Chọn một nơi để đầu quân

Theo sự gợi ý của các chuyên gia, khi chọn một nơi để đầu quân sau tốt nghiệp, tiêu chí cốt lõi hàng đầu của các bạn nên là môi trường học hỏi và người dẫn dắt: Đừng quá quan tâm tới mức lương khởi điểm. Hãy tìm kiếm cho mình cơ hội được làm việc cùng những người giỏi, có tâm huyết, sẵn sàng vì thế hệ tương lai - “người đi trước rước người đi sau”. Một người sếp tận tình chỉ bảo, dẫn dắt “đàn em” sẽ giúp bạn tránh được vấp váp, sai lầm, đồng thời rút ngắn rất nhiều thời gian của quá trình loay hoay trước ngưỡng cửa cuộc đời này.

Thị trường lao động dịch chuyển mạnh mẽ, yêu cầu tuyển dụng trở nên khắt khe hơn. Ảnh: Internet

Nếu bạn tự nhận thấy mình mới chỉ là một chiếc thuyền con thì đừng vội ra biển lớn, đừng theo đuổi tức thì một chỗ đứng trong các tập đoàn “danh gia vọng tộc”. Nơi nào “vừa sức”, có thể phát huy thế mạnh và tìm thấy ý nghĩa trong công việc, nơi nào ở đó bạn có cơ hội cọ xát với thực tế, có cơ hội phát triển và lộ trình thăng tiến dù chỉ là nhích lên từng chút một… đó là nơi tốt nhất cho bạn.

Tóm lại, “nơi nào” và “với ai” nên là mối quan tâm, cân nhắc hàng đầu của các bạn trẻ khi lựa chọn cho mình một nơi "đầu quân" để khởi đầu.

Các yêu cầu khắt khe mà doanh nghiệp đòi hỏi ở sinh viên mới ra trường

Nếu các bạn sinh viên mới ra trường hết sức trăn trở, cân nhắc khi lựa chọn cho mình một nơi "đầu quân" thì các doanh nghiệp cũng chỉ ra các yêu cầu khắt khe khi tuyển dụng.

Trên thực tế, thời gian gần đây, thị trường lao động đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ. Tấm bằng đại học không còn được quá chú trọng như trước. Tiêu chuẩn tuyển dụng của các doanh nghiệp (đặc biệt là khối FDI và tập đoàn lớn) đang áp dụng thực tế hơn rất nhiều.

Có thể tính tới:

Năng lực số và ứng dụng AI: Hơn 90% nhà tuyển dụng cho biết họ yêu cầu ứng viên phải thành thạo về kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo (AI) cao hơn hẳn so với trước đây nhằm tối ưu hóa và tăng tốc độ xử lý công việc hằng ngày.

Khả năng thích ứng nhanh và thái độ làm việc: Mới đây, vào ngày 8/10/2026, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) và Công ty nghiên cứu thị trường Decision Lab, đã chính thức công bố Báo cáo Nâng tầm Nhân lực Việt Nam 2026. Bác cáo cho thấy, thái độ làm việc và khả năng thích ứng với văn hóa doanh nghiệp là yếu tố được nhà tuyển dụng đặt lên hàng đầu, trong khi danh tiếng của ngôi trường bạn học lại xếp ở vị trí cuối cùng.

Tại các đô thị kinh tế, môi trường kinh doanh thay đổi rất nhanh. Doanh nghiệp rất cần những ứng viên không ngại thay đổi, có tư duy mở, chủ động học hỏi cái mới và không có tâm lý "chờ giao việc".

Kỹ năng giải quyết vấn đề, thực hành áp dụng và quản lý thời gian: Khả năng tự tìm hiểu, giải quyết những tình huống phát sinh ngoài quy trình, khả năng sắp xếp công việc, đảm bảo đúng thời hạn (nôm na là quản lý thời gian), kỹ năng chuyên môn mang tính thực hành… Những yêu cầu thực tế này của các nhà tuyển dụng chính là những "lổ hổng" lớn mà các bạn sinh viên mới ra trường thường gặp phải.

Cuối cùng là khả năng thành thạo ngoại ngữ: Khác với trước đây bằng cấp ngoại ngữ là điều kiện cần có trên hồ sơ, khả năng sử dụng ngoại ngữ ngày nay được nhà tuyển dụng kiểm chứng khắt khe hơn qua các kỹ năng thuyết trình dự án, giao tiếp, soạn văn bản…

Hơn 90% nhà tuyển dụng cho biết họ yêu cầu ứng viên phải thành thạo về kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo cao hơn hẳn so với trước đây. Ảnh: Internet

Khi cánh cổng trường đại học khép lại sau lưng là lúc con thuyền rời bến, không còn quay lại được. Phía trước các bạn là thị trường lao động mênh mông, không biết sóng ở đâu. Nắm bắt được tinh thần đòi hỏi khắt khe của thị trường là cách các bạn trang bị vốn liếng để ra khơi.