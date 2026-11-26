Thương mại song phương tăng tốc, còn nhiều dư địa

Theo số liệu sơ bộ mới nhất từ Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Malaysia tính đến hết tháng 10/2026 đạt 19,76 tỷ USD, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, thương mại song phương đã tiến sát mục tiêu 20 tỷ USD vào năm 2030, sớm hơn kỳ vọng đề ra.

Ông Phùng Văn Thành – Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Malaysia.

Cụ thể, tính đến hết tháng 10/2026, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Malaysia đạt 6,49 tỷ USD, tăng 49,4% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa so với kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này trong cả năm 2025. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này đạt 13,27 tỷ USD, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa so với kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này trong cả năm 2025.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Phùng Văn Thành, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Malaysia cho biết, mặc dù tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 nước đã có sự tăng trưởng vượt bậc, tuy nhiên thâm hụt thương mại của Việt Nam tại thị trường Malaysia sau 10 tháng năm 2026 cũng đã đạt mức 6,78 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay.

Theo đánh giá của Tham tán Phùng Văn Thành, Malaysia là một trong những thành viên ASEAN có lợi thế về logistics, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương với Việt Nam. Với dân số gần 35 triệu người, gồm nhiều cộng đồng dân tộc như người Mã Lai, người Hoa và người Ấn, Malaysia là thị trường đa dạng về sắc tộc, nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng.

Malaysia cũng là nền kinh tế phát triển trong ASEAN, có năng lực cạnh tranh và định hướng sản xuất hàng hóa theo hướng xuất khẩu. Nước này là thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), tham gia nhiều tổ chức và định chế thương mại quốc tế khác như RCEP. Malaysia là nền kinh tế lớn thứ 6 trong ASEAN và thứ 10 trong số các nước thành viên RCEP.

"Mặc dù vậy, trong tương quan so với tổng kim ngạch nhập khẩu hằng năm trên 300 tỷ USD của Malaysia, quy mô xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này vẫn còn khá khiêm tốn. Điều đó cho thấy Malaysia vẫn là thị trường có nhiều dư địa và tiềm năng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt trong điều kiện giao thương hai nước ngày càng khởi sắc và các loại sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam ngày càng được người tiêu dùng tại Malaysia tin tưởng và ưa chuộng", ông Phùng Văn Thành cho biết.

Thương vụ Việt Nam tại Malaysia gặp gỡ và giới thiệu sản phẩm Việt Nam cho các đối tác quan tâm.

Một trong những mục tiêu của Việt Nam trong thời gian tới là gia tăng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Malaysia để giảm bớt thâm hụt thương mại tại thị trường này. Điều này cần sự chung tay, đồng lòng và hoạt động tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội và các địa phương, dưới sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý, xúc tiến thương mại, cơ quan đại diện và Thương vụ Việt Nam tại Malaysia.

Trên thực tế, các doanh nghiệp Việt Nam hiện đã chủ động, tích cực trong việc tìm kiếm cơ hội, khai thác tiềm năng thị trường này. Đồng thời, Việt Nam cũng còn rất nhiều tiềm năng tăng xuất khẩu các nhóm hàng, trong đó có nông sản, thực phẩm chế biến, máy móc, thiết bị và các sản phẩm công nghệ.

Doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia tham dự Hội nghị kết nối giao thương Việt Nam – Malaysia tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, mặt hàng Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu tăng đột biến sau 10 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm trước là nhóm mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 2,19 tỷ USD, tăng 198,64% so với cùng kỳ năm trước (ở mức 729,4 triệu USD), đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có nhóm mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 2 tỷ USD sang thị trường Malaysia.

Doanh nghiệp cần hiểu thị trường để khai thác sâu hiệu quả

Tuy nhiên, Tham tán thương mại Phùng Văn Thành cho biết, bên cạnh tiềm năng và cơ hội, thị trường Malaysia cũng có những khó khăn, trở ngại mà doanh nghiệp Việt Nam cần chú ý. Trước hết là sự khác biệt về cộng đồng dân cư, tôn giáo, khẩu vị, thói quen và tập quán tiêu dùng dẫn tới có sự phân mảnh thị trường. Người Mã Lai chiếm khoảng 50% dân số Malaysia và chủ yếu theo đạo Hồi, vì vậy sản phẩm phục vụ nhóm khách hàng này cần đáp ứng yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn và phải được cấp chứng nhận Halal.

