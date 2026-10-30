Thị trường mở rộng, nâng giá trị hàng hóa

Thương mại, dịch vụ tạo đà tăng trưởng

Thời gian qua, thị trường hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tỉnh chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ, thu hút đầu tư vào lĩnh vực bán lẻ, nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa phương thức cung ứng hàng hóa. Cùng với hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng thị trường, tỉnh tăng cường liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ, khai thác nhu cầu tiêu dùng, tạo động lực cho thị trường nội địa phát triển. Từ đầu năm đến nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh đạt trên 40.823 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ; riêng trong quý III ước đạt 14.343 tỷ đồng, tăng 6,57% so với quý II.

Cục Thương vụ châu Văn Sơn và thành phố Bách Sắc (Trung Quốc) khảo sát tại lối mở mốc 358 xã Bạch Đích.

Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa, tỉnh chú trọng củng cố mạng lưới phân phối, thu hút đầu tư phát triển các kênh bán lẻ hiện đại. Toàn tỉnh duy trì 279 chợ, 2 trung tâm thương mại, 4 siêu thị, hơn 6.000 cửa hàng tạp hóa và 54 cửa hàng WinMart. Mạng lưới này đưa hàng hóa đến gần người tiêu dùng, tạo đầu ra cho các sản phẩm sản xuất trong tỉnh. Tỉnh thường xuyên làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhằm bổ sung kênh phân phối hiện đại, kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy phát triển hạ tầng thương mại.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc, Trưởng Phòng Thương mại, Sở Công Thương, cho biết: “Ngành Công Thương chú trọng xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, kết nối cung cầu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại tăng cường nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh”.

Hoạt động du lịch là yếu tố quan trọng tạo thêm dư địa phát triển cho thương mại, dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm tại chỗ. Trong 9 tháng, toàn tỉnh đón trên 3,243 triệu lượt khách, đạt 79% kế hoạch năm, tăng 0,7% so với cùng kỳ. Chi tiêu của du khách cho ăn uống, lưu trú, mua sắm và trải nghiệm văn hóa góp phần mở rộng đầu ra cho nông sản, đặc sản, hàng thủ công và sản phẩm OCOP.

Mở rộng thị trường xuất khẩu

Xuất khẩu là giải pháp quan trọng gia tăng giá trị hàng hóa, nhất là các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế. Tuyên Quang hiện có 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cặp cửa khẩu song phương Xín Mần, Săm Pun cùng nhiều lối mở biên giới, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu và trao đổi hàng hóa. Theo số liệu ước tính 10 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 773,21 triệu USD, tăng 16,86% so với cùng kỳ năm 2025.

Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy giữ vai trò chủ lực kết nối hàng hóa với thị trường Trung Quốc. Từ đầu năm đến nay, tại đây ghi nhận trên 140 doanh nghiệp và tư thương tham gia xuất, nhập khẩu, tăng 22 đơn vị so với cùng kỳ. Hàng hóa xuất khẩu đa dạng, trọng điểm là nông sản sầu riêng, vải, chuối, lạc, cà phê, hạt tiêu và các sản phẩm kim loại. Cùng với đó, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ trong quản lý góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan.

Cùng với đó, các lối mở biên giới giữ vai trò quan trọng trong kết nối hoạt động sản xuất, trao đổi hàng hóa. Tại lối mở mốc 358, xã Bạch Đích, kết nối với hương Dương Vạn, huyện Malipho, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), hoạt động giao thương đang có những tín hiệu tích cực. Tại lối mở, hệ thống máy móc hiện đại phục vụ kiểm soát người và hàng hóa qua biên giới góp phần bảo đảm hoạt động xuất, nhập cảnh, trao đổi hàng hóa diễn ra thuận lợi. Từ đầu năm đến nay, lối mở ghi nhận 5.170 lượt người nhập cảnh và trên 13.000 lượt xuất cảnh giao thương, trao đổi hàng hóa.

Hiện tỉnh xây dựng được 21 vùng trồng cấp mã số xuất khẩu và sẵn sàng xuất khẩu, trong đó 14 vùng phục vụ thị trường Liên minh châu Âu (EU), 7 vùng phục vụ thị trường Trung Quốc và Hoa Kỳ. Bên cạnh đó có 3 cơ sở đóng gói được cấp mã số xuất khẩu, gồm 2 cơ sở đóng gói chè xuất khẩu sang EU và 1 cơ sở đóng gói ớt xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là những điều kiện quan trọng để nông sản địa phương tiếp cận các thị trường có yêu cầu cao, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Từ hệ thống phân phối nội địa đến các kênh xuất khẩu, gắn kết sản xuất với xúc tiến thương mại và tiêu thụ đang mở ra cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác tiềm năng, nâng sức cạnh tranh. Đây cũng là hướng đi để hàng hóa Tuyên Quang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.