Thị trường mua bán nhà riêng tại TP.HCM và cách tìm tin đăng phù hợp trên Batdongsan.com.vn

Thị trường nhà riêng TP.HCM quý III/2026 phân hóa theo khu vực và mức giá, trong khi thanh khoản còn thận trọng.

Thị trường mua bán nhà riêng, nhà nguyên căn TP.HCM

Theo Báo cáo Toàn cảnh thị trường bất động sản quý III/2026 của Batdongsan.com.vn, mặt bằng giá rao bán tại TP.HCM nhìn chung ổn định nhưng phân hóa theo loại hình. Giá rao bán nhà riêng TP.HCM tăng 1%, lên khoảng 117 triệu đồng/m², trong khi nhà mặt phố tăng 2%, đạt khoảng 200 triệu đồng/m². Mức quan tâm dành cho nhà riêng giảm từ 35% xuống 31% trong cơ cấu tìm kiếm.

Bán nhà riêng Thủ Đức mức giá từ 8 tỷ cho căn diện tích hơn 70m2. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Theo từng khu vực, giá rao bán nhà riêng tại Bình Thạnh đạt khoảng 151 triệu đồng/m², Gò Vấp khoảng 123 triệu đồng/m² và Thủ Đức khoảng 93 triệu đồng/m², mỗi nơi tăng 1-2% so với quý trước.

Ở góc độ cung - cầu, tại sự kiện công bố báo cáo ngày 14/10, các chuyên gia Batdongsan.com.vn cho biết nhà riêng dưới 5 tỷ đồng chiếm 37% mức độ quan tâm tại TP.HCM cũ nhưng chỉ chiếm 22% lượng tin đăng chào bán trong quý III/2026, cho thấy sự chênh lệch giữa nhu cầu tìm kiếm và nguồn hàng.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, TP.HCM hiện bao gồm cả khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, trong khi nhiều báo cáo vẫn tách số liệu theo TP.HCM cũ. Tỷ trọng quan tâm dành cho Bình Dương trong cơ cấu tìm kiếm ngoài TP.HCM cũ đã tăng từ 9% quý I/2024 lên 30% quý III/2026.

Những điều cần kiểm tra khi mua nhà riêng

Với nhà riêng, rủi ro thường nằm ở hồ sơ và hiện trạng hơn là giá niêm yết. Người mua nên rà soát bốn nhóm sau.

Một là pháp lý: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, thông tin chủ sở hữu, tình trạng thế chấp hoặc tranh chấp. Hai là quy hoạch: lộ giới, dự án mở đường hoặc thu hồi đất có ảnh hưởng đến thửa đất hay không. Batdongsan.com.vn có chuyên mục hướng dẫn tra cứu bản đồ quy hoạch TP.HCM 2026 để người dùng tham khảo cách làm. Ba là hiện trạng: kết cấu, nhà xây đúng giấy phép hay chưa, chiều rộng hẻm, lối thoát hiểm, tình trạng ngập. Bốn là giá: so sánh với các tin rao cùng khu vực, cùng diện tích và cùng hướng, lưu ý giá chào bán thường cao hơn giá giao dịch thực tế.

Khi đã chọn được căn phù hợp, hợp đồng đặt cọc nên nêu rõ số tiền, thời hạn, điều kiện hoàn cọc và trách nhiệm của hai bên. Việc công chứng, nộp thuế phí và sang tên cần theo quy định hiện hành; giao dịch giá trị lớn nên tham khảo văn phòng công chứng hoặc luật sư.

Cách tìm nhà riêng trên Batdongsan.com.vn

Có thể bắt đầu từ trang tin rao tổng hợp bán nhà riêng TP.HCM, sau đó thu hẹp danh sách bằng các công cụ sau.

Bộ lọc: chọn khu vực, khoảng giá, diện tích, số phòng ngủ, số phòng tắm, hướng nhà, tình trạng pháp lý (sổ đỏ/sổ hồng, hợp đồng mua bán, đang chờ sổ) và nội thất.

Tính năng tin đăng xác thực giúp người mua tiếp cận thông tin đáng tin cậy. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Tin đăng xác thực: nền tảng cho phép lọc các tin mà Batdongsan.com.vn đã xác thực về hồ sơ pháp lý, địa chỉ cùng hình ảnh, và mức giá nằm trong khoảng thị trường. Đây là thông tin tham khảo ban đầu, khi xem nhà vẫn cần đối chiếu hồ sơ gốc.

Bản đồ nhà đất: tính năng này hiển thị tin đăng trên bản đồ, kèm thông tin về tiện ích xung quanh, và cho phép vẽ khoanh vùng khu vực quan tâm để loại bớt tin ngoài phạm vi.

Biểu đồ giá, lưu tin và thông báo: ứng dụng di động cung cấp biểu đồ giá tổng hợp từ các tin đăng, cho phép lưu tin để so sánh và nhận email khi có tin mới tương tự. Người dùng cũng có thể gọi trực tiếp cho người đăng tin để hẹn lịch xem nhà.

Người mua có thể xác định ngân sách trần và khả năng trả nợ trước, lọc khoảng 10-15 tin phù hợp, xem nhà vào nhiều khung giờ, kiểm tra hồ sơ pháp lý rồi mới thương lượng giá.

Thị trường nhà riêng TP.HCM đang phân hóa, vì vậy dữ liệu theo từng quận, kết hợp khảo sát thực tế và kiểm tra pháp lý, vẫn là cơ sở quan trọng cho quyết định mua nhà.