Dù thị trường có quy mô dân số không quá lớn, người tiêu dùng lại chia thành nhiều cộng đồng với khẩu vị, tập quán và yêu cầu sản phẩm khác nhau. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải nghiên cứu kỹ để lựa chọn sản phẩm, điều chỉnh hương vị và xây dựng cách tiếp cận phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia tham dự Hội nghị kết nối giao thương Việt Nam – Malaysia tổ chức ngày 12/11/2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

Khó khăn thứ hai là các điều kiện và thủ tục chứng nhận Halal. Theo đó, Halal không còn chỉ giới hạn ở thực phẩm và đồ uống mà đã mở rộng sang nhiều nhóm sản phẩm khác. Việc tuân thủ, đáp ứng điều kiện và xin cấp chứng nhận có thể gây khó khăn, tốn kém cho doanh nghiệp Việt Nam cả về thời gian, chi phí và các giấy tờ, thủ tục. Các doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ, trải qua quá trình đánh giá, kiểm tra và thực hiện các yêu cầu kiểm soát theo quy định.

Theo thông tin từ cơ quan quản lý Halal của Malaysia, tính đến tháng 8/2026, Việt Nam mới có 5 cơ sở được Cục Phát triển Hồi giáo Malaysia (JAKIM) công nhận chứng nhận Halal về cơ bản tương thích và được chấp nhận tại thị trường Malaysia. Thương vụ Việt Nam tại Malaysia đã công bố thông tin này trên website Bộ Công Thương để doanh nghiệp tham khảo.

Khó khăn thứ ba là mức độ cạnh tranh cao. Tại thị trường Malaysia, hàng hóa Việt Nam không chỉ phải cạnh tranh với sản phẩm từ các nước ASEAN, mà còn phải cạnh tranh với hàng hóa Trung Quốc. Malaysia có cộng đồng người Hoa lớn, đồng thời cộng đồng này có mối liên hệ và quan hệ thương mại gắn kết với Trung Quốc đại lục. Vì vậy, hàng hóa Trung Quốc có những lợi thế nhất định và doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp không ít khó khăn khi cạnh tranh tại thị trường này.

Bên cạnh đó, Malaysia có cộng đồng người gốc Ấn đông đảo, với các mối quan hệ thương mại sâu rộng với Ấn Độ. Sản phẩm Ấn Độ cũng hiện diện khá nhiều tại thị trường Malaysia. Ngoài các đối thủ trong ASEAN, Trung Quốc và Ấn Độ, hàng hóa Việt Nam còn phải cạnh tranh với sản phẩm đến từ Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu.

Dù thị trường có quy mô dân số không quá lớn, người tiêu dùng Malaysia lại chia thành nhiều cộng đồng với khẩu vị, tập quán và yêu cầu sản phẩm khác nhau.

Từ những đặc điểm đó, Tham tán Phùng Văn Thành khuyến nghị, doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý hai vấn đề trọng tâm khi xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường Malaysia.

Thứ nhất, phải nghiên cứu đặc điểm của thị trường và thị hiếu của từng cộng đồng dân cư, bao gồm người Mã Lai, người Hoa và người Ấn. Doanh nghiệp cần có chiến lược tiếp cận phù hợp thay vì coi Malaysia là một thị trường có nhu cầu tiêu dùng đồng nhất.

Thứ hai, tìm hiểu kỹ điều kiện, tiêu chuẩn Halal và các thủ tục để sản phẩm được cấp chứng nhận, được cơ quan có thẩm quyền công nhận và đủ điều kiện tiếp cận thị trường này.

Đặc biệt, ông Phùng Văn Thành nhấn mạnh, đối với thị trường Malaysia, một trong những vấn đề doanh nghiệp Việt Nam cần nắm bắt là đặc điểm thị trường gắn với các sản phẩm Halal và định hướng chiến lược phát triển của Chính phủ Malaysia liên quan tới các sản phẩm và ngành công nghiệp Halal, trong bối cảnh quốc gia này định hướng trở thành trung tâm thương mại Hồi giáo toàn cầu. Malaysia có thể trở thành cửa ngõ và chính là “đột phá khẩu” để đưa các sản phẩm Việt Nam, đặc biệt là thực phẩm, đồ uống và những sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Halal tiếp cận cộng đồng các quốc gia Hồi giáo khác.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Malaysia, mức độ tin tưởng và chấp nhận hàng hóa Việt Nam của người tiêu dùng Malaysia đang có nhiều chuyển biến tích cực. Qua khảo sát tại các siêu thị và cửa hàng bán lẻ tại Malaysia gần đây, cũng như qua tiếp xúc, trao đổi, phỏng vấn, ghi nhận thông tin từ người tiêu dùng Malaysia, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia nhận thấy, nhiều sản phẩm hàng hóa xuất xứ Việt Nam, từ nông sản, thực phẩm chế biến, đến các mặt hàng công nghiệp nhẹ như giày dép đến quần áo đến các loại dụng cụ, máy móc, các sản phẩm kết tinh công nghệ đã xuất hiện nhiều trên thị trường và được người tiêu dùng đón nhận.