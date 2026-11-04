Thị trường lao động Mỹ duy trì ổn định, số vị trí tuyển dụng tăng

Nhân viên tư vấn cho khách hàng tại một cửa hàng Lego ở Trung tâm mua sắm Tyson Corner, bang Virginia. Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo Khảo sát Cơ hội việc làm và Biến động lao động (JOLTS) do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 3/11 cho thấy, số vị trí tuyển dụng chưa được lấp đầy tăng 333.000, lên 7,523 triệu vào cuối tháng 9, vượt mức dự báo 7,1 triệu. Số liệu tháng 8 cũng được điều chỉnh tăng lên 7,190 triệu vị trí.

Số người tự nguyện nghỉ việc tăng lên mức cao nhất trong gần 3 năm rưỡi, cho thấy một bộ phận người lao động vẫn có niềm tin vào khả năng tìm kiếm cơ hội việc làm mới. Tỷ lệ giữa số vị trí tuyển dụng và số người thất nghiệp tăng từ 1,02 trong tháng 8 lên 1,06 trong tháng 9, tương đương 106 vị trí tuyển dụng trên 100 người thất nghiệp.

Theo giới phân tích, những diễn biến này cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn tương đối vững chắc, dù tốc độ tạo việc làm mới còn hạn chế. Ông Matthew Martin, chuyên gia kinh tế cấp cao phụ trách thị trường Mỹ tại Oxford Economics, nhận định các chỉ báo hiện nay cho thấy thị trường lao động duy trì ổn định, song những người đang thất nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm. Ông Martin cho rằng tình hình này sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục chú trọng kiểm soát lạm phát. Oxford Economics dự báo Fed sẽ điều chỉnh lãi suất theo hướng thận trọng trong các cuộc họp tháng 12/2026 và tháng 3/2027.

Xét theo lĩnh vực, số vị trí tuyển dụng tăng tại nhiều ngành kinh tế. Khu vực chính quyền bang và địa phương (không bao gồm giáo dục) tăng 104.000 vị trí. Trong khu vực tư nhân, nhu cầu tuyển dụng tăng 236.000 vị trí, tập trung chủ yếu ở nhóm dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh (106.000), sản xuất (54.000), thương mại, vận tải và tiện ích (45.000), cùng ngành xây dựng (36.000).

Ngược lại, nhu cầu tuyển dụng giảm trong các lĩnh vực tài chính và bảo hiểm, y tế và trợ giúp xã hội, giải trí và khách sạn. Phần lớn số vị trí tuyển dụng tăng thêm tập trung tại các doanh nghiệp nhỏ.

Tỷ lệ vị trí tuyển dụng trên tổng số việc làm hiện có và vị trí chưa được lấp đầy tăng từ 4,3% trong tháng 8 lên 4,5% trong tháng 9. Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý số vị trí tuyển dụng tăng không đồng nghĩa với số việc làm mới tăng tương ứng, do doanh nghiệp vẫn có thể trì hoãn tuyển dụng trước những bất ổn kinh tế.

Báo cáo JOLTS tháng 9 là một trong những cơ sở để Fed đánh giá tình hình thị trường lao động trong quá trình cân nhắc chính sách tiền tệ, đặc biệt trong bối cảnh áp lực lạm phát từ giá năng lượng và những biến động nguồn cung vẫn hiện hữu.