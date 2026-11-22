Tuy nhiên, trước sự phát triển của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), người lao động cũng đứng trước yêu cầu phải chủ động nâng cao kỹ năng, thích ứng với những thay đổi trong quy trình sản xuất và tuyển dụng. Xung quanh vấn đề này, phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Lương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Thưa ông, thị trường lao động Hà Nội những tháng cuối năm được dự báo sẽ có những chuyển động như thế nào? Các doanh nghiệp đang tập trung tuyển dụng ở những lĩnh vực nào?

Những tháng cuối năm, thị trường lao động ngày càng sôi động, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tăng cao và đa dạng, từ dịch vụ tiêu dùng đến sản xuất.

Đặc biệt, Trung ương và thành phố đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án lớn, kéo theo nhu cầu tuyển dụng lao động phục vụ các dự án này tăng cao, tập trung ở những nhóm ngành như xây dựng, giao thông, máy móc... Đây là những cơ hội việc làm mà người lao động cần chủ động nắm bắt.

Ông Nguyễn Hữu Lương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Bên cạnh đó, thời điểm cuối năm cũng là giai đoạn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ có nhu cầu tuyển dụng cao. Đây là thời điểm diễn ra nhiều ngày lễ lớn, Tết Dương lịch và Tết cổ truyền, kéo theo nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của xã hội tăng lên. Do đó, các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, tiêu dùng, may mặc, ăn uống, vui chơi giải trí, du lịch và tổ chức sự kiện sẽ có nhu cầu tuyển dụng lớn để đáp ứng hoạt động kinh doanh.

Trước nhu cầu tuyển dụng ngày càng đa dạng, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội có giải pháp gì để kết nối doanh nghiệp với người lao động, thưa ông?

Qua các phiên giao dịch việc làm, có thể thấy nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đa dạng, trong khi người lao động cũng có nhiều mong muốn khác nhau về công việc phù hợp với bản thân.

Trao đổi vị trí việc làm giữa nhà tuyển dụng và người lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tập hợp các nguồn dữ liệu, kết nối người lao động với nhà tuyển dụng, giúp các nhu cầu tuyển dụng và tìm việc gặp nhau.

Hiện nay, Trung tâm đang đẩy mạnh chuyển đổi số để thu thập, khai thác hiệu quả hơn dữ liệu từ cả hai phía, bao gồm chỉ tiêu tuyển dụng của doanh nghiệp và nguồn lao động. Trên cơ sở đó, Trung tâm phân loại, bóc tách thông tin, tư vấn và giới thiệu việc làm sát hơn với nhu cầu tuyển dụng cũng như nguyện vọng của người tìm việc.

Tại các phiên giao dịch việc làm, ngoài doanh nghiệp và người lao động còn có sự tham gia của các cơ sở đào tạo. Trung tâm có vai trò như thế nào trong việc kết nối nhà trường với doanh nghiệp, thưa ông?

Các cơ sở đào tạo có vai trò quan trọng trong việc đào tạo những ngành nghề phù hợp với xu hướng thị trường lao động, thị trường kinh tế, đồng thời tạo đầu ra tốt hơn cho sinh viên.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội là kênh kết nối, chia sẻ thông tin giữa các trường, doanh nghiệp và người lao động; cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, nhu cầu tuyển dụng của các cơ sở đào tạo; đồng thời cập nhật tới nhà trường xu hướng ngành nghề, nhu cầu của người lao động và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau.

Nhu cầu tuyển dụng lao động kỹ thuật tăng lên trong thời gian gần đây.

Qua đó, các trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thêm thông tin sát thực tế để nâng cao hiệu quả đào tạo, điều chỉnh chương trình học phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường lao động.

Trước sự phát triển của công nghệ số, doanh nghiệp ngày càng ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều này đang làm thay đổi yêu cầu tuyển dụng đối với người lao động như thế nào, thưa ông?

Với sự phát triển của công nghệ, điều kiện làm việc trong các doanh nghiệp chắc chắn có sự thay đổi. Bản thân doanh nghiệp cũng liên tục cải tiến quy trình và công nghệ trong hoạt động sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ.

Điều này đòi hỏi người lao động phải trang bị những kỹ năng và kiến thức mới để đáp ứng các quy trình công nghệ, tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và khách hàng. Vì vậy, việc học tập, bồi dưỡng và nâng cao tay nghề cần được người lao động thực hiện thường xuyên, không chỉ khi tìm kiếm việc làm mới, mà cả trong quá trình làm việc.

Xin trân trọng cảm ơn ông!