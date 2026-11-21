Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số, du lịch dành cho người cao tuổi đang mở ra một phân khúc thị trường giàu tiềm năng. Không chỉ dừng lại ở những chuyến tham quan, nghỉ dưỡng thông thường, các sản phẩm kết hợp thể thao, chăm sóc sức khỏe và giao lưu cộng đồng được kỳ vọng sẽ tạo nên hướng phát triển mới cho ngành du lịch.

THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG CHƯA ĐƯỢC KHAI THÁC TƯƠNG XỨNG

Quy mô thị trường du lịch dành cho người cao tuổi tại Việt Nam đang gia tăng cùng tốc độ già hóa dân số. Theo Cục Thống kê, năm 2025, Việt Nam có khoảng 14,8 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 14,5% dân số. Đến tháng 8/2026, tại Hội nghị sơ kết công tác 7 tháng năm 2026 của Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, con số được công bố đã lên gần 16,5 triệu người. Như vậy, người cao tuổi đang trở thành một nhóm dân số có quy mô đáng kể trong cơ cấu tiêu dùng và dịch vụ của nền kinh tế.

Theo Báo cáo Dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2024–2074, số người từ 60 tuổi trở lên dự kiến đạt 20,9 triệu vào năm 2034, 27,5 triệu vào năm 2044 và 38,5 triệu vào năm 2074 theo phương án dự báo trung bình.

Một yếu tố đáng chú ý khác là khoảng cách giữa tuổi thọ và số năm sống khỏe mạnh. Theo thông tin của ngành dân số, tuổi thọ bình quân của người Việt Nam đạt 74,7 tuổi, trong khi số năm sống khỏe mạnh chỉ khoảng 65,4 năm. Khoảng cách này cho thấy nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và các dịch vụ hỗ trợ vận động sẽ ngày càng quan trọng trong đời sống người cao tuổi.

Đối với ngành du lịch, đây vừa là cơ hội mở rộng thị trường, vừa đặt ra yêu cầu phát triển những sản phẩm phù hợp với thể trạng và nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Thay vì những hành trình di chuyển liên tục, lịch trình dày đặc, người cao tuổi có thể ưu tiên các chuyến đi kết hợp nghỉ dưỡng, vận động nhẹ, chăm sóc sức khỏe và giao lưu cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp nghiên cứu những dòng sản phẩm du lịch chuyên biệt, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu trải nghiệm trong giai đoạn nghỉ hưu.

Già hóa dân số mở ra dư địa phát triển cho thị trường du lịch dành riêng cho người cao tuổi tại Việt Nam

Tại hội thảo "Phát triển Kinh tế bạc tại Việt Nam: Kết nối chính sách, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đại học", TS Phan Danh Na, Giám đốc Chương trình Kinh tế thể thao, Khoa Kinh doanh, Trường Đại học Hoa Sen, cho rằng du lịch là một trong những lĩnh vực có thể khai thác tiềm năng từ quá trình già hóa dân số.

Theo TS Na, dù quy mô nhóm khách hàng lớn tuổi ngày càng đáng kể, tỷ lệ tham gia du lịch hiện mới ở mức khoảng 6%. Đáng chú ý, trong số những người cao tuổi đi du lịch, khoảng 45% lựa chọn hình thức tham gia theo hội nhóm hoặc câu lạc bộ.

Những con số này cho thấy thị trường du lịch người cao tuổi vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả phân khúc này, doanh nghiệp cần thay đổi cách tiếp cận, thay vì đơn thuần đưa các chương trình du lịch phổ thông đến nhóm khách hàng lớn tuổi.

Đặc điểm về sức khỏe, khả năng vận động, nhu cầu nghỉ ngơi cũng như mong muốn giao lưu, kết nối xã hội đòi hỏi các sản phẩm phải được thiết kế chuyên biệt hơn. Trong đó, yếu tố an toàn, lịch trình linh hoạt, cường độ vận động phù hợp và khả năng hỗ trợ y tế cần được đặt lên hàng đầu.

DOANH NGHIỆP BẮT ĐẦU “ĐO NI ĐÓNG GIÀY” TOUR CHO KHÁCH LỚN TUỔI

Dù chưa hình thành một thị trường chuyên biệt với quy mô lớn, một số doanh nghiệp du lịch tại Việt Nam đã bắt đầu xây dựng sản phẩm hướng đến khách hàng trung niên và cao tuổi. Điểm chung của các chương trình này là giảm cường độ tham quan, kéo dài thời gian nghỉ ngơi, chú trọng trải nghiệm thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe và tạo cơ hội giao lưu giữa những người cùng độ tuổi.

Tại miền Bắc, Sóc Village (Sóc Sơn, Hà Nội) là một trong những đơn vị phát triển sản phẩm khá rõ nét theo hướng kết hợp du lịch và chăm sóc sức khỏe. Trong đó, có chương trình "Hành Trình Vui Khỏe", được thiết kế riêng cho các đoàn người cao tuổi từ 10 khách trở lên, với hai lựa chọn 2 ngày 1 đêm và 3 ngày 2 đêm, giá lần lượt 1,11 triệu đồng và 1,95 triệu đồng/người.

