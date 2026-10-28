Thị trường hàng không Việt Nam tăng trưởng hơn 10% trong 10 tháng đầu năm 2026

Hàng không Việt Nam tăng trưởng 2 con số trong 10 tháng đầu năm 2026.

Ngày 28/10, theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam gửi Bộ Xây dựng, thị trường vận tải hàng không Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 10 tháng đầu năm 2026, cả về sản lượng hành khách và hàng hóa thông qua các cảng hàng không.

Cụ thể, tổng sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 110,4 triệu lượt, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 42,8 triệu lượt, tăng 11,3%; khách nội địa đạt 67,7 triệu lượt, tăng 9,5%.

Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không đạt khoảng 1,6 triệu tấn, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, hàng hóa quốc tế đạt 1,2 triệu tấn, tăng 15,4%, trong khi hàng hóa nội địa đạt 347,6 nghìn tấn, giảm 7%.

Trong 10 tháng năm 2026, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 50,2 triệu lượt hành khách, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, vận chuyển hành khách nội địa đạt 33,8 triệu lượt, tăng 9,5%; vận chuyển hành khách quốc tế đạt 16,3 triệu lượt, tăng 2%.

Đối với vận tải hàng hóa, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 387,7 nghìn tấn trong 10 tháng, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hàng hóa vận chuyển quốc tế đạt 214 nghìn tấn, tăng 9,7%; hàng hóa vận chuyển nội địa đạt 173,8 nghìn tấn, giảm 7%.

Hàng không Việt Nam tăng trưởng vận tải cả thị trường quốc tế và nội địa.

Các số liệu cho thấy thị trường hàng không tiếp tục tăng trưởng về nhu cầu đi lại và lưu chuyển hàng hóa, song diễn biến giữa các phân khúc có sự khác biệt. Vận tải hành khách nội địa duy trì mức tăng trưởng khá, trong khi vận tải hàng hóa nội địa vẫn đối mặt với xu hướng giảm.

Cùng với sự gia tăng nhu cầu vận tải, đội máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam tiếp tục được bổ sung. Tính đến ngày 15/10/2026, cả nước có 261 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, tăng 26 chiếc so với năm 2025.

Trước những tín hiệu tăng trưởng của thị trường hàng không trong nước và quốc tế, nhằm phát huy vai trò của vận tải hàng không đối với phát triển kinh tế-xã hội, du lịch và tăng cường liên kết vùng, ngày 24/10, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đã có văn bản đề nghị các hãng hàng không chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khôi phục, duy trì và phát triển mạng đường bay nội địa.

Theo đó, các hãng cần rà soát, đánh giá toàn diện mạng đường bay nội địa đang khai thác, cũng như các đường bay đã tạm dừng; nghiên cứu phương án khôi phục những đường bay có tiềm năng thị trường, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương, du lịch và bảo đảm điều kiện khai thác phù hợp.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị các hãng xem xét tăng tần suất khai thác trên những đường bay hiện hữu, qua đó nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu vận chuyển của người dân và du khách, đồng thời khai thác hiệu quả năng lực kết cấu hạ tầng hàng không.

Việc rà soát, tổ chức lại mạng đường bay và chủ động điều chỉnh năng lực khai thác được đặt ra trong bối cảnh thị trường tiếp tục tăng trưởng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải hàng không, tăng cường kết nối giữa các địa phương và hỗ trợ phát triển du lịch, thương mại trong thời gian tới.