Thị trường muốn gì từ cuộc họp Fed tuần tới?

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh. (Ảnh: Getty Images).

Tại cuộc họp chính sách tuần tới, Fed sẽ ra quyết định mới về lãi suất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, tâm điểm thực sự của giới đầu tư sẽ là thông điệp từ Chủ tịch Kevin Warsh.

Các nhà phân tích muốn biết liệu báo cáo lạm phát nóng tháng 9 có phải là sự kiện mang tính bước ngoặt với Fed hay không, và ngân hàng trung ương sẽ dùng tiêu chí nào để đánh giá tốc độ và quy mô các đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Họ sẽ theo dõi buổi họp báo của Chủ tịch Warsh vào ngày 28/10 (theo giờ Mỹ) để xem liệu Fed có thực sự có chiến lược nhằm khống chế áp lực giá cả hay không, sau khi lạm phát đã vượt mục tiêu 2% suốt hơn 5 năm.

Bà Juhi Dhawan, nhà phân tích kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Wellington Management, cho biết: “Thị trường quan tâm về đích đến cuối cùng của chu kỳ tăng lãi suất hơn là quyết định riêng lẻ tại cuộc họp tháng 10”.

Hiện tại, thị trường dự báo Fed sẽ chỉ tăng lãi suất tối đa ba lần cho đến hết quý I/2027 - tức tương đối “nhẹ nhàng”. Bà Dhawan chỉ ra trong quá khứ từng có nhiều giai đoạn Fed chỉ tăng lãi suất vài lần rồi dừng lại.

Chiến lược này phù hợp với nhận định chung rằng Fed đang đảo ngược ba đợt cắt giảm lãi suất đã thực hiện vào năm ngoái, nhằm ngăn thị trường lao động suy yếu.

Tuy nhiên, bà Dhawan lưu ý không thể loại trừ khả năng Fed sẽ thắt chặt chính sách quyết liệt hơn thế. Có thể Fed sẽ tăng lãi suất tổng cộng 150 hoặc 200 điểm cơ bản (bps), kéo lãi suất quỹ liên bang lên mức cao nhất kể từ năm 2023.

Ông Derek Tang, đồng sáng lập công ty dự báo LH Meyer, cho biết thị trường đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định thời điểm các đợt tăng lãi suất sẽ kết thúc.

“Liệu các đợt tăng lãi suất có dừng lại khi lạm phát chạm mức 2% hay không?”, ông Tang đặt câu hỏi.

Các chủ tịch Fed tiền nhiệm thường đưa ra dự báo, ví dụ như nhận định rằng Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi lạm phát cơ bản giảm xuống mức đủ thấp, sau đó ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, ông Warsh vẫn chưa phát bất kỳ tín hiệu nào về cách tiếp cận của Fed.

Ông Tang bình luận: “Triển vọng lãi suất của Mỹ giờ giống như một chiếc hộp đen”.

Mức lãi suất cuối cùng sẽ tác động đến những người vay vốn và người mua nhà. Nếu lãi suất tăng đủ cao, điều đó thậm chí có thể bóp nghẹt đà tăng trưởng kinh tế hiện tại.

Chủ tịch Fed đang mắc sai lầm?

Khi nhậm chức vào tháng 5, ông Warsh đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong cách thức truyền thông của Fed. Cụ thể, ông cho rằng Fed kín tiếng hơn sẽ tạo điều kiện để thị trường lên tiếng mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, ông Nicholas Economides, Giáo sư kinh tế tại trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York, đánh giá thực tế đã chứng minh cách tiếp cận của ông Warsh là sai làm.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Economides bình luận: “Chủ tịch mới của Fed đã bỏ lỡ cơ hội đưa ra định hướng chính sách một cách nhất quán khi đề xuất ‘lắng nghe thị trường’, trong khi thực tế thị trường mới là bên muốn lắng nghe ông ấy”.

Vị giáo sư nói thêm rằng ông Warsh giữ kín quan điểm quan điểm cá nhân về lộ trình lãi suất trong tương lai đồng nghĩa với việc trao quyền hạn của Fed vào tay thị trường.

“Fed cần lên tiếng dứt khoát, mặc kệ và vượt lên trên những tính toán của thị trường, nếu không cơ họ sẽ đánh mất tiếng nói”, ông Economides lập luận.

Ông lấy ví dụ về phản ứng của thị trường sau cuộc họp chính sách tháng 9. Tại cuộc họp báo sau đó, ông Warsh từ chối trả lời liệu đợt tăng lãi suất đầu tiên trong ba năm chỉ là sự kiện đơn lẻ hay là khởi đầu cho một chuỗi các đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Do thiếu các định hướng cụ thể, thị trường đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc của các kỳ hạn dài lên cao đáng kể - với lợi suất 10 năm tăng vọt lên 5,3% - trong bối cảnh giới đầu tư dự đoán Fed sẽ có những hành động quyết liệt, bao gồm tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 10.