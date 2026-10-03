Thị trường lao động ổn định, nhóm yếu thế vẫn đáng lưu ý

Toàn cảnh họp báo. (Ảnh: Hương Trang)

Đây là thông tin được ghi nhận tại Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) diễn ra ngày 3/10 tại Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) chủ trì buổi họp. (Ảnh: Hương Trang)

Theo Cục Thống kê, trong quý III/2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt gần 54,1 triệu người, tăng 709,7 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Số người có việc làm đạt gần 53 triệu người, tăng 1,4%. Tính chung 9 tháng, lực lượng lao động đạt 53,8 triệu người, trong khi số người có việc làm đạt 52,7 triệu người.

Cùng với đó, thu nhập của người lao động tiếp tục cải thiện. Quý III, thu nhập bình quân tháng đạt 9,2 triệu đồng, tăng 823,8 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, mức thu nhập bình quân đạt 9,1 triệu đồng, tăng 9,1%.

Đáng chú ý, chất lượng nguồn nhân lực cũng có chuyển biến khi tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ trong 9 tháng đạt 29,9%, tăng 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Quyền Trưởng ban Thống kê Dân số và Lao động, Cục Thống kê, khi nhìn sâu vào từng nhóm lao động, vẫn có những vấn đề cần lưu ý, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Quyền Trưởng ban Ban Thống kê Dân số và Lao động, Cục Thống kê (Ảnh: Hương Trang)

Theo bà, dù thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,1 triệu đồng/tháng, thu nhập của lao động phi chính thức chỉ khoảng 7,1 triệu đồng/người/tháng. Nhóm lao động này chủ yếu là những người không có hợp đồng lao động, không được bảo đảm đầy đủ các chế độ như bảo hiểm xã hội bắt buộc, nên mức thu nhập thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung.

Đáng chú ý hơn, thu nhập của nhóm lao động thiếu việc làm chỉ khoảng 4,1 triệu đồng/người/tháng, thấp hơn nhiều so với nhóm có việc làm đầy đủ.

Như vậy, nếu nhìn trên bình diện chung, thị trường lao động đang cho thấy những tín hiệu tích cực: việc làm tăng, thu nhập cải thiện, thất nghiệp và thiếu việc làm giảm. "Song phía sau bức tranh đó vẫn là khoảng cách về thu nhập và mức độ ổn định việc làm giữa các nhóm lao động" - bà Mai nhận định.

Tỷ lệ lao động phi chính thức trong quý III giảm còn 60,6%, thấp hơn 1,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Số người thiếu việc làm cũng giảm còn 617,3 nghìn người, tương ứng tỷ lệ 1,31%.

Những con số này cho thấy thị trường lao động đang tiếp tục cải thiện, nhưng việc nâng chất lượng việc làm, thu nhập và khả năng tiếp cận các chế độ bảo đảm cho nhóm lao động dễ bị tổn thương vẫn là vấn đề cần được chú ý trong quá trình phát triển thị trường lao động.