Thị trường hoa Hà Nội nhộn nhịp trước Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Ngày 18/10 tại một số cửa hàng hoa trên địa bàn Hà Nội cho thấy, không khí mua bán rất nhộn nhịp khi ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đang đến gần. Hoa hồng và các loại hoa bó nghệ thuật tiếp tục được nhiều khách hàng lựa chọn, trong khi các cửa hàng tăng cường chuẩn bị nguồn hàng để phục vụ nhu cầu mua sắm dịp lễ.

Tại cửa hàng hoa ngay cổng chợ Cầu Giấy, lượng khách đến mua trực tiếp tăng trong những ngày gần đây. Cô Việt Hà, chủ cửa hàng, cho biết bên cạnh các đơn đặt hàng trực tuyến, nhiều khách hàng lựa chọn đến tận nơi để xem mẫu mã và chọn hoa. Do số lượng tin nhắn tăng cao, cửa hàng khó phản hồi kịp thời nên khuyến khích khách mua trực tiếp.

Theo cô Việt Hà, thời điểm đông khách thường tập trung vào hai khung giờ từ 9 - 10 giờ sáng và 18 - 19 giờ tối. Các bó hoa có mức giá từ 150.000 - 300.000 đồng tiếp tục được nhiều khách hàng lựa chọn.

Đông đảo khách hàng đến lựa chọn hoa tại cửa hàng trong khung giờ cao điểm buổi sáng.

Hoạt động mua bán hoa diễn ra nhộn nhịp khi ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đang đến gần.

Theo chủ cửa hàng, giá nhập một số loại hoa đã tăng so với ngày thường, trong đó có hoa ly nhưng nhờ duy trì nguồn cung ổn định, nên cửa hàng vẫn đông khách.

Các bó hoa có giá từ 150.000 - 300.000 đồng được nhiều khách hàng lựa chọn làm quà tặng dịp 20/10.

Tại số 2 Nguyễn Thị Định, cửa hàng hoa của cô Minh Ký cũng đang chuẩn bị cho đợt mua sắm cao điểm. Theo chủ cửa hàng, giá nhập nhiều loại hoa tăng nhẹ, song hoa hồng vẫn là mặt hàng được ưa chuộng nhờ màu sắc đa dạng, phù hợp với nhu cầu làm quà tặng.

Đáng chú ý, các mẫu hoa bó tròn, bó hình ốc quế được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Cô Minh Ký nhận định lượng khách mua hoa sẽ tập trung đông nhất vào ngày 19 và 20/10, khi nhu cầu tặng hoa cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp tăng cao.

Cửa hàng hoa của cô Minh Ký tại số 2 Nguyễn Thị Định chuẩn bị phục vụ khách hàng dịp 20/10.

Những bó hoa kiểu dáng tròn, hình ốc quế được nhiều bạn trẻ ưa chuộng.

Trong khi đó, tại chợ Đồng Xa, hoạt động kinh doanh hoa cũng bắt đầu nhộn nhịp. Chị Hà, cho biết lượng khách năm nay tăng nhưng sức mua chưa cao. Giá nhập một số loại hoa tăng khoảng 10.000 - 15.000 đồng/bông, thấp hơn mức tăng ghi nhận trong dịp này năm ngoái.

Theo chị Hà, hoa hồng và các loại hoa bó sẵn vẫn chiếm ưu thế. Từ ngày 15/10, nhu cầu mua hoa tặng tại các trường học đã xuất hiện, trong khi khách mua tặng người thân thường tập trung vào những ngày sát lễ.

Chị Hà tất bật hoàn thiện những bó hoa theo đơn đặt hàng trước của khách.

Nhiều loại hoa với màu sắc, kiểu dáng phong phú được bày bán tại các cửa hàng ở Hà Nội.

Hoa hồng đỏ, hồng phấn cùng nhiều loại hoa khác được bó sẵn, đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp 20/10.

Tiểu thương tại chợ Đồng Xa khẩn trương chuẩn bị hàng hóa, phục vụ khách trong những ngày cận lễ.