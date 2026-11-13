Thị trường lao động Mỹ vẫn ổn định dù số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng

Nhân viên vệ sinh đô thị thu gom rác và chăm sóc cây xanh trên đường phố ở thủ đô Washington D.C (Mỹ). Ảnh: Đoàn Hùng - PV TTXVN

Theo số liệu Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 12/11, bình quân số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong 4 tuần gần nhất duy trì ở mức 195.250 đơn, không thay đổi so với tuần trước. Trong khi đó, số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 31/10 giảm 20.000 người, xuống còn 1,697 triệu người.

Theo hãng tin AP, dù số đơn tăng trong tuần qua, tình trạng sa thải lao động tại Mỹ vẫn ở mức thấp. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp chưa vượt 230.000 đơn trong bất kỳ tuần nào kể từ đầu năm và duy trì ở mức 200.000 đơn hoặc thấp hơn trong 9 tuần liên tiếp.

Thị trường lao động cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực khi nền kinh tế Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm trong tháng 10, cao hơn đáng kể so với mức tăng bình quân 86.000 việc làm mỗi tháng từ đầu năm. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,2% trong tháng 9 xuống 4,1% trong tháng 10.

AP nhận định chi tiêu tiêu dùng duy trì khả năng chống chịu, cùng với làn sóng đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đang hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp cũng có thể phản ánh lực lượng lao động thu hẹp do nghỉ hưu và các biện pháp siết chặt nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Nhìn chung, các số liệu mới cho thấy doanh nghiệp Mỹ vẫn hạn chế sa thải nhân viên, trong khi hoạt động tuyển dụng và tạo việc làm tiếp tục duy trì, dù tốc độ tăng trưởng việc làm còn khiêm tốn so với các giai đoạn kinh tế thuận lợi trước đây.