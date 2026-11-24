Tăng tuyển dụng lao động có tay nghề, lao động phổ thông

Những tháng cuối năm 2026, thị trường lao động bước vào giai đoạn tăng tốc tuyển dụng nhằm đáp ứng đơn hàng sản xuất, kế hoạch kinh doanh mùa cao điểm và tiến độ triển khai các dự án hạ tầng. Nhu cầu nhân lực gia tăng ở nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp chế biến, chế tạo, cơ khí đến xây dựng, logistics và dịch vụ.

Công ty TNHH Kemet Metal Việt Nam đang có nhu cầu tuyển 30 nhân viên vận hành máy CNC với mức lương từ 10 - 15 triệu đồng/tháng. Ngoài các chế độ bảo hiểm xã hội, người lao động còn được hưởng bảo hiểm sức khỏe tư nhân cho bản thân và các thành viên trong gia đình cùng phụ cấp tiền ăn. Đáng chú ý, những ứng viên chưa có kinh nghiệm nhưng có nền tảng cơ khí vẫn được doanh nghiệp tuyển dụng và đào tạo.

Trao đổi vị trí việc làm giữa đơn vị tuyển dụng và người lao động.

Dù đưa ra nhiều chính sách đãi ngộ, sau một thời gian tìm kiếm qua các kênh tuyển dụng, doanh nghiệp mới tuyển được khoảng chục người. Chị Ngô Thị Vân Khánh, chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Kemet Metal Việt Nam cho biết, công tác tuyển dụng gặp nhiều khó khăn do nguồn nhân lực kỹ thuật trên thị trường hạn chế, trong khi nhu cầu của doanh nghiệp ngày càng lớn. Đặc biệt, số lượng người theo học ngành cơ khí tại các cơ sở đào tạo hiện chưa đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng.

Tương tự, Công ty Cổ phần Xây lắp và thiết bị công nghiệp Mekamic đang cần tuyển từ 30 - 35 nhân sự ở các vị trí kỹ sư cơ khí, lập trình CNC, vận hành CNC và kiểm soát chất lượng (QC) nhằm mở rộng sản xuất, đồng thời bù đắp lực lượng lao động biến động. Mức thu nhập dao động từ 9 - 20 triệu đồng/tháng, tùy vị trí, tay nghề và năng lực ứng viên.

Theo chị Quách Thị Tâm, phụ trách tuyển dụng Công ty Cổ phần Xây lắp và thiết bị công nghiệp Mekamic, đối với một số vị trí, doanh nghiệp không đặt nặng bằng cấp mà chú trọng năng lực thực tế. Tuy nhiên, khoảng hai năm trở lại đây, việc tuyển dụng ở hầu hết vị trí đều khó khăn. Nguyên nhân là số lượng doanh nghiệp cơ khí lớn, mức độ cạnh tranh nhân lực cao, trong khi giới trẻ chưa thực sự mặn mà với ngành học này.

Do thiếu nhân lực, doanh nghiệp phải điều chỉnh khối lượng công việc của từng người, đồng thời mở rộng các kênh tìm kiếm ứng viên. Bên cạnh đăng thông tin trên các trang tuyển dụng, mạng xã hội và hội nhóm, doanh nghiệp còn tham gia các phiên giao dịch việc làm, kết nối với trường đại học, cao đẳng và trung cấp nghề để tìm kiếm nguồn lao động.

Bà Việt Hà, chuyên viên tuyển dụng Hệ thống khách sạn A25 giới thiệu vị trí tuyển dụng của hệ thống.

Không chỉ lĩnh vực cơ khí, các ngành dịch vụ cũng gia tăng nhu cầu tuyển dụng dịp cuối năm. Bà Việt Hà, chuyên viên tuyển dụng Hệ thống khách sạn A25 cho biết, tại phiên giao dịch việc làm, đơn vị có nhu cầu tuyển hơn 50 nhân sự, chủ yếu ở các vị trí buồng phòng, giặt là. Ngoài ra, khách sạn tuyển lao động bán thời gian ở các vị trí thu ngân, buồng phòng, nhà hàng, bếp và kỹ thuật.

