế đáng kể. Những chứng nhận này không chỉ giúp nâng cao uy tín của nguyên liệu mà còn rút ngắn thời gian, giảm chi phí và đơn giản hóa quy trình chứng nhận cho khách hàng.

Trong Báo cáo, DinarStandard tư vấn, để tận dụng cơ hội, doanh nghiệp cần chủ động hoàn thiện hệ thống quản lý nguồn gốc nguyên liệu, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ về thành phần và quy trình sản xuất, đồng thời bảo đảm các chứng nhận được cấp bởi tổ chức có thẩm quyền và được thị trường mục tiêu công nhận. Đây là yêu cầu quan trọng bởi một nguyên liệu có thể đáp ứng tiêu chuẩn tại thị trường này nhưng chưa chắc được chấp nhận tại thị trường khác.

Một hướng đi khác là phát triển các nguyên liệu có nguồn gốc thực vật hoặc tổng hợp để thay thế thành phần có nguồn gốc động vật. Chẳng hạn, doanh nghiệp có thể nghiên cứu các lựa chọn thay thế collagen hoặc glycerin từ nguồn nguyên liệu phù hợp, qua đó mở rộng khả năng đáp ứng yêu cầu Halal và xu hướng tiêu dùng ưu tiên thành phần có nguồn gốc rõ ràng. Việc đa dạng hóa danh mục nguyên liệu cũng giúp doanh nghiệp tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng và giảm phụ thuộc vào một số nguồn cung truyền thống.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần lưu ý quy định ghi nhãn đối với những sản phẩm không đủ điều kiện chứng nhận Halal. Việc phân định rõ sản phẩm được chứng nhận và sản phẩm không được chứng nhận, thay vì sử dụng tuyên bố Halal thiếu căn cứ, có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ uy tín thương hiệu và duy trì niềm tin của người tiêu dùng.

Với các doanh nghiệp Việt Nam, đây là cơ hội để tham gia chuỗi giá trị mỹ phẩm Halal không chỉ bằng việc xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh mà còn thông qua cung ứng nguyên liệu, phát triển công thức và dịch vụ hỗ trợ chứng nhận. Tuy nhiên, lợi thế cạnh tranh sẽ không chỉ nằm ở giá thành mà còn phụ thuộc vào khả năng đáp ứng tiêu chuẩn, tính minh bạch của chuỗi cung ứng và mức độ công nhận của chứng nhận tại từng thị trường. Doanh nghiệp chuẩn bị sớm những điều kiện này sẽ có cơ hội tiếp cận các thương hiệu quốc tế, mở rộng thị trường và nâng cao vị trí trong chuỗi cung ứng mỹ phẩm Halal.