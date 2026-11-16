Thị trường hàng hóa tuần qua 'rực' sắc đỏ

Chỉ số MXV-Index giảm 1,45% xuống 2.694 điểm. Nguồn: MXV

Giá bạc giảm hơn 5%

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kim loại dẫn dắt đà suy yếu của thị trường tuần qua. Giá bạc giảm 5,43%, xuống quanh 49,12 USD/ounce, thấp nhất trong một năm.

Diễn biến này diễn ra khi đồng USD tăng giá, lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Chỉ số DXY vươn lên 103,43 điểm, cao nhất trong 19 tháng; trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiến sát 5,15%. Đồng USD mạnh và lợi suất tăng làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không sinh lời như bạc, qua đó gây sức ép lên giá kim loại quý.

Áp lực tăng sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ tháng 10 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% so với tháng trước, còn CPI lõi, không gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3%.

Diễn biến giá dầu liên kỳ hạn từ đầu năm đến nay. Nguồn: MXV

Bên cạnh đó, giá dầu Brent cũng vọt lên gần 96 USD/thùng sau những diễn biến mới tại Trung Đông. Giá năng lượng tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát dai dẳng, củng cố kỳ vọng FED duy trì lập trường thắt chặt.

Theo CME FedWatch, xác suất thị trường định giá khả năng FED nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 8 và 9-12 tăng lên 89%. Báo cáo thị trường lao động Mỹ cho thấy, số việc làm tháng 10 tăng 165.000, tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4,1%, khiến khả năng FED sớm nới lỏng chính sách tiền tệ kém chắc chắn.

Dù vậy, áp lực bán ngắn hạn chưa làm thay đổi hoàn toàn nền tảng thị trường bạc. Theo báo cáo mới nhất của The Silver Institute, dù nhu cầu bạc trong lĩnh vực quang điện mặt trời có dấu hiệu chững lại, thị trường toàn cầu vẫn được dự báo thâm hụt nguồn cung năm thứ sáu liên tiếp trong năm 2026. Mức thiếu hụt ước khoảng 35 triệu ounce, thấp hơn 54 triệu ounce của năm trước, trước khi thị trường có thể thặng dư nhẹ vào năm 2027.

Nhu cầu đầu tư và tiêu thụ công nghiệp, nhất là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đã góp phần tạo ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài, hình thành vùng đệm vật chất cho giá bạc trong trung hạn. Căng thẳng Trung Đông và rủi ro lạm phát cao cũng duy trì nhu cầu phòng ngừa rủi ro đối với tài sản thực.

Trong ngắn hạn, giá bạc nhiều khả năng tiếp tục chịu chi phối bởi đồng USD và lộ trình lãi suất; trung, dài hạn, thâm hụt nguồn cung vật chất và nhu cầu phòng ngừa rủi ro lạm phát trên thị trường tài chính toàn cầu vẫn tiếp tục nâng đỡ giá bạc.

Cả dầu thô và bạc đều giảm sâu trong tuần qua. Ảnh: MXV

Nguồn cung phục hồi, giá dầu thô giảm

Trên thị trường năng lượng, áp lực bán chiếm ưu thế trong tuần qua. Kết tuần, giá dầu Brent giao tháng 1 giảm 2,52%, xuống 95,84 USD/thùng; dầu WTI giao tháng 12 giảm 2,5%, còn 88,56 USD/thùng.

Đà giảm diễn ra khi nguồn cung phục hồi, trong khi triển vọng nhu cầu tại một số thị trường lớn chưa tích cực.

Diễn biến tồn kho dầu thô thươngmại Mỹ từ đầu năm đến nay. Nguồn: MXV

Một trong những yếu tố gây sức ép là sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng trở lại sau những gián đoạn do xung đột Trung Đông. Tháng 10, sản lượng của 11 thành viên OPEC tăng 1,38 triệu thùng/ngày, lên 22,87 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 90% mức trước chiến tranh. Saudi Arabia, Iraq và Kuwait dẫn đầu đà phục hồi; IEA ước tính sản lượng Iraq đạt 4,6 triệu thùng/ngày, tăng 540.000 thùng/ngày so với tháng trước.

Xuất khẩu từ vùng Vịnh cải thiện khi các nước tăng vận chuyển qua Hormuz và chuyển tải ngoài khơi Oman, khôi phục dòng dầu tới châu Á. Tại Mỹ, sản lượng dầu thô lập kỷ lục hơn 14 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc ngày 6-11. EIA cho biết tồn kho dầu thô thương mại tăng 4,7 triệu thùng.

Triển vọng cung - cầu toàn cầu cũng khiến thị trường kém tích cực. Theo báo cáo tháng 11, IEA cho biết nguồn cung dầu toàn cầu tăng 5,3 triệu thùng/ngày kể từ tháng 8. Tồn kho dầu quan sát được tăng 52 triệu thùng trong tháng 10, lần tăng đầu tiên kể từ tháng 6. IEA dự báo thị trường chuyển từ thiếu hụt khoảng 720.000 thùng/ngày năm 2026 sang dư cung 3,8 triệu thùng/ngày năm 2027.

Ở phía cầu, IEA dự kiến tiêu thụ dầu toàn cầu giảm 2,7 triệu thùng/ngày, xuống 102,3 triệu thùng/ngày năm 2026, trước khi phục hồi lên 104,3 triệu thùng/ngày năm 2027.

Tại Trung Quốc, hoạt động lọc dầu ước giảm còn 13,7 triệu thùng/ngày trong tháng 10; xuất khẩu sản phẩm lọc dầu giảm từ 7,2 triệu tấn tháng 9 xuống 5,2 triệu tấn, cho thấy hoạt động chế biến và xuất khẩu có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nguồn cung phục hồi nhanh cùng triển vọng nhu cầu kém khả quan tại các thị trường lớn khiến cán cân dầu mỏ toàn cầu dần nghiêng về phía dư thừa. Nếu xu hướng tiếp diễn, giá dầu có thể chịu sức ép điều chỉnh trong ngắn và trung hạn. Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị vẫn có khả năng làm gián đoạn dòng chảy năng lượng.

Bất đồng giữa Washington và Tehran về vấn đề hạt nhân khiến triển vọng khôi phục hàng hải qua eo biển Hormuz thiếu chắc chắn. Lực lượng Houthi tuyên bố tấn công hạ tầng dầu khí Saudi Arabia; ít nhất 10 vụ tấn công tàu chở năng lượng được ghi nhận tại Hormuz trong 10 ngày đầu tháng 11. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung và vận tải vẫn hiện hữu, phần nào đối trọng với triển vọng dư cung.

Ông Đỗ Xuân Quý, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giao dịch Hàng hóa 3D, thành viên Kinh doanh MXV cho rằng, tuần này nhà đầu tư cần chú ý báo cáo tồn kho dầu API và EIA, cùng diễn biến nguồn cung Trung Đông và căng thẳng Mỹ - Iran.

“Trong ngắn hạn, dầu thô vẫn đối diện áp lực điều chỉnh do lo ngại dư cung và tồn kho Mỹ gia tăng. Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị có thể khiến biến động giá trở nên khó lường. Nhà đầu tư nên theo dõi sát các dữ liệu tồn kho và phản ứng giá để xác định xu hướng giao dịch phù hợp” Ông Đỗ Xuân Quý khuyến cáo nhà đầu tư