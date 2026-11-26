Thị trường có phiên phản ứng rất tiêu cực với đề xuất thuế quan tới 35% đối với hàng Việt Nam. Mặc dù đây mới là thông tin kết luận sơ bộ và còn phiên điều trần công khai dự kiến ngày 25/1/2027 nhưng thị trường chứng khoán đã nhanh chóng chiết khấu rủi ro này.

VN-Index đóng cửa phiên chiều nay giảm sốc 3,42% tương đương bốc hơi 57,77 điểm, gợi nhớ lại phiên hoảng loạn ngày 3/4/2025 khi thuế đối ứng được công bố.

Gần như toàn bộ nhóm cổ phiếu blue-chips giảm rất sâu, trong đó 18 mã giảm quá 2% đã tạo sức ép khổng lồ lên điểm số. MCH tăng 1,54%, VNM tăng 0,38% là những đốm xanh lẻ loi, không thể chống đỡ lại sức nặng của hàng loạt trụ như VIC giảm 6,28%, VHM giảm 3,44%, VCB giảm 2,1%, CTG giảm 2,16%, BID giảm 2,35%, VPB giảm 2,72%, MBB giảm 2,21%...

Độ rộng chỉ số cũng rất tệ với 47 mã xanh và 291 mã đỏ, trong đó 190 mã giảm quá 2% tương đương 52,3% tổng số lượng cổ phiếu có giao dịch phiên này.

Thậm chí 18 cổ phiếu giảm sàn bao gồm cả những mã khớp trăm tỷ đồng như GMD, VSC, HHP, NLG. Điểm sáng an ủi là nhà đầu tư nước ngoài không xả quá nhiều, tổng giá trị bán ròng ở HoSE chỉ khoảng 187 tỷ đồng. Với mức giảm cực mạnh hôm nay VN-Index đã xuyên thủng đáy tháng 7 quanh 1660 điểm và đang về sát đáy tháng 3 quanh 1600 điểm.

Trong phiên giao dịch ngày 26/11/2026, khối ngoại bán ròng 196,5 tỷ đồng trên cả ba sàn, với 146 mã được mua ròng và 157 mã bị bán ròng. Áp lực bán tập trung chủ yếu tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Ở chiều mua, CTD dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng với giá trị 56,8 tỷ đồng, theo sát là VNM với 56 tỷ đồng. VPI được mua ròng 48,3 tỷ đồng, MSN đạt 43,4 tỷ đồng. Các mã VCI và DXG cũng ghi nhận giá trị mua ròng lần lượt 32,4 tỷ đồng và 32 tỷ đồng. Ngoài ra, MSB, KDH, DCM và CEO được mua ròng từ 24,7 tỷ đồng đến 28,4 tỷ đồng.

Ở chiều bán, VIC chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với giá trị 191,4 tỷ đồng, vượt xa các mã còn lại. TCB bị bán ròng 81 tỷ đồng, VPL đạt 77 tỷ đồng và VHM đạt 45,7 tỷ đồng. NLG và HPG cũng bị bán ròng lần lượt 45 tỷ đồng và 44,7 tỷ đồng. MCH, GMD, CTG và BAF nằm trong nhóm bán ròng mạnh, với giá trị từ 21,7 tỷ đồng đến 32,1 tỷ đồng.

Khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 218,4 tỷ đồng trên sàn HoSE, dù số lượng cổ phiếu được mua ròng vẫn nhỉnh hơn, với 38 mã mua ròng và 32 mã bán ròng.

Ở chiều mua, TAL dẫn đầu danh sách được tự doanh mua ròng với giá trị 35,4 tỷ đồng, tiếp đến là HPG với 26,7 tỷ đồng, MSN với 22,2 tỷ đồng và KDH với 22 tỷ đồng. STB cũng được mua ròng 20,3 tỷ đồng, SSI đạt 18,2 tỷ đồng, VIC đạt 18 tỷ đồng. Các mã VJC, VCB và LPB lần lượt được mua ròng 11,8 tỷ đồng, 8,5 tỷ đồng và 6,7 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, GMD bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 72 tỷ đồng, tiếp đến là MWG với 65,2 tỷ đồng và MBB với 42,3 tỷ đồng. Áp lực bán cũng tập trung tại ACB (31,5 tỷ đồng), FPT (28,8 tỷ đồng), TCB (28,4 tỷ đồng) và REE (26,2 tỷ đồng). HDB, PNJ và NLG lần lượt bị bán ròng 25 tỷ đồng, 18,3 tỷ đồng và 16,5 tỷ đồng.