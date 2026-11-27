Giá cà phê Robusta chấm dứt chuỗi giảm 10 phiên liên tiếp

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), trong khi cà phê Arabica nghỉ giao dịch do Sở ICE US đóng cửa dịp Lễ Tạ ơn , giá cà phê Robusta vẫn tăng trong phiên 26/11. Đóng cửa, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1 tăng 2,1%, lên 2.857 USD/tấn, qua đó chấm dứt chuỗi 10 phiên giảm liên tiếp.

Một trong những yếu tố có thể hạn chế áp lực bán từ Brazil là đà tăng của đồng Real so với USD. Từ ngày 23-26/11, tỷ giá BRL/USD tăng từ 0,1686 lên 0,1769, tương đương 4,93%. Khi đồng nội tệ mạnh lên, doanh thu xuất khẩu quy đổi sang Real giảm, có thể khiến các nhà sản xuất Brazil thận trọng hơn trong việc bán cà phê ra thị trường.

Trong khi đó, nguồn cung Robusta trên hệ thống kho của Sở ICE Futures Europe tiếp tục suy yếu. Tính đến ngày 26/11, lượng tồn kho đạt chuẩn giảm còn 5.689 lô, thấp hơn 15,6% so với ngày 3/11. Lượng cà phê sẵn có trong hệ thống kho của sở giao dịch giảm cũng góp phần củng cố lực đỡ cho giá.

Về nguồn cung tại Việt Nam, diễn biến thời tiết ở Tây Nguyên cũng đang được thị trường chú ý trong giai đoạn thu hoạch vụ mới. Dự báo, khu vực này có thể ghi nhận lượng mưa khoảng 102 mm trong giai đoạn 25/11-1/12, cao hơn khoảng 49% so với mức trung bình. Mưa kéo dài có thể gây khó khăn cho hoạt động thu hái, phơi sấy và vận chuyển cà phê, làm chậm tiến độ đưa nguồn cung mới ra thị trường.

Mưa diễn ra đúng thời điểm thu hoạch cao điểm có thể làm gián đoạn hoạt động thu hái, vận chuyển và phơi sấy cà phê. Độ ẩm cao kéo dài làm tăng nguy cơ nấm mốc, ảnh hưởng đến chất lượng hạt nếu khâu sơ chế và bảo quản không được đảm bảo. Điều kiện thời tiết bất lợi có thể làm chậm tiến độ thu hoạch và đưa cà phê vụ mới ra thị trường, qua đó hỗ trợ giá Robusta.

Những bất thường thời tiết còn đặt ra rủi ro đối với triển vọng sản lượng các niên vụ tiếp theo. Tại một số vùng trồng ở Đắk Lắk, cây cà phê đã xuất hiện hiện tượng ra hoa sớm hơn 3-4 tháng so với chu kỳ thông thường. Những đợt hoa nở sớm có nguy cơ bị ảnh hưởng trong quá trình thu hoạch, trong khi mưa lớn gây tổn thương tại một số đốt cành và tình trạng ra hoa không đồng đều có thể làm giảm tỷ lệ đậu quả. Nếu hiện tượng này lan rộng, năng suất vụ 2027-2028 có thể bị ảnh hưởng, làm thu hẹp nguồn cung Robusta trong trung hạn.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2024. Giá thu mua tại vườn quanh 69.200 - 70.000 đồng/kg, giảm khoảng 6,7% so với một tuần trước. Theo một thương lái tại Tây Nguyên, chi phí nhân công thu hoạch tăng cao trong khi giá bán đi xuống khiến một bộ phận nông dân không muốn thu hoạch.

Theo báo cáo của Simexco, một trong những nhà xuất khẩu cà phê lớn nhất Việt Nam, tính đến ngày 22/11, mới chỉ có khoảng 15% đến 16% sản lượng cà phê trên toàn quốc đã được thu hoạch. Nếu giá tiếp tục giảm sâu, nông dân có thể trì hoãn bán hàng và giữ lại một phần nguồn cung, trong khi hoạt động tích trữ của các doanh nghiệp trong nước được kỳ vọng sẽ góp phần hấp thụ lượng hàng đưa ra thị trường, qua đó hạn chế đà giảm của giá.

Trên thị trường tài chính, theo dữ liệu mới nhất ngày 17/11, nhóm quỹ quản lý tiền tệ (Managed Money) đang duy trì vị thế bán ròng 21.164 hợp đồng Robusta, mức bán ròng sâu nhất trong gần 4 năm. Việc các quỹ đã tích lũy lượng vị thế bán lớn khiến dư địa mở rộng thêm vị thế bán có thể thu hẹp tương đối. Trong trường hợp xuất hiện các yếu tố hỗ trợ đủ mạnh từ phía nguồn cung, hoạt động đóng vị thế bán hoặc chuyển sang mở vị thế mua của các quỹ có thể hỗ trợ đà phục hồi của giá.

Trung Quốc chuẩn bị tích trữ nguyên liệu, giá quặng sắt phục hồi

Đồng pha với cà phê, quặng sắt ghi nhận nhịp hồi phục sau giai đoạn chịu áp lực bán tháo hồi giữa tháng. Giá hợp đồng tương lai quặng sắt SGX kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 1,15%, lên 90,08 USD/tấn. Theo MXV, diễn biến này phản ánh sự kỳ vọng nhu cầu tích trữ ngắn hạn và chi phí đầu vào gia tăng với thực trạng dư thừa nguồn cung.

