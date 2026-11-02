Thị trường lao động Hà Nội: Cơ hội nhiều, yêu cầu cao

Nhu cầu nhân lực tăng, doanh nghiệp chú trọng chất lượng

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh và việc triển khai các dự án hạ tầng, nhu cầu tuyển dụng lao động tại Hà Nội tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, cơ khí, giao thông đang tìm kiếm nhân sự ở các vị trí từ công nhân kỹ thuật đến kỹ sư, cán bộ quản lý. Tuy nhiên, tìm được lao động đáp ứng yêu cầu chuyên môn vẫn là bài toán không dễ giải quyết.

Đông đảo người lao động làm thủ tục đăng ký, tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp với năng lực và nhu cầu của bản thân. Ảnh: Việt Thắng

Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, tại phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành xây dựng - cơ khí - giao thông cuối tháng 10-2026, có 39 doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia với 8.225 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động. Trong đó, nhu cầu tuyển dụng và xuất khẩu lao động đạt 7.965 chỉ tiêu.

Đáng chú ý, ngành xây dựng có 4.781 chỉ tiêu; cơ khí chế tạo có 995 chỉ tiêu; nhóm kỹ thuật và kỹ sư có 952 chỉ tiêu. Những con số này phần nào phản ánh nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực trực tiếp phục vụ sản xuất và phát triển hạ tầng của Thủ đô.

Tuy nhiên, nhu cầu tuyển dụng lớn không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp dễ dàng tìm được người phù hợp. Trong bối cảnh công nghệ sản xuất liên tục đổi mới, yêu cầu đối với người lao động không chỉ dừng ở bằng cấp mà ngày càng chú trọng khả năng thực hành, kinh nghiệm và tác phong làm việc.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo Trưởng bộ phận Tuyển dụng, Công ty Eurowindow, nhiều doanh nghiệp hiện có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn nhân sự, song việc tìm kiếm lao động có kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu công việc vẫn là thách thức.

“Hầu hết doanh nghiệp hiện nay đều có nhu cầu tìm kiếm nhân sự có kinh nghiệm và chất lượng. Vì vậy, sự cạnh tranh trong tuyển dụng nhân lực trên thị trường lao động cũng rất lớn”, bà Thảo nhận định.

Người lao động tìm hiểu thông tin, đăng ký tìm kiếm việc làm tại phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành xây dựng - cơ khí - giao thông tại Hà Nội. Ảnh: Việt Thắng

Thực tế cho thấy, bên cạnh kiến thức chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng thích ứng với môi trường sản xuất ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng. Đặc biệt, trong lĩnh vực xây dựng, cơ khí, yêu cầu về kỷ luật lao động, an toàn sản xuất và khả năng phối hợp làm việc luôn được chú trọng.

Không chỉ các doanh nghiệp sản xuất, những đơn vị đang triển khai dự án hạ tầng cũng có nhu cầu bổ sung nhân lực để đáp ứng tiến độ công trình.

Ông Nguyễn Văn Quyết, đại diện Ban Nhân sự, Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, cho biết, doanh nghiệp đang triển khai dự án Tây Thăng Long tại Hà Nội. Việc tuyển dụng nguồn lao động tại chỗ có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm nhân lực phục vụ thi công.

Theo ông Quyết, tuyển dụng được nhân lực phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp chủ động tổ chức thi công, góp phần hoàn thành các dự án đúng tiến độ, phục vụ nhu cầu phát triển hạ tầng của Thủ đô.

Từ thực tế này có thể thấy, nhu cầu lao động kỹ thuật không chỉ xuất phát từ hoạt động sản xuất thường xuyên mà còn gắn với quá trình đầu tư phát triển hạ tầng. Đây là cơ hội cho những người được đào tạo chuyên môn, có tay nghề và mong muốn tìm kiếm công việc ổn định.

Ở góc độ người lao động, cơ hội việc làm rộng mở cũng tạo thêm điều kiện lựa chọn công việc phù hợp với năng lực và mức thu nhập mong muốn.

Sinh viên Quách Mạnh Quỳnh, Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, cho biết, qua tìm hiểu thông tin tuyển dụng, em nhận thấy mức lương mà nhiều doanh nghiệp đưa ra khá cạnh tranh, nhất là đối với những công việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật.

Cũng đang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp, sinh viên Bùi Quang Khải, Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, mong muốn được tiếp xúc nhiều hơn với doanh nghiệp để tìm hiểu môi trường làm việc thực tế.

“Em muốn tìm được công việc phù hợp với khả năng của bản thân, đồng thời có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu môi trường làm việc tại các doanh nghiệp”, Khải chia sẻ.

Những mong muốn của người lao động trẻ cho thấy, bên cạnh thu nhập, cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp cũng là yếu tố quan trọng khi lựa chọn công việc.

Nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu thị trường

Thị trường lao động đang mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng nguồn nhân lực. Đặc biệt, trong các ngành kỹ thuật, khoảng cách giữa kiến thức đào tạo và kỹ năng thực tế vẫn là vấn đề cần quan tâm.

Theo số liệu tuyển dụng được Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội công bố cuối tháng 10, nhu cầu lao động trình độ trung cấp và công nhân kỹ thuật đạt 4.371 chỉ tiêu, chiếm 54,9% tổng nhu cầu tuyển dụng và xuất khẩu lao động tại phiên giao dịch chuyên đề. Điều này cho thấy nhóm lao động được đào tạo nghề đang có nhiều cơ hội tiếp cận việc làm.

Đại diện doanh nghiệp trực tiếp tư vấn, trao đổi với người lao động về vị trí tuyển dụng và yêu cầu công việc trong lĩnh vực xây dựng, giao thông. Ảnh: Việt Thắng

Tuy nhiên, có bằng cấp nghề chưa đồng nghĩa với việc người lao động có thể đáp ứng ngay yêu cầu của doanh nghiệp. Trong nhiều lĩnh vực, kỹ năng thực hành, khả năng sử dụng máy móc, thiết bị và kinh nghiệm làm việc thực tế có vai trò quan trọng.

Ông Trần Việt Hùng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội, nhìn nhân, những năm gần đây, nhà trường chú trọng xây dựng chương trình đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Học sinh không chỉ được học lý thuyết, thực hành tại trường mà còn có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế.

“Chúng tôi thiết kế chương trình đào tạo gắn với doanh nghiệp, tổ chức cho học sinh đến thực hành, tiếp cận trang thiết bị, máy móc và trải nghiệm môi trường làm việc thực tế. Các em thậm chí có thể được trả lương ngay từ khi còn đang học”, ông Trần Việt Hùng cho biết.

Theo ông Hùng, việc gắn đào tạo với doanh nghiệp giúp học sinh hiểu rõ đặc thù nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng và hình thành tác phong lao động. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận, đánh giá và lựa chọn nguồn nhân lực phù hợp.

Từ phía doanh nghiệp, bà Vũ Huyền Trang, Trưởng bộ phận Đối tác chiến lược khu vực miền Bắc, Tổng công ty Xây dựng số 1, chia sẻ, đơn vị đang tìm kiếm nhân sự cho nhiều vị trí công việc, đồng thời chú trọng điều kiện làm việc và chế độ phúc lợi nhằm thu hút người lao động.

Thực tế cho thấy, bên cạnh việc tuyển dụng lao động có kinh nghiệm, doanh nghiệp cũng cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhân sự mới. Sự phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ giúp người học tiếp cận công việc từ sớm, giảm thời gian đào tạo lại sau tuyển dụng.

Đối với người lao động, việc chủ động học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp có ý nghĩa quan trọng.

Anh Trần Bá Đức Minh cho biết, đã tìm được công việc tại xưởng sửa chữa ô tô Quang Minh với mức lương dự kiến khoảng 10 triệu đồng/tháng. Điều khiến anh hài lòng là công việc phù hợp với đam mê và chuyên môn đang theo đuổi.

Ở góc độ quản lý nhà nước, Hà Nội đang ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác giải quyết việc làm. Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam, năm 2026, thành phố đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 171.000 lao động. Đến hết tháng 10, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 183.249 lao động, đạt 107,16% kế hoạch năm.

Kết quả này cho thấy những nỗ lực trong kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng và tạo điều kiện để người dân tiếp cận việc làm.

Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ và phương thức sản xuất liên tục thay đổi, giải quyết việc làm không chỉ là câu chuyện về số lượng. Điều quan trọng hơn là nâng cao chất lượng việc làm, bảo đảm thu nhập và tạo cơ hội phát triển lâu dài cho người lao động.

Để đáp ứng yêu cầu đó, các cơ sở đào tạo cần tiếp tục đổi mới chương trình, tăng thời lượng thực hành, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp. Về phía doanh nghiệp, cần chủ động tham gia quá trình đào tạo, bồi dưỡng nhân sự và xây dựng chính sách thu hút, giữ chân lao động có tay nghề.

Đối với người lao động, việc thường xuyên cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng và thích ứng với những thay đổi của thị trường sẽ quyết định khả năng nắm bắt cơ hội.

Thị trường lao động Hà Nội đang mở ra nhiều cơ hội, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng hạ tầng. Song cơ hội chỉ thực sự trở thành việc làm ổn định khi người lao động đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Sự gắn kết giữa đào tạo và sử dụng lao động, cùng với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sẽ là yếu tố quan trọng để thị trường lao động Thủ đô phát triển bền vững.