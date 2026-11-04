Thị trường lao động Mỹ mạnh lên, Fed có tăng lãi suất tháng 12?

Người lao động trẻ tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp tại một hội chợ việc làm ở bang Virginia, Mỹ, tháng 4/2026. Ảnh: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

Nhu cầu tuyển dụng tăng, sa thải xuống mức thấp nhất 18 tháng

Báo cáo khảo sát số vị trí việc làm còn trống và biến động lao động (JOLTS) tháng 9/2026, được Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố ngày 3/11, cho thấy nhu cầu lao động cải thiện đáng kể. Theo đó, số vị trí việc làm còn trống tại Mỹ tăng 333.000 trong tháng 9, lên 7,523 triệu, cao hơn đáng kể mức dự báo 7,1 triệu của các nhà kinh tế tham gia khảo sát Reuters. Số liệu tháng 8 cũng được điều chỉnh tăng từ 7,079 triệu lên 7,190 triệu. Tỷ lệ vị trí việc làm còn trống tăng từ 4,3% lên 4,5%.

Đáng chú ý, số lao động được tuyển dụng tăng 131.000, lên 5,402 triệu người, trong khi số lao động bị sa thải và cho thôi việc giảm 127.000, xuống còn 1,641 triệu người, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2025. Tỷ lệ sa thải giảm từ 1,1% xuống 1%, cho thấy doanh nghiệp vẫn tương đối thận trọng trong việc cắt giảm nhân sự.

Một tín hiệu tích cực khác là số lao động tự nguyện nghỉ việc tăng 321.000, lên 3,365 triệu người. Đây là chỉ báo thường được theo dõi để đánh giá mức độ tự tin của người lao động, bởi quyết định chủ động rời bỏ công việc có thể phản ánh kỳ vọng tìm được cơ hội tốt hơn trên thị trường.

Bên cạnh đó, tỷ lệ số vị trí việc làm còn trống trên mỗi người thất nghiệp tăng từ 1,02 trong tháng 8 lên 1,06 trong tháng 9, cho thấy số cơ hội tuyển dụng vẫn vượt số người đang tìm việc. Những diễn biến trên góp phần củng cố nhận định rằng nhu cầu lao động tại Mỹ chưa suy yếu đáng kể.

“Hiện tại, mọi dấu hiệu đều cho thấy thị trường lao động vẫn vững chắc, mặc dù một số nhóm lao động, đặc biệt là những người đang thất nghiệp, vẫn gặp nhiều khó khăn”, ông Matthew Martin, chuyên gia kinh tế cấp cao phụ trách Mỹ tại Oxford Economics, nhận định.

Như vậy, báo cáo JOLTS tháng 9 phản ánh những tín hiệu tích cực về nhu cầu tuyển dụng và mức độ ổn định của việc làm, song vẫn cần thêm bằng chứng từ các báo cáo việc làm tiếp theo để xác định liệu xu hướng phục hồi có bền vững hay không.

Fed có thêm dư địa tăng lãi suất trong tháng 12?

Tại cuộc họp ngày 27-28/10, FOMC quyết định giữ nguyên lãi suất trong biên độ 3,75-4%, với tỷ lệ biểu quyết 10-2. Hai thành viên phản đối là Thống đốc Fed Lisa Cook và Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack, cùng đề nghị tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản.

Trong thông cáo sau cuộc họp, Fed đánh giá hoạt động kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao. Vì vậy, các dữ liệu mới về thị trường lao động có thể củng cố lập luận rằng nền kinh tế Mỹ vẫn đủ sức chịu đựng việc tiếp tục tăng lãi suất.

Đặc biệt, báo cáo JOLTS được công bố chỉ vài ngày sau khi một số quan chức Fed lên tiếng ủng hộ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Ngày 30/10, Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan cho rằng FOMC cần tăng lãi suất thêm ít nhất hai lần, mỗi lần 25 điểm cơ bản, trước khi cân nhắc tạm dừng để đánh giá diễn biến kinh tế và thị trường tài chính.

Cùng ngày, Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem cũng nhận định cần tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Theo ông, điều chỉnh lãi suất sớm với những bước đi nhỏ có thể hạn chế nguy cơ phải thực hiện các đợt tăng mạnh hơn sau này, đồng thời giảm tác động bất lợi đối với tăng trưởng và việc làm.

Quan điểm này càng có cơ sở khi áp lực lạm phát tại Mỹ chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt. Theo Cục Phân tích kinh tế Mỹ (BEA), chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn mức tăng 3,4% của tháng 8. Lạm phát cơ bản, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, vẫn ở mức 3,1%.

Trong khi đó, BLS cho biết chi phí nhân công tại Mỹ tăng 0,8% trong quý III, bao gồm mức tăng 0,7% của tiền lương và 0,9% của các khoản phúc lợi. Tính trong 12 tháng kết thúc vào tháng 9, chi phí nhân công tăng 3,4%. Những con số này cho thấy áp lực chi phí lao động vẫn là yếu tố Fed cần theo dõi khi đánh giá triển vọng lạm phát.

Thị trường trái phiếu Mỹ cũng ghi nhận diễn biến đáng chú ý. Theo Reuters, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 5,36 điểm cơ bản, lên 4,948% trong phiên 3/11, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá các dữ liệu kinh tế mới và theo dõi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ.

Theo chuyên gia kinh tế Matthew Martin, sức chống chịu tốt của thị trường lao động sẽ giúp Fed tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ kiểm soát lạm phát. “Chúng tôi dự báo Fed sẽ tiến hành thắt chặt chính sách tiền tệ với tốc độ từ từ, thông qua việc tăng lãi suất tại các cuộc họp sắp tới vào tháng 12/2026 và tháng 3/2027”, chuyên gia này cho biết.

Cuộc họp tiếp theo của Fed dự kiến diễn ra ngày 8-9/12. Trước thời điểm đó, các báo cáo việc làm và lạm phát mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định liệu sức chống chịu của nền kinh tế có đủ lớn để Fed tiếp tục tăng lãi suất hay không.