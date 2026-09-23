Thị trường hàng hóa: MXV-Index xa dần vùng 3.000 điểm

Thị trường hàng hóa giằng co, MXV-Index xa dần vùng 3.000 điểm

Giá cà phê Arabica giảm xuống sát 6.000 USD/tấn

Theo ghi nhận của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá hai mặt hàng cà phê chủ chốt tiếp tục giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp trong ngày 22/9, xuống mức thấp nhất trong ba tháng. Giá Arabica giảm 1,48%, xuống 6.003 USD/tấn, trong khi Robusta giảm 2,31%, xuống 3.260 USD/tấn.

Đà giảm của giá cà phê chủ yếu phản ánh kỳ vọng nguồn cung thế giới dồi dào hơn trong niên vụ mới, khi sản lượng tại các nước sản xuất lớn được cải thiện và lượng cà phê thu hoạch đang được đưa ra thị trường nhanh hơn.

Tại Brazil, niên vụ 2026-2027 đã gần hoàn tất thu hoạch, trong khi nguồn cung mới tiếp tục được đưa ra thị trường. Theo Cecafe, tính đến ngày 22/9, lượng cà phê thông quan lũy kế đạt 2,30 triệu bao, tăng 39% so với tháng trước.

Triển vọng nguồn cung cũng được củng cố khi StoneX nâng dự báo sản lượng cà phê Brazil lên 77,2 triệu bao, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao kỷ lục.

Thị trường còn đón nhận thêm tín hiệu tích cực về vụ mùa tiếp theo. Cây cà phê tại Brazil đã bắt đầu ra hoa sớm hơn khoảng một tháng trong bối cảnh mưa và độ ẩm tăng cao. Nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi, đợt hoa trong tháng 9 có thể cho thu hoạch từ tháng 5/2027, sớm hơn thông lệ.

Nguồn cung tăng cũng đang được phản ánh qua lượng cà phê đưa vào hệ thống kho của ICE. Theo một nguồn tin quốc tế, các thương nhân đang chuẩn bị đưa thêm lượng lớn Arabica của Brazil vào kho ICE. Lượng cà phê Arabica đạt chuẩn trong hệ thống này đã tăng 16.000 bao trong ngày 16/9 và tiếp tục tăng thêm 23.199 bao vào ngày 23/9.

Tại Việt Nam, theo Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê trong 8 tháng đầu năm đạt 1,33 triệu tấn, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, sản lượng cà phê niên vụ 2025-2026 của Việt Nam được dự báo tăng 6% so với niên vụ trước, lên 1,76 triệu tấn, mức cao nhất trong bốn năm. Nguồn cung cải thiện tiếp tục tạo sức ép lên giá Robusta.

Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung cà phê không hoàn toàn thuận lợi khi thời tiết vẫn là yếu tố có thể làm thay đổi nhanh kỳ vọng của thị trường. Khả năng xuất hiện El Niño đang được theo dõi chặt chẽ, trong khi các vùng trồng cà phê chủ lực của Brazil tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro.

Tại Brazil, một số vùng trồng Arabica đang chịu ảnh hưởng sau nhiều năm thời tiết bất lợi, từ sương giá, nắng nóng đến khô hạn. Các đợt mưa đá hồi đầu năm cũng gây thêm tổn thương cho cây cà phê.

Trong tháng 8 và tháng 9, mưa trái mùa với lượng lớn tại một số khu vực khiến đất ẩm và lầy, cản trở hoạt động thu hoạch. Quả chín có nguy cơ rụng, thối hoặc nảy mầm, ảnh hưởng đến chất lượng cà phê. Mưa lớn có thể kích thích cây ra hoa sớm, nhưng nếu tiếp diễn cùng các đợt không khí lạnh, hoa và quả non có thể bị ảnh hưởng, làm gia tăng rủi ro đối với sản lượng vụ tiếp theo.

