Thị trường lao động Việt Nam duy trì xu hướng phục hồi, ổn định

Các nghệ nhân làng dệt lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Số liệu thống kê cho thấy, 9 tháng qua, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,8 triệu người, tăng 697 nghìn người so với cùng kỳ năm 2025; số người có việc làm đạt 52,7 triệu người, tăng 683,8 nghìn người. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,22% và tỷ lệ thiếu việc làm là 1,53%, tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp. Thu nhập bình quân tháng của người lao động đạt khoảng 9,1 triệu đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Phân tích về bức tranh lao động, việc làm này, bà Nguyễn Thị Mai, Quyền Trưởng Ban Thống kê dân số và lao động, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) chỉ ra, một điểm đáng chú ý là xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động tiếp tục diễn ra theo hướng tích cực và phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục giảm, trong khi lao động khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng lên. Trong 9 tháng đầu năm 2026, lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 147,7 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; ngược lại, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 447,4 nghìn người, khu vực dịch vụ tăng 384,1 nghìn người.

Theo bà Mai, đến nay, khu vực dịch vụ đang sử dụng khoảng 21,6 triệu lao động, chiếm 41,0% tổng số lao động có việc làm; khu vực công nghiệp và xây dựng sử dụng 17,8 triệu lao động, chiếm 33,8%; trong khi tỷ trọng lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm xuống còn khoảng 25,2%.

“Diễn biến này cho thấy lao động đang tiếp tục dịch chuyển từ các ngành có năng suất lao động thấp sang các ngành có năng suất cao hơn, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”, bà Mai nhận định.

Quyền Trưởng Ban Nguyễn Thị Thanh Mai. (Ảnh: HNV)

Cũng theo bà Mai, lao động trong các ngành kinh tế số lõi đạt khoảng 1,6 triệu người, chiếm 3,02% tổng số lao động có việc làm, cao hơn đáng kể so với các năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy quá trình chuyển đổi số đang từng bước tạo ra những cơ hội việc làm mới và thúc đẩy chuyển dịch lao động sang các ngành có hàm lượng công nghệ và tri thức cao hơn.

Tuy nhiên, Quyền Trưởng Ban Nguyễn Thị Thanh Mai cũng cảnh báo, thị trường lao động vẫn còn một số thách thức. Lao động phi chính thức vẫn chiếm 61,5% tổng số lao động có việc làm; tỷ lệ thất nghiệp và không tham gia học tập, đào tạo của thanh niên vẫn ở mức tương đối cao. Điều này cho thấy cần tiếp tục đẩy mạnh đào tạo kỹ năng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển việc làm chính thức và hỗ trợ quá trình chuyển dịch lao động sang các ngành có năng suất và giá trị gia tăng cao hơn trong thời gian tới.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Nguyễn Thị Thanh Mai đánh giá: Thị trường lao động Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục vận động theo hướng tích cực. Xu hướng chuyển dịch lao động từ khu vực nông nghiệp sang công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đang diễn ra rõ nét hơn, phản ánh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. Đây không chỉ là tín hiệu tích cực của thị trường lao động mà còn là một trong những động lực quan trọng góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế trong những năm tới.