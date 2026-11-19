Cận kề ngày 20/11, thị trường hoa tươi trở nên nhộn nhịp với nhiều mẫu mã đa dạng, giá bán thấp hơn năm trước.

Hoa tươi đa dạng, giá bán dễ tiếp cận hơn

Những ngày này, không khí mua bán tại các cửa hàng hoa tươi trở nên nhộn nhịp khi ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đang đến gần. Từ các tuyến phố kinh doanh hoa đến những cửa hàng chuyên thiết kế hoa nghệ thuật, nhiều sản phẩm được trưng bày bắt mắt, phục vụ nhu cầu mua hoa tặng thầy cô giáo.

Các loại hoa quen thuộc như hoa hồng, hướng dương, hoa ly, cẩm chướng, đồng tiền, hoa lan… được bày bán với nhiều màu sắc và kích cỡ khác nhau. Bên cạnh những bó hoa truyền thống, các mẫu giỏ hoa, hộp hoa, lẵng hoa thiết kế theo chủ đề tri ân cũng xuất hiện ngày càng nhiều, đáp ứng thị hiếu đa dạng của khách hàng.

Theo ghi nhận, một trong những điểm đáng chú ý của thị trường hoa tươi dịp 20/11 năm nay là giá bán có xu hướng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung tương đối phong phú, chủng loại đa dạng giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn mà không phải quá đắn đo về chi phí.

Các chủ shop hoa tươi cho biết, năm nay hoa có giá mềm hơn nhiều so với các năm trước.

Các sản phẩm được phân khúc theo nhiều mức giá, từ những bó hoa nhỏ gọn, phù hợp với học sinh, sinh viên đến các giỏ hoa, lẵng hoa được thiết kế cầu kỳ dành cho phụ huynh, tập thể lớp hoặc các cơ quan, đơn vị. Điều này giúp thị trường tiếp cận được nhiều nhóm khách hàng, đồng thời tạo điều kiện để người mua lựa chọn món quà phù hợp với ngân sách.

Dịp 20/11 được xem là một trong những thời điểm tiêu thụ hoa tươi lớn trong năm. Bởi vậy, các cửa hàng đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, nhân lực và phương án thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao trong những ngày cận lễ. Nhiều đơn vị cũng liên tục cập nhật các mẫu hoa mới, chú trọng cách phối màu, giấy gói và phụ kiện trang trí để tạo sự khác biệt cho sản phẩm.

Đặt hoa trực tuyến trở thành xu hướng

Không chỉ sôi động ở các cửa hàng truyền thống, thị trường hoa tươi năm nay còn ghi nhận sự phát triển mạnh của hình thức kinh doanh trực tuyến. Thay vì trực tiếp đến cửa hàng, nhiều người tiêu dùng lựa chọn đặt hoa thông qua mạng xã hội, website hoặc các nền tảng bán hàng trực tuyến.

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, khách hàng có thể dễ dàng tham khảo nhiều mẫu hoa, so sánh giá bán, lựa chọn kiểu dáng, màu sắc và yêu cầu thiết kế theo sở thích. Đặc biệt, dịch vụ giao hoa tận nơi giúp người mua tiết kiệm thời gian, công sức, nhất là với những người bận rộn hoặc ở xa thầy cô.

Một ưu điểm khác của hình thức đặt hoa online là sự linh hoạt trong cá nhân hóa sản phẩm. Khách hàng có thể lựa chọn loại hoa, thông điệp trên thiệp, cách trang trí và thời gian giao nhận. Nhiều cửa hàng còn hỗ trợ gửi hình ảnh sản phẩm hoàn thiện trước khi giao, giúp người mua yên tâm hơn về món quà mình lựa chọn.

Đặt hoa online là kênh được nhiều người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và giá cũng rẻ hơn so với các cửa hàng hoa truyền thống.

Trước xu hướng này, các cửa hàng hoa cũng chủ động thay đổi phương thức kinh doanh, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số, cập nhật mẫu mã thường xuyên và nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, giao hàng. Việc kết hợp giữa bán hàng trực tiếp và trực tuyến không chỉ mở rộng tệp khách hàng mà còn giúp các cửa hàng tăng khả năng tiếp cận người mua trong dịp cao điểm.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng quá tải hoặc giao hàng chậm trong ngày 20/11, người tiêu dùng nên chủ động đặt hoa trước, thống nhất rõ về mẫu mã, giá cả và thời gian nhận hàng. Đối với hình thức mua trực tuyến, nên lựa chọn những cửa hàng có thông tin minh bạch, hình ảnh sản phẩm thực tế và chính sách giao nhận rõ ràng.

Dù cách thức mua bán có nhiều thay đổi, hoa tươi vẫn là món quà được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn trong Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Mỗi bó hoa không chỉ mang vẻ đẹp và ý nghĩa tinh thần mà còn là lời cảm ơn, sự trân trọng gửi đến những người đã tận tâm với sự nghiệp trồng người.

Với mặt bằng giá dễ tiếp cận hơn, mẫu mã phong phú và dịch vụ trực tuyến ngày càng thuận tiện, thị trường hoa tươi được kỳ vọng tiếp tục sôi động trong những ngày cao điểm trước 20/11.