Động lực chính hỗ trợ giá quặng sắt đến từ kỳ vọng các nhà máy thép Trung Quốc bước vào chu kỳ gom hàng mùa đông từ tháng 12. Theo thông lệ sản xuất hàng năm, các doanh nghiệp luyện thép thường tăng cường tích trữ nguyên liệu trong tháng 12 và tháng 1 để bảo đảm nguồn cấp liên tục cho lò cao xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thời điểm hoạt động vận tải nội địa bị gián đoạn.

Lực mua kỳ vọng xuất hiện trong bối cảnh tồn kho tại nội bộ các nhà máy ở mức thấp sau khi nhiều dây chuyền lò cao tái vận hành hậu bảo trì và lệnh cảnh báo ô nhiễm không khí nặng tại miền Bắc Trung Quốc được dỡ bỏ.

Theo báo cáo của MMI ngày 26/11, tổng tồn kho quặng sắt tại 10 cảng lớn nhất Trung Quốc giảm 1,64% so với ngày 19/11, xuống còn 107,47 triệu tấn.

Tuy nhiên, bức tranh nguồn cung chung tại hệ thống cảng biển Trung Quốc vẫn chịu áp lực dư thừa lớn. Tổng lượng quặng sắt lưu kho tại các cảng chính của nước này neo ở mức 157,4 triệu tấn, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2025 và thiết lập mức cao kỷ lục theo mùa của tháng 11.

Về tiêu thụ thực tế, hoạt động luyện gang tại các lò cao vẫn chưa cho thấy sự cải thiện rõ nét. Sản lượng gang nóng bình quân ngày tiếp tục giảm 0,5% theo tuần, bất chấp tỷ lệ vận hành lò cao nhích nhẹ 0,23 điểm phần trăm lên 87%.

Khảo sát của Mysteel tại 247 nhà máy tính đến ngày 19/11, sản lượng gang nóng đã giảm 6 tuần liên tiếp, xuống mức thấp nhất 8 tháng là 2,3 triệu tấn/ngày, trong bối cảnh tỷ lệ nhà máy thép Trung Quốc hoạt động có lãi chỉ dao động quanh mức 10-11,3%, thấp hơn nhiều so với mức 38% cùng kỳ năm 2025 và khoảng 66,7% hồi tháng 5/2026.

Bên cạnh yếu tố cung - cầu, giá quặng sắt còn được hỗ trợ từ chi phí đầu vào trong ngành thép và cước vận tải biển gia tăng. Đáng chú ý, sau sự cố tại một mỏ than ở huyện Thấm Nguyên, tỉnh Sơn Tây hồi tháng 5/2026, cùng các đợt thanh tra an toàn kéo dài, nguồn cung than luyện cốc tại Trung Quốc phục hồi chậm hơn dự kiến.

Giá than luyện cốc và than cốc tăng cao đã đẩy chi phí sản xuất, kéo mặt bằng giá thép thành phẩm trên Sở Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) đi lên, giúp biên lợi nhuận của các nhà máy thép bớt thu hẹp và tạo dư địa hỗ trợ giá quặng sắt trên Sở SGX.

Bên cạnh đó, cước vận tải biển tăng liên tiếp đã nâng trực tiếp giá giao hàng đến cảng Trung Quốc (giá CFR). Tình trạng thiếu hụt tàu vận tải kéo dài tại khu vực Đại Tây Dương, điển hình là tuyến Brazil – Trung Quốc từng ghi nhận mức thiếu hụt 48 tàu trong 40 ngày đầu tháng 11 đã đẩy chi phí nhiên liệu và giá thuê tàu tăng lên, buộc các nhà xuất khẩu duy trì mức giá chào bán đường biển ở ngưỡng cao nhằm bảo vệ giá thu về tại cảng xuất.

Tiếp đến, chỉ số lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (Core PCE) tháng 10 của Mỹ tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ năm 2023. Tuy nhiên, việc thị trường định giá trên 90-95% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chỉ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 9/12, thay vì mức tăng mạnh 50 điểm cơ bản, đã kéo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm tới 10 điểm cơ bản, xuống 4,87%.

Trên thị trường ngoại hối, đồng Nhân dân tệ tiếp tục mạnh lên, với tỷ giá USD/CNY dao động trong vùng 6,6610-6,6636 NDT/USD, mức cao nhất trong một tháng. Diễn biến này trái chiều với động thái của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) khi cơ quan này ấn định tỷ giá trung tâm ngày 26/11 ở mức 6,7096 NDT/USD, so với mức 6,7088 NDT/USD của phiên trước. Thông qua cơ chế tỷ giá, đồng USD suy yếu kết hợp đồng NDT mạnh lên giúp giảm chi phí nhập khẩu quặng sắt tính theo nội tệ của các nhà máy thép Trung Quốc, qua đó hỗ trợ lực mua trên thị trường quốc tế.

Dù vậy, trong trung và dài hạn, triển vọng tiêu thụ thép của Trung Quốc tiếp tục đối mặt với lực cản từ sự suy giảm của thị trường bất động sản và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng trên toàn cầu. Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), lĩnh vực bất động sản nước này đã bước sang năm suy thoái thứ 5 với đầu tư bất động sản 10 tháng đầu năm 2026 giảm 21,6% và diện tích khởi công mới giảm 24,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lượng tồn kho nhà ở toàn quốc ước tương đương khoảng 27 tháng tiêu thụ.