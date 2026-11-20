Lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa, giá đường thô và đồng cùng lao dốc

Đồng Real mất giá gây áp lực lên đường thô

Kết phiên 19/11, giá đường thô kỳ hạn tháng 3 giảm 4,88% xuống 378,3 USD/tấn - mức thấp nhất trong 1,75 tháng; trong khi giá đường trắng cùng kỳ hạn giảm 3,73% xuống 488,2 USD/tấn - chạm đáy 3,5 tháng. Đà giảm của giá đường đã kéo dài phiên thứ 2 liên tiếp.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), áp lực đáng kể đến từ diễn biến tỷ giá tại Brazil. Trong ba tuần qua, đồng Real Brazil liên tục suy yếu xuống mức thấp nhất trong 19 tháng. Đồng tiền này đã mất giá khoảng 8,54% so với USD kể từ cuối tháng 10.

Là quốc gia sản xuất và xuất khẩu đường lớn nhất thế giới, biến động tỷ giá của Brazil ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của đường nước này trên thị trường quốc tế. Đồng Real mất giá khiến doanh thu xuất khẩu quy đổi sang nội tệ của các nhà máy Brazil tăng lên, qua đó tạo động lực để các nhà sản xuất đẩy mạnh bán hàng ra thị trường quốc tế. Điều này gây thêm sức ép lên giá đường kỳ hạn tại New York.

Triển vọng nguồn cung từ Ấn Độ, quốc gia sản xuất đường lớn thứ hai thế giới cũng đang tạo áp lực lên thị trường. Dữ liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất đường và năng lượng sinh học Ấn Độ công bố cho thấy sản lượng của nước này đạt 2,36 triệu tấn trong khoảng thời gian từ ngày 1/10 đến ngày 15/11, gấp hơn hai lần so với cùng kỳ mùa vụ trước.

Về nhu cầu, nhập khẩu tại Trung Quốc (quốc gia tiêu thụ đường lớn thứ hai thế giới) suy yếu, đang trở thành yếu tố bất lợi với giá đường. Theo Hải quan nước này, nhập khẩu đường tháng 10 giảm đến 48% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, sản lượng đường nội địa Trung Quốc tăng hơn 20% kể từ niên vụ 2020-2021 nhờ mở rộng diện tích trồng mía, củ cải đường và cải thiện năng suất, trong khi tăng trưởng tiêu thụ chậm khiến khoảng thiếu hụt giữa sản xuất và nhu cầu thu hẹp, qua đó giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu.

Ở chiều ngược lại, thị trường đường tiếp tục được Tổ chức Đường quốc tế (ISO) dự báo thiếu hút trong niên vụ 2026-2027, trong bối cảnh sản lượng tại một số quốc gia sản xuất chủ chốt còn đối mặt với rủi ro thời tiết.

Hiện tượng El Niño được dự báo đạt cường độ mạnh trong giai đoạn tháng 11/2026-1/2027, làm gia tăng nguy cơ thời tiết bất thường tại các vùng sản xuất đường lớn. Mưa lớn có thể cản trở thu hoạch và ảnh hưởng đến chất lượng mía tại Brazil, trong khi các nhà sản xuất Đông Nam Á vẫn đối mặt với bất định về năng suất sau đợt hạn hán trước đó. Với lượng dự trữ toàn cầu tương đối hạn chế, bất kỳ sự điều chỉnh giảm nào trong dự báo sản lượng đều có thể khiến giá đường nhạy cảm hơn với các thông tin thời tiết trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, giao dịch ngày 19/11 tiếp tục trầm lắng. Nguồn cung đường nội địa tại khu vực miền Bắc khan hiếm, trong khi giá chào bán tại nhà máy duy trì ổn định quanh 19.200-19.500 đồng/kg. Đáng chú ý, Nhà máy đường Cao Bằng đã bắt đầu vụ ép mới từ ngày 15/11, dự kiến bổ sung nguồn cung cho thị trường trong những ngày tới.

Tại miền Nam, giá đường RS An Khê quanh 19.300 đồng/kg và đường KCP dao động 20.000-20.100 đồng/kg. Trong khi đó, đường nhập khẩu từ Myanmar và Thái Lan được chào bán thấp hơn, khoảng 18.300-18.500 đồng/kg, nhưng sức tiêu thụ vẫn yếu.

Giá đồng giảm xuống vùng thấp nhất 7 tháng

Khép lại phiên giao dịch 19/11, giá hợp đồng đồng COMEX kỳ hạn tháng 12 giảm 0,6% xuống 12.420 USD/tấn, duy trì sát vùng thấp nhất trong vòng 7 tháng qua.

Giá đồng giảm trong bối cảnh tâm lý thận trọng gia tăng sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Mỹ áp thuế đối với đồng tinh luyện dần suy yếu. Đáng chú ý, áp lực giảm chủ yếu đến từ các yếu tố tài chính và kỳ vọng thị trường, trong khi nguồn cung đồng giao nhận tại Trung Quốc lại đang ở trạng thái khan hiếm nghiêm trọng.

Theo MXV, một trong những yếu tố gây sức ép lên giá đồng là đà giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các công ty hoạt động trong lĩnh vực AI. Trong tháng 11, chỉ số Nasdaq-100 đã mất khoảng 1.940 tỷ USD giá trị vốn hóa tính đến ngày 18/11. Giới đầu tư đang đánh giá lại mức định giá của các công ty công nghệ, đồng thời cân nhắc triển vọng chi tiêu cho trung tâm dữ liệu, nhu cầu đầu tư vào hạ tầng AI và khả năng Mỹ siết chặt các quy định đối với lĩnh vực này.

Sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, những lo ngại về khả năng siết chặt quản lý đối với lĩnh vực trung tâm dữ liệu cũng khiến nhà đầu tư thận trọng hơn. Bên cạnh đó, quy mô đầu tư vào hạ tầng AI và khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp công nghệ đang được xem xét lại.

Tâm lý nhà đầu tư tiếp tục chịu sức ép sau thông tin nhà đồng sáng lập Nvidia, Jensen Huang, rời các vị trí Chủ tịch, CEO và thành viên HĐQT vào ngày 12/11. Dù Nvidia công bố kết quả kinh doanh khả quan cùng triển vọng doanh thu tích cực, cổ phiếu của hãng vẫn giảm 2,9% trong phiên 18/11. Cùng ngày, chỉ số S&P 500 tiếp tục mất 0,23%, kéo dài chuỗi giảm điểm lên 5 phiên liên tiếp.

Áp lực bán cũng lan sang nhiều cổ phiếu thuộc các lĩnh vực công nghệ và hạ tầng AI. Trong phiên 18/11, cổ phiếu của một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện toán đám mây, sản xuất chip, trung tâm dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, quang tử và máy chủ giảm từ 0,2% đến 6%. Các trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng điện lớn và cần nhiều đồng cho hệ thống truyền tải, phân phối điện. Vì vậy, những lo ngại về quy mô và tiến độ triển khai các dự án trung tâm dữ liệu có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng nhu cầu đồng trong tương lai. Điều này cũng khiến các vị thế mua đồng dựa trên kỳ vọng phát triển hạ tầng AI kém hấp dẫn hơn, góp phần gia tăng sức ép lên giá kim loại này.

Bên cạnh đó, các yếu tố vĩ mô tiếp tục tạo sức ép lên giá kim loại cơ bản. Tâm lý thận trọng trên thị trường cùng kỳ vọng Fed duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn đã hỗ trợ đồng USD. Trong phiên 19/11, chỉ số USD Index (DXY) lên 103,91 điểm, mức cao nhất trong khoảng 19 tháng. Đồng USD mạnh khiến các mặt hàng định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở các thị trường ngoài Mỹ. Lãi suất cao cũng làm tăng chi phí vốn đối với các dự án khai khoáng, phát triển lưới điện và xây dựng trung tâm dữ liệu.

Đối với chính sách thuế, phương án áp thuế nhập khẩu đồng tinh luyện do Bộ Thương mại Mỹ đề xuất trong năm 2025 vẫn chưa được quyết định chính thức. Theo đề xuất này, mức thuế dự kiến là 15% từ năm 2027 và tăng lên 30% từ năm 2028. Việc chính sách chưa được chốt khiến triển vọng thuế quan đối với mặt hàng đồng vẫn còn nhiều yếu tố chưa chắc chắn.

Trên thị trường tài chính, giá đồng giao dịch trên CME đã xuống thấp hơn giá trên LME. Trong khi đó, vị thế mua ròng của nhóm đầu cơ trên COMEX giảm tuần thứ hai liên tiếp, còn 33.428 hợp đồng tính đến ngày 13/11, mức thấp nhất kể từ tháng 3. Ở phía cầu, triển vọng tiêu thụ đồng tại Trung Quốc vẫn chưa có nhiều tín hiệu cải thiện. Số liệu kinh tế tháng 10 thấp hơn dự báo, cùng với lượng nhập khẩu đồng tinh luyện trong 9 tháng đầu năm giảm 12,5% so với cùng kỳ, cho thấy nhu cầu từ thị trường này chưa thực sự khởi sắc.

Trong khi đó, thị trường vật chất Trung Quốc lại ghi nhận tình trạng khan hiếm nguồn hàng giao ngay. Hợp đồng đồng giao tháng 11 trên Sở Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) đáo hạn ngày 16/11. Trong phiên, giá hợp đồng này có thời điểm cao hơn hợp đồng tháng 12 hơn 14.000 NDT/tấn. Tình trạng khan hiếm thể hiện rõ qua lượng đồng đủ điều kiện giao nhận (on-warrant) chỉ còn 2.270 tấn, trong khi vị thế mở của hợp đồng tháng 11 tương đương 24.050 tấn.

Trước nguy cơ không đủ hàng đáp ứng nhu cầu giao nhận, SHFE đã gây sức ép để các bên nắm giữ vị thế mua và bán tất toán hợp đồng bằng tiền mặt. Động thái này giúp giảm vị thế mở, nhưng đồng thời buộc các bên bán khống phải mua lại hợp đồng, khiến tình trạng siết cung càng nghiêm trọng. Tại thời điểm cao nhất trong phiên 16/11, mức backwardation trên SHFE đã gấp đôi mức từng ghi nhận trong đợt siết cung trên sàn LME năm 2021. Bà Jia Zheng, Quản lý giao dịch tại Suzhou Chuangyuan Harmony-Win Capital Management, nhận định tình trạng khan hiếm có thể kéo dài đến cuối năm, khi các nhà sản xuất tiếp tục giữ hàng để chờ mức phí giao ngay tăng thêm.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Đồng châu Á diễn ra tại Thượng Hải từ ngày 17 đến 19/11, Codelco đã đưa ra