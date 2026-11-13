Thị trường lao động Hà Nội: Tạo việc làm gắn với nâng cao chất lượng

Vượt kế hoạch, mở rộng cơ hội việc làm

Hoạt động tư vấn, kết nối tuyển dụng góp phần mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động Thủ đô. Ảnh: PV

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, trong 10 tháng năm 2026, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 183.249 lao động, đạt 107,16% kế hoạch năm. Như vậy, Hà Nội đã hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm trước hơn hai tháng.

Đóng góp vào kết quả này, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 219 phiên giao dịch việc làm, thu hút 5.301 lượt đơn vị, doanh nghiệp tham gia; tư vấn cho 71.831 lượt người lao động và tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng của 8.264 người.

Các hoạt động kết nối việc làm được triển khai dưới nhiều hình thức, từ trực tiếp, trực tuyến đến các phiên chuyên đề theo nhóm ngành nghề. Việc đưa hoạt động tư vấn, tuyển dụng về địa bàn xã, phường cũng giúp người lao động tiếp cận thông tin thuận lợi hơn, nhất là những người có nhu cầu tìm việc gần nơi cư trú.

Bên cạnh kết nối tuyển dụng, nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả trong tạo sinh kế. Theo số liệu thống kê 10 tháng, thành phố đã ủy thác 3.396 tỷ đồng qua Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ giải quyết việc làm cho khoảng 32.100 lao động. Đây là nguồn lực quan trọng giúp người dân đầu tư sản xuất, phát triển kinh doanh và tạo việc làm tại chỗ.

Đánh giá về kết quả đạt được, ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội nhấn mạnh, mặc dù thành phố đã hoàn thành sớm chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2026, nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vẫn rất lớn. Vì vậy, ngành Nội vụ tiếp tục triển khai các giải pháp tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các nhiệm vụ phát triển của Thủ đô.

Theo ông Nguyễn Tây Nam, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã, phường, đồng thời triển khai những phiên chuyên đề dành cho từng nhóm lao động. Đặc biệt, thành phố đã bổ sung 1.000 tỷ đồng để cho vay giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội khác. Việc đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn này được kỳ vọng hỗ trợ thêm người lao động, nhất là tại những địa bàn có đất bị thu hồi để triển khai dự án.

Những giải pháp trên cho thấy Hà Nội không chỉ chú trọng hoàn thành chỉ tiêu số lượng mà còn hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm cho nhiều nhóm lao động.

Tuy nhiên, kết quả giải quyết việc làm vượt kế hoạch không đồng nghĩa mọi khó khăn trên thị trường lao động đã được tháo gỡ. Theo số liệu thống kê, số lao động được giải quyết việc làm trong 10 tháng vẫn giảm khoảng 6,2% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì khả năng tạo việc làm, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến chất lượng và tính ổn định của công việc.

Nâng chất lượng việc làm, đáp ứng yêu cầu mới

Người lao động tìm hiểu vị trí tuyển dụng, mức thu nhập và chế độ phúc lợi tại gian hàng doanh nghiệp. Ảnh: PV

Cùng với sự phát triển của hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhu cầu tuyển dụng tại Hà Nội đang có những thay đổi rõ nét. Doanh nghiệp không chỉ cần tuyển đủ lao động mà còn chú trọng kỹ năng chuyên môn, khả năng sử dụng công nghệ và thích ứng với môi trường làm việc hiện đại.

Theo kết quả khảo sát thị trường lao động Hà Nội tháng 8-2026, nhu cầu tuyển dụng ước khoảng 38.000 vị trí việc làm. Trong đó, 52,5% nhu cầu hướng tới lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên; 53,3% vị trí tuyển dụng có mức lương chào tuyển từ 10 đến 20 triệu đồng/tháng. Những con số này cho thấy yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời mở ra cơ hội cải thiện thu nhập đối với lao động có trình độ, kỹ năng phù hợp.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Cơ khí Tuấn Mạnh, đánh giá cao hiệu quả các phiên giao dịch, tư vấn việc làm. Theo ông, những hoạt động này tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với người tìm việc, giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, trao đổi về yêu cầu công việc và lựa chọn ứng viên phù hợp, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí tuyển dụng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp ngày càng chú trọng chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là những lao động có tay nghề, khả năng sử dụng công nghệ và tinh thần chủ động học hỏi. Vì vậy, việc duy trì các hoạt động kết nối tuyển dụng, gắn với đào tạo và nâng cao kỹ năng nghề sẽ góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, bảo đảm hoạt động đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số và tự động hóa, người lao động cần chủ động bổ sung kiến thức, nâng cao tay nghề để thích ứng với những vị trí việc làm mới.

Bên cạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ người thất nghiệp sớm trở lại thị trường cũng là nhiệm vụ quan trọng. Trong 10 tháng năm 2026, Hà Nội ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 58.198 người, với tổng kinh phí khoảng 2.209 tỷ đồng. Cùng thời gian, 858 người được hỗ trợ học nghề, kinh phí khoảng 3,4 tỷ đồng.

Số người được hỗ trợ học nghề còn khá khiêm tốn so với số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, dù điều kiện và nhu cầu của hai nhóm không hoàn toàn giống nhau. Điều này đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giúp người lao động tiếp cận những chương trình đào tạo phù hợp.

Để nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu, Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu thị trường lao động. Theo ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, Trung tâm kết hợp dữ liệu của đơn vị với các nguồn thông tin khác nhằm phân tích, đánh giá và dự báo xu hướng thị trường. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực phù hợp, đồng thời giúp người lao động tiếp cận cơ hội việc làm thuận lợi hơn.

Cùng với đó, Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội mở rộng phương thức kết nối trực tuyến, tạo điều kiện để người lao động tìm kiếm vị trí phù hợp, doanh nghiệp tiếp cận ứng viên, tiết kiệm thời gian và chi phí tuyển dụng.

Theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 10-1-2026, Hà Nội đặt mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,8%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 55,5%; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt 7-7,5%/năm. Để đạt mục tiêu này, thành phố cần tiếp tục phát triển đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho lao động trung niên, mở rộng cơ hội việc làm tại chỗ, nhất là khu vực ngoại thành.

Kết quả giải quyết việc làm vượt kế hoạch trong 10 tháng năm 2026 là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh chóng, tạo thêm việc làm cần gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện thu nhập và bảo đảm quyền lợi người lao động. Đây cũng là nền tảng để Hà Nội phát triển thị trường lao động theo hướng hiện đại, bền vững.