Thay vì tổ chức dày đặc các điểm tham quan, chương trình dành nhiều thời gian cho khách nghỉ ngơi và trải nghiệm các hoạt động tại khu nghỉ dưỡng như đi xe điện giữa rừng thông, bơi lội, giao lưu, ngâm chân thảo dược, uống trà và hát karaoke. Bên cạnh đó, du khách còn tham gia yoga dưỡng sinh cùng chuyên gia, dùng bữa sáng thực dưỡng và được đo huyết áp, tư vấn dinh dưỡng với bác sĩ. Với hành trình dài hơn, chương trình bổ sung các hoạt động tham quan Đền Sóc, làm vườn, thu hoạch rau và câu cá.

Ở phân khúc lữ hành truyền thống, PYS Travel cũng đã xây dựng danh mục tour dành cho người cao tuổi với định hướng "du lịch chậm". Doanh nghiệp chú trọng lịch trình không quá gấp gáp, bố trí khách sạn thuận tiện di chuyển, bữa ăn được điều chỉnh theo nhu cầu dinh dưỡng và đội ngũ hướng dẫn viên quan tâm đến tâm lý, thể trạng của khách lớn tuổi. Các hành trình được giới thiệu gồm Mộc Châu, Hà Giang, Y Tý, Tà Xùa, vòng cung Đông Bắc và Tây Bắc.

Giá một số tour trong danh mục dao động từ 6,38 triệu đồng cho hành trình Mộc Châu 3 ngày đến 9,88 triệu đồng cho tour vòng cung Đông Bắc hoặc Tây Bắc 5 ngày 4 đêm. Doanh nghiệp còn triển khai ưu đãi dành cho khách từ 50 tuổi trở lên, với mức giảm được công bố tùy chương trình và số lượng người đăng ký.

Tại phía Nam, Saigontourist cũng đưa vào khai thác chương trình mang tên "Người Cao Tuổi – Minera Hot Spring Bình Châu", với hành trình TP.HCM – Bình Châu – Hồ Tràm trong 3 ngày 2 đêm. Điểm nhấn của tour là thời gian nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu, nơi khách có thể trải nghiệm tắm khoáng nóng, ngâm chân suối khoáng và lựa chọn thêm các dịch vụ tắm bùn, ngâm khoáng thảo dược hoặc massage. Chương trình còn kết hợp tham quan cầu ngắm biển Hồ Tràm, dành thời gian để khách đi dạo, đọc sách và nghỉ ngơi trước khi trở về TP.HCM.

Một hướng khai thác khác là kết hợp du lịch nghỉ dưỡng với điều dưỡng và phục hồi chức năng. Tại Hà Nội, Viện điều trị nghỉ dưỡng FDC giới thiệu các gói du lịch nghỉ dưỡng kéo dài 3 ngày 2 đêm, 5 ngày 4 đêm và 7 ngày 6 đêm. Theo thông tin từ đơn vị, người tham gia được lưu trú trong không gian gần gũi thiên nhiên, chăm sóc dinh dưỡng và tham gia các hoạt động giải trí như học hát, học vẽ. Với những khách hàng có nhu cầu chăm sóc sức khỏe chuyên sâu hơn, FDC còn cung cấp dịch vụ điều trị nghỉ dưỡng sau xuất viện, kết hợp chăm sóc theo chỉ định, phục hồi chức năng và y học cổ truyền.

. Các chương trình du lịch kết hợp vận động nhẹ, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe ngày càng được chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách lớn tuổi

Nhìn chung, các sản phẩm đang được cung cấp tại Việt Nam cho thấy thị trường đã bắt đầu có sự phân hóa. Ở nhóm phổ thông, khách hàng có thể lựa chọn những chuyến đi ngắn ngày với mức giá khoảng 1-2 triệu đồng/người. Ở phân khúc khám phá, các hành trình kéo dài 3-5 ngày có giá từ khoảng 6 triệu đồng trở lên. Trong khi đó, các chương trình kết hợp dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe hoặc điều dưỡng có mức phí phụ thuộc vào thời gian lưu trú và dịch vụ đi kèm.

Dù vậy, số lượng sản phẩm được thiết kế riêng cho người cao tuổi vẫn chưa nhiều. Phần lớn thị trường hiện nay vẫn dựa trên các tour nghỉ dưỡng, tham quan hoặc dịch vụ khoáng nóng vốn phục vụ nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Những chương trình tích hợp vận động nhẹ, tư vấn sức khỏe, hỗ trợ y tế và giao lưu cộng đồng như mô hình của Sóc Village vẫn chưa phổ biến rộng rãi.

Điều này cho thấy cơ hội cạnh tranh của doanh nghiệp không nhất thiết nằm ở việc tạo thêm điểm đến mới, mà ở khả năng tổ chức dịch vụ phù hợp với từng nhóm tuổi, thể trạng và nhu cầu. Khi các câu lạc bộ người cao tuổi, đơn vị y tế, cơ sở nghỉ dưỡng và doanh nghiệp lữ hành được kết nối, những chuyến đi có thể trở thành một phần trong hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi, thay vì chỉ là hoạt động tiêu dùng du lịch đơn lẻ.