MXV-Index đi ngang, diễn biến giằng co trên thị trường hàng hóa thế giới

Giá Arabica phục hồi, Robusta giảm phiên thứ 7 liên tiếp

Theo ghi nhận của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường cà phê diễn biến phân hóa trong phiên hôm qua. Kết phiên, giá Arabica kỳ hạn tháng 3 tiếp tục phục hồi phiên thứ hai liên tiếp, tăng 2,36% lên 6.203,8 USD/tấn. Ngược lại, giá Robusta kỳ hạn tháng 1 kéo dài chuỗi giảm phiên thứ 7 liên tiếp, mất 2,32% xuống còn 3.071 USD/tấn.

Đối với Arabica, lượng tồn kho được chứng nhận tại Sở ICE tiếp tục duy trì ở mức thấp kỷ lục. Ngày 16/11, tồn kho giảm xuống 186.414 bao, thấp hơn mức đáy lịch sử trước đó là 217.646 bao ghi nhận ngày 15/9. Sang ngày 17/11, lượng tồn kho tăng 8.109 bao so với phiên trước, nhưng vẫn thấp hơn 10,63% so với mức đáy cũ.

Trước đó, giá Arabica còn chịu áp lực khi thị trường kỳ vọng nguồn cung giao nhận sẽ cải thiện nhờ lượng cà phê Brazil liên tục được đưa đến các kho ICE chờ kiểm định kể từ tháng 9. Tính đến ngày 17/11, khối lượng cà phê chờ kiểm định đã lên tới 212.959 bao, mức cao nhất trong gần 4 năm. Quá trình kiểm định thường mất 1-2 tuần, thậm chí lâu hơn khi khối lượng hàng lớn, trong khi không phải toàn bộ số hàng này đều chắc chắn đáp ứng tiêu chuẩn của ICE.

Áp lực nguồn cung còn đến từ triển vọng sản lượng và lượng cà phê thương mại còn lại của Brazil. Theo các ước tính được đề cập, sản lượng thực tế có thể chỉ đạt khoảng 60 triệu bao, thấp hơn hơn 8 triệu bao so với mức ước tính 68 triệu bao của Conab và IBGE. Cộng với khoảng 4 triệu bao tồn kho chuyển tiếp từ niên vụ 2025-2026, tổng nguồn cung ước đạt 64 triệu bao.

Sau khi trừ nhu cầu tiêu thụ nội địa khoảng 22 triệu bao, Brazil còn khoảng 42 triệu bao dành cho xuất khẩu. Tuy nhiên, khoảng 16 triệu bao đã được xuất khẩu tính đến hết tháng 10, khiến lượng cung còn lại chỉ khoảng 26 triệu bao cho 8 tháng tiếp theo, tương đương bình quân 3,25 triệu bao/tháng. Đây là mức cung tương đối hạn chế đối với vai trò nhà xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới của Brazil.

Trái ngược với Arabica, Robusta chịu áp lực giảm từ triển vọng nguồn cung cải thiện. Việt Nam - quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới đang bước vào vụ thu hoạch niên vụ 2026-2027, dự kiến tăng tốc từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12. VICOFA dự báo sản lượng Robusta của Việt Nam đạt khoảng 2,1 triệu tấn, tăng 5% so với niên vụ trước.

Đồng thời, xuất khẩu cà phê Việt Nam trong tháng 10 đạt khoảng 114.000 tấn, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng hàng xuất khẩu gia tăng, kết hợp với nguồn cung mới từ vụ thu hoạch Việt Nam sắp được bổ sung, củng cố kỳ vọng nguồn cung Robusta sẽ dồi dào hơn trong những tháng tới, qua đó tạo áp lực lên giá.

Tuy nhiên, triển vọng giá Robusta trong trung hạn cần được đánh giá thận trọng hơn trước những rủi ro đối với vụ 2027-2028. Tại một số vùng trồng ở Đắk Lắk, cây cà phê đã xuất hiện hiện tượng ra hoa sớm 3-4 tháng so với chu kỳ thông thường.

Những đợt hoa nở sớm có nguy cơ bị ảnh hưởng trong quá trình thu hoạch, trong khi mưa lớn gây tổn thương tại một số đốt cành và tình trạng ra hoa không đồng đều có thể làm giảm tỷ lệ đậu quả. Nếu hiện tượng này lan rộng, năng suất vụ 2027-2028 có thể bị ảnh hưởng, làm thu hẹp nguồn cung Robusta trong trung hạn.

Lo ngại gián đoạn vận chuyển hàng hóa tại khu vực biển Đen kéo thị trường lúa mì phục hồi

Thị trường nông sản cũng diễn biến trái chiều trong phiên hôm qua. Đóng cửa, lực mua chiếm ưu thế kéo chỉ số MXV-Index nhóm tăng 0,4% so với phiên trước. Trong đó, giá hai mặt hàng lúa mì đồng loạt đi lên. Cụ thể, giá lúa mì Chicago kỳ hạn tháng 12 tăng 1,4% lên mức 218,7 USD/tấn, trong khi giá lúa mì Kansas kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 2,4%, chốt phiên tại 236,8 USD/tấn.