Mức lương bình quân đối với lao động phổ thông khoảng 9,5 triệu đồng/tháng, trong khi nhân sự có chuyên môn có thể đạt khoảng 15 triệu đồng/tháng. Dù có nhu cầu tuyển dụng lớn và đưa ra mức thu nhập tương đối cạnh tranh, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tìm kiếm lao động phù hợp.

Nhu cầu tuyển dụng tăng, thị trường phân hóa

Theo dự báo của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, bước vào quý IV/2026, nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn thành phố tăng ở nhiều lĩnh vực, nhất là xây dựng, thương mại, bán lẻ, logistics và dịch vụ tiêu dùng.

Đáng chú ý, tiến độ triển khai các dự án hạ tầng và kế hoạch kinh doanh mùa cao điểm khiến nhu cầu nhân lực kỹ thuật tăng cao. Các doanh nghiệp sẵn sàng đưa ra mức lương từ 15 - 35 triệu đồng/tháng đối với kỹ sư xây dựng, giám sát; từ 10 - 20 triệu đồng/tháng đối với thợ kỹ thuật và lao động vận hành máy móc.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tư vấn giới thiệu các vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm cụm Từ Liêm.

Bên cạnh đó, các hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống (F&B), đơn vị kho bãi, logistics cũng có xu hướng tăng tuyển nhân viên bán hàng, kinh doanh, giao vận và chăm sóc khách hàng để phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm và chuẩn bị nguồn lực cho dịp Tết.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nhận định, thị trường lao động hiện duy trì xu hướng tuyển dụng có chọn lọc. Doanh nghiệp ưu tiên ổn định bộ khung nhân sự hiện hữu, đồng thời tăng cường thu hút những vị trí kỹ thuật thực sự thiết yếu. Trong bối cảnh đó, tiền lương và chế độ đãi ngộ trở thành một trong những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp cạnh tranh thu hút nhân lực.

Theo dữ liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cơ cấu tuyển dụng ghi nhận sự dịch chuyển đáng chú ý. Trong khi khối thương mại - dịch vụ có nhu cầu tuyển dụng tăng, tỷ trọng nhu cầu tuyển dụng của khối công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng chiếm 24,1%. Các lĩnh vực công nghệ thông tin, vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được xác định là những ngành có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

Tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu tuyển dụng cũng tiếp tục tăng. Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hồ Chí Minh (Sở Nội vụ) cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố ghi nhận 21/27 nhóm ngành thiếu nguồn lao động so với nhu cầu tuyển dụng, trong đó có sản xuất - kỹ thuật, thương mại - bán hàng, tài chính - ngân hàng, xây dựng và logistics.

Đáng chú ý, tình trạng thiếu hụt không chỉ diễn ra ở nhóm lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật mà còn xuất hiện ở cả lao động phổ thông. Theo phản ánh của các doanh nghiệp xây dựng, cơ khí, nhu cầu tuyển dụng 5.000 người nhưng chỉ tuyển được khoảng 30% so với nhu cầu.

Tuy nhiên, nhu cầu tuyển dụng lớn không đồng nghĩa doanh nghiệp dễ dàng tìm được người lao động phù hợp. Vấn đề của thị trường hiện nay không chỉ là số lượng việc làm mà còn nằm ở mức độ tương thích giữa kỹ năng, kinh nghiệm của người tìm việc với yêu cầu của từng vị trí.

Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán 2027, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông và công nhân kỹ thuật tiếp tục tăng để phục vụ đơn hàng sản xuất, chuỗi cung ứng và nhu cầu hàng hóa dịp lễ, Tết. Riêng tại TP Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp và dự án đang có nhu cầu tuyển khoảng 45.000 - 50.000 vị trí việc làm, tập trung vào những ngành nghề như cơ khí, xây dựng và giao thông.

Trước diễn biến này, các Trung tâm Dịch vụ việc làm tại các tỉnh, thành phố đang tăng cường kết nối cung - cầu lao động, cập nhật thông tin tuyển dụng và tổ chức các phiên giao dịch việc làm. Cùng với đó, hoạt động tư vấn học nghề, đào tạo và nâng cao kỹ năng được chú trọng nhằm hỗ trợ người lao động đáp ứng yêu cầu mới của doanh nghiệp.