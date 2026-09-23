Thị trường hàng hóa giằng co, giá cà phê chạm đáy 3 tháng

Chỉ số MXV-Index giảm nhẹ 0,12%, xuống mức 2.986 điểm. Nguồn: MXV

Theo ghi nhận của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá hai mặt hàng cà phê đồng loạt lao dốc phiên thứ hai liên tiếp, chạm mức thấp nhất trong 3 tháng qua. Kết phiên, giá Arabica giảm 1,48% xuống 6.003 USD/tấn, trong khi Robusta giảm mạnh 2,31% xuống 3.260 USD/tấn.

Diễn biến giá cà phê kỳ hạn. Nguồn: MXV

Đà giảm chủ yếu phản ánh kỳ vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào. Tại Brazil, StoneX đã nâng dự báo sản lượng niên vụ 2026-2027 lên mức kỷ lục 77,2 triệu bao, tăng 23,9% so với cùng kỳ. Lượng cà phê thông quan xuất khẩu lũy kế tính đến ngày 22-9 đạt 2,30 triệu bao ( tăng 39% so với tháng trước).

Đồng thời, thời tiết mưa nhiều giúp cây cà phê tại Brazil ra hoa sớm hơn khoảng một tháng, hứa hẹn vụ mùa tiếp theo thu hoạch sớm từ tháng 5-2027. Lượng tồn kho Arabica đạt chuẩn trên sàn ICE cũng liên tục ghi nhận các đợt bổ sung lớn.

Tại Việt Nam, theo Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê 8 tháng năm 2026 đạt 1,33 triệu tấn (tăng 13,7%). Sản lượng niên vụ 2025-2026 dự báo đạt 1,76 triệu tấn (tăng 6% so với niên vụ trước), cao nhất trong 4 năm, tiếp tục gia tăng áp lực lên giá Robusta.

Dù vậy, triển vọng nguồn cung vẫn tiềm ẩn rủi ro khi mưa lớn tại Đắk Lắk và Gia Lai có thể làm chậm tiến độ thu hoạch và ảnh hưởng chất lượng quả.

Trái ngược với đà giảm của nhóm nông sản, giá khí tự nhiên gây chú ý khi đảo chiều bứt phá mạnh. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 trên sàn NYMEX tăng 4,14%, lên 3,12 USD/MMBtu – mức cao nhất trong hơn hai tuần.

Diễn biến giá khí tự nhiên từ tháng 1-2026 đến nay. Nguồn: MXV

Thị trường khí tự nhiên Mỹ đang chịu tác động từ tốc độ tích trữ chậm. Báo cáo mới nhất của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), công bố ngày 17-9 với số liệu tính đến ngày 11-9, cho thấy lượng khí bơm vào kho trong tuần chỉ đạt 44 Bcf, thấp hơn mức dự báo 49 Bcf và mức tăng trung bình 5 năm khoảng 74 Bcf.

Trên thị trường quốc tế, lo ngại về nguồn cung mùa đông gia tăng khi kho dự trữ của châu Âu mới đạt khoảng 69% công suất, cùng với sự gián đoạn 17% công suất LNG của Qatar do căng thẳng tại eo biển Hormuz.

Bên cạnh đó, việc nhóm Managed Money đang nắm giữ lượng lớn vị thế bán ròng buộc phải mua lại hợp đồng để đóng vị thế khi giá vượt mốc 3 USD/MMBtu đã tạo thêm lực đẩy cho đà tăng của giá khí.