Theo MXV, động lực thúc đẩy giá lúa mì tăng điểm trong phiên đến từ những lo ngại gián đoạn logistics tại khu vực Biển Đen kết hợp với tình trạng thời tiết tại vùng trồng lúa mì của Mỹ.

Cụ thể, sự cố an ninh phát sinh trong đêm trước phiên giao dịch tại khu vực cầu qua eo biển Kerch đã làm gián đoạn lưu thông và gia tăng lo ngại về khả năng đình trệ hoạt động vận chuyển ngũ cốc từ Biển Azov ra Biển Đen.

Cùng thời điểm tại Mỹ, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong Báo cáo Tiến độ Mùa vụ công bố ngày 16/11 ghi nhận tại bang sản xuất trọng điểm Oklahoma, tỷ lệ lúa mì đạt chất lượng tốt và xuất sắc đã giảm về 35%, mức thấp nhất trong nhóm các bang trồng lúa mì cứng chủ lực; đồng thời tiến độ gieo trồng mới đạt 84% và tỷ lệ mọc mầm chỉ đạt 66% so với mức trung bình 5 năm là 79%, làm độ trễ nảy mầm nới rộng từ 8 lên 13 điểm phần trăm ngay trước kỳ lúa mì bước vào giai đoạn ngủ đông.

Ngoài ra, tình trạng khô hạn khiến 86% diện tích đất mặt tại Arkansas và Louisiana thiếu hụt độ ẩm, kéo tỷ lệ mọc mầm tại Arkansas xuống 45% so với mức trung bình 67%.

Bên cạnh đó, khối lượng kiểm định xuất khẩu lúa mì hàng tuần của Mỹ đạt mức cao nhất trong 9 tuần đã củng cố lực mua và nới rộng mức premium chất lượng đạm của lúa mì Kansas so với lúa mì Chicago cùng kỳ hạn tháng 12 lên gần 14 USD/tấn.

Những thông tin trên đã nhanh chóng kích hoạt lực mua đóng vị thế bán từ các định chế tài chính, khi giá lúa mì đang nằm ở vùng thấp của chu kỳ 52 tuần.

Đồng thời, dữ liệu công bố muộn vào đầu tuần của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) tính đến ngày 10/11 cho thấy các quỹ quản lý tiền tệ đang nắm giữ tổng vị thế bán ròng lớn từ 104.200-106.300 hợp đồng trên cả ba sở giao dịch lúa mì Mỹ (gồm sở Chicago, sở Kansas và sở Minneapolis), khiến thị trường phản ứng nhạy cảm hơn bằng lực mua đóng vị thế bán khi rủi ro nguồn cung xuất hiện trở lại.

Ở chiều ngược lại, đà phục hồi của giá lúa mì vẫn chịu lực cản lớn khi mùa vụ tổng thể trên toàn nước Mỹ và nguồn cung toàn cầu đang duy trì trạng thái dồi dào. Tỷ lệ lúa mì vụ đông Mỹ đạt chất lượng tốt và xuất sắc đã tăng lên 53% (tăng 4 điểm phần trăm so với tuần trước), cao hơn mức 45% cùng kỳ năm ngoái và mức trung bình 5 năm (44%).

Tại Việt Nam, theo Cục Hải quan, lũy kế 10 tháng đầu năm 2026 đã nhập khẩu 6,19 triệu tấn lúa mì tăng 31% so với cùng kỳ, với đơn giá bình quân 267,1 USD/tấn. Hiện mặt bằng giá kỳ hạn vẫn thuận lợi để chủ động chia nhỏ nhịp mua hoặc từng bước chốt giá kỳ hạn cho nhu cầu nguyên liệu quý I/2027 nhằm phòng ngừa các đợt biến động nguồn cung từ khu vực Biển Đen.

Bà Đào Thị Linh, Trưởng phòng Kinh doanh - Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (TVKD 012 của MXV) cho biết, thị trường lúa mì tiếp tục chịu sức ép từ triển vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào và cạnh tranh xuất khẩu gia tăng. Nguồn hàng từ các nước Nam bán cầu đang cải thiện, trong khi doanh số xuất khẩu lúa mì Mỹ dù có dấu hiệu khởi sắc nhưng tiến độ vẫn chậm hơn cùng kỳ và mức trung bình nhiều năm, cho thấy nhu cầu đối với nguồn cung Mỹ chưa thực sự mạnh.

Bên cạnh đó, những bất ổn trong hoạt động vận chuyển tại khu vực Biển Đen vẫn là yếu tố có thể tạo ra biến động bất ngờ cho thị trường.

“Theo tôi, lúa mì vẫn nghiêng về xu hướng chịu áp lực trong ngắn hạn khi nguồn cung cạnh tranh ngày càng lớn, còn sức mua quốc tế chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt. Mặc dù rủi ro địa chính trị tại Biển Đen có thể tạo lực đỡ cho giá trong những thời điểm nhất định, yếu tố này khó duy trì tác động tích cực nếu không đi kèm sự gián đoạn đáng kể đối với hoạt động xuất khẩu. Tôi cho rằng thị trường cần thêm tín hiệu phục hồi từ nhu cầu nhập khẩu và doanh số bán hàng của Mỹ để củng cố khả năng đảo chiều”, bà Linh nhận định.