Trong khi đó, lượng cà phê Arabica trong kho ICE dù đã phục hồi nhưng vẫn thấp hơn khoảng 389.663 bao so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy lượng cà phê sẵn có trong hệ thống kho vẫn chưa thực sự dồi dào. Vì vậy, bất kỳ diễn biến thời tiết bất lợi nào tại các vùng trồng lớn cũng có thể làm thay đổi kỳ vọng về nguồn cung và hạn chế đà giảm của giá.

Tại thị trường trong nước, thời tiết bất lợi cũng xuất hiện ngay trước giai đoạn cao điểm thu hoạch. Từ ngày 21 đến 24/9, khu vực Đắk Lắk được dự báo có lượng mưa phổ biến 120-250 mm, cục bộ trên 400 mm, trong khi phía Đông Gia Lai cũng xuất hiện mưa. Mưa lớn có thể làm chậm tiến độ thu hoạch, ảnh hưởng đến chất lượng quả và gây khó khăn cho quá trình phơi, sấy.

Theo ông Trần Sơn Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á (SACT), Thành viên Kinh doanh 045 của MXV, giá Robusta giảm nhanh hơn Arabica cho thấy áp lực bán đang tập trung rõ hơn ở nhóm cà phê này. Tuy nhiên, sau nhịp giảm mạnh, thị trường có thể xuất hiện các phiên hồi phục khi giá xuống thấp kích thích nhu cầu mua trở lại. Trong ngắn hạn, ông Tùng cho rằng diễn biến chênh lệch giá giữa hai mặt hàng sẽ là tín hiệu đáng chú ý để đánh giá mức độ phân hóa của thị trường cà phê.

Giá khí tự nhiên bật tăng, thị trường bắt đầu hướng tới mùa đông

Theo MXV, giá khí tự nhiên gây chú ý trong phiên giao dịch ngày 22/9 khi đảo chiều tăng hơn 4%, lên mức cao nhất trong hơn hai tuần. Cụ thể, hợp đồng kỳ hạn tháng 11 trên NYMEX tăng 4,14%, lên 3,12 USD/MMBtu.

Đà tăng diễn ra trong bối cảnh tốc độ bổ sung tồn kho của Mỹ thấp hơn thông thường, nhu cầu khí cho xuất khẩu LNG vẫn ở mức cao và thị trường LNG toàn cầu tiếp tục đối mặt với những bất ổn về nguồn cung trước mùa đông. Bên cạnh đó, lượng vị thế bán lớn của các quỹ đầu cơ có thể tạo thêm lực mua khi giá tăng mạnh.

Thị trường khí tự nhiên Mỹ đang chịu tác động từ tốc độ tích trữ chậm. Báo cáo mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), công bố ngày 17/9 với số liệu tính đến ngày 11/9, cho thấy lượng khí bơm vào kho trong tuần chỉ đạt 44 Bcf, thấp hơn mức dự báo 49 Bcf và mức tăng trung bình 5 năm khoảng 74 Bcf. Tổng tồn kho đạt 3.298 Bcf, thấp hơn 122 Bcf, tương đương 3,6%, so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn cao hơn 118 Bcf so với mức trung bình 5 năm.

Tồn kho Mỹ hiện vẫn cao hơn mức trung bình 5 năm, do đó chưa cho thấy tình trạng thiếu khí trên thị trường. Tuy nhiên, tốc độ bơm khí thấp hơn thông thường trong giai đoạn cuối mùa tích trữ đang khiến thị trường quan tâm nhiều hơn đến lượng khí có thể tích lũy trước mùa đông. Khi mùa sưởi ấm đến gần, khả năng bổ sung thêm khí vào kho sẽ trở thành yếu tố quan trọng đối với diễn biến giá.

Cấu trúc giá trên thị trường kỳ hạn cũng cho thấy sự thay đổi trong kỳ vọng của thị trường. Trên NYMEX, giá hợp đồng tháng 10 chốt ở khoảng 2,97 USD/MMBtu, trong khi các hợp đồng tháng 11, 12 và tháng 1/2027 lần lượt ở mức 3,12, 3,44 và 3,8 USD/MMBtu. Việc giá tăng dần ở các kỳ hạn cuối năm và đầu năm sau cho thấy thị trường đang tính đến khả năng nhu cầu khí đốt tăng lên khi mùa sưởi ấm bắt đầu.

Trong khi đó, nhu cầu khí cho xuất khẩu LNG tiếp tục duy trì ở mức cao. Theo dữ liệu dòng khí ngày 22/9, lượng khí đầu vào cho các nhà máy LNG đạt khoảng 17,48 Bcf/ngày, tăng 1,5% so với ngày trước đó. Tại một số trung tâm lớn ở Bờ Vịnh, lượng khí đưa vào Corpus Christi tăng 4,1%, trong khi Golden Pass tăng 9,1%.

Nhu cầu khí cho phát điện cũng duy trì ở mức cao trong nửa đầu tháng 9 do thời tiết nóng kéo dài. Theo S&P Global, lượng khí tiêu thụ tại các nhà máy điện đạt trung bình 46,2 Bcf/ngày trong giai đoạn 1-14/9, cao hơn 6,8 Bcf/ngày so với cùng kỳ năm trước và 5,2 Bcf/ngày so với bình quân 3 năm. Tại Texas và một số khu vực miền Nam, thời tiết nóng tiếp tục hỗ trợ nhu cầu điện trong những ngày cuối mùa hè.

Trên thị trường quốc tế, nguồn cung LNG cũng đang đối mặt với nhiều bất ổn. Tại châu Âu, lượng khí trong các kho dự trữ mới đạt khoảng 69% công suất vào giữa tháng 9, thấp hơn đáng kể mức trung bình 5 năm. Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu LNG của Qatar bị ảnh hưởng do tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz. QatarEnergy cho biết các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở Ras Laffan đã khiến 17% công suất LNG của Qatar tạm thời bị đình trệ, làm gia tăng sức ép lên nguồn cung LNG quốc tế trước mùa đông.

Những diễn biến này không tác động trực tiếp đến giá khí NYMEX, nhưng có ảnh hưởng thông qua thị trường LNG. Khi châu Âu và châu Á tăng mua LNG để chuẩn bị cho mùa đông, các nhà xuất khẩu Mỹ có thêm động lực duy trì hoạt động hóa lỏng ở mức cao. Nhu cầu khí đầu vào cho các nhà máy LNG theo đó được duy trì, khiến nguồn khí dành cho xuất khẩu tiếp tục cạnh tranh với lượng khí có thể được đưa vào các kho dự trữ trong nước. Mỹ hiện cũng đang duy trì sản lượng LNG xuất khẩu ở mức cao; EIA ước tính xuất khẩu LNG của nước này trong nửa cuối năm 2026 sẽ đạt trung bình 17,3 Bcf/ngày.

Trên thị trường kỳ hạn, theo CFTC, tính đến ngày 15/9, nhóm Managed Money đang bán ròng 100.205 hợp đồng khí tự nhiên, với 364.567 hợp đồng bán so với 264.362 hợp đồng mua. Đáng chú ý, vị thế bán tăng thêm 5.716 hợp đồng trong tuần, trong khi vị thế mua chỉ tăng 2.253 hợp đồng. Như vậy, ngay trước khi giá bứt phá, các quỹ vẫn duy trì lượng vị thế bán khá lớn trên thị trường.

Khi giá hợp đồng tháng 11 vượt mốc 3 USD/MMBtu và tăng hơn 4% trong phiên 22/9, các vị thế bán trước đó có thể tạo thêm lực đẩy cho thị trường. Khi giá đi ngược kỳ vọng, một số nhà đầu tư có thể phải mua lại hợp đồng để đóng vị thế, qua đó góp phần đẩy giá tăng mạnh hơn.

Theo MXV, trong ngắn hạn, diễn biến sản lượng khí Mỹ, tốc độ bơm vào kho và nhu cầu LNG sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng đối với giá. Nếu tốc độ tích trữ không cải thiện trong khi nhu cầu xuất khẩu LNG vẫn cao, giá các hợp đồng giao hàng trong mùa đông có thể tiếp tục duy trì ở mức cao hơn so với các hợp đồng giao gần.