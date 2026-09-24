Thị trường khởi sắc, giá diesel và cao su tăng mạnh

Chỉ số MXV-Index tăng 0,4% lên 2.998 điểm. Nguồn: MXV

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá diesel ít lưu huỳnh tăng 3,13% lên 1.417 USD/tấn. Giá tăng do nguồn cung sản phẩm lọc dầu thắt chặt, khi tồn kho diesel Mỹ chỉ khoảng 96,5 triệu thùng, thấp hơn 12-15% mức trung bình 5 năm. Ngược lại, tồn kho dầu thô tăng khoảng 3 triệu thùng, cho thấy áp lực tập trung ở khâu sản phẩm lọc dầu.

Diễn biến giá dầu ít lưu huỳnh từ tháng 1 đến nay. Nguồn: MXV

Giá và biên lợi nhuận cao thúc đẩy các nhà máy lọc dầu Mỹ tăng sản lượng diesel lên khoảng 5,04 triệu thùng/ngày, cao hơn mức trung bình 5 năm là 4,61 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, xuất khẩu tháng 9 khoảng 1,63 triệu thùng/ngày khiến cung bổ sung chưa đủ nhanh để đưa tồn kho về mức bình thường. Biên lợi nhuận diesel tại Vịnh Mexico so với WTI lên 103,19 USD/thùng, tăng 224% so với cùng kỳ.

Theo ông Đỗ Xuân Quý, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giao dịch hàng hóa 3D, chênh lệch giá Gasoil châu Âu so với dầu Brent lên khoảng 95 USD/thùng, mức cao kỷ lục, phản ánh thị trường sản phẩm chưng cất đang thắt chặt. “Trong ngắn hạn, giá có thể tiếp tục rung lắc hoặc điều chỉnh, nhưng xu hướng nền vẫn được hỗ trợ bởi tình trạng thiếu hụt nguồn cung diesel toàn cầu và mức tồn kho thấp tại châu Âu”, ông Quý nhận định.

Diễn biến giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 11. Nguồn: MXV

Trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, giá cao su TSR20 tăng 2,7% lên 2.470 USD/tấn, được hỗ trợ bởi giá dầu, nhu cầu của Trung Quốc và lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Tồn kho cao su tự nhiên tại Thanh Đảo đến ngày 20-9 còn 585.400 tấn, giảm 17.800 tấn, tương đương 2,96%,.

Lượng cao su xuất khẩu theo tháng của Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Nguồn: MXV

Nguồn cung cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất thường và cây già cỗi. Xuất khẩu cao su của Thái Lan, Indonesia và Việt Nam trong 7 tháng đầu năm giảm gần 15%, còn gần 3 triệu tấn.

Trong nước, giá mủ cao su ngày 24-9 tiếp tục đi ngang so với hôm trước trong bối cảnh thời tiết mưa nhiều làm gián đoạn việc cạo mủ, với giá mủ nước tại Bình Phước dao động 535–550 đồng/độ và mủ chén đạt 26.000–27.000 đồng/kg.

Giá thu mua của các doanh nghiệp cũng tạm chững lại, ghi nhận ở mức 530–540 đồng/độ đối với mủ nước tại Cao su Bình Long và 18.100 đồng/kg đối với mủ chén tại Cao su Bà Rịa. Về xuất khẩu, giá cao su SVR10 tuần từ 9-9 đến 15-9 tăng khoảng 30 USD/tấn, chạm mốc 2.286 USD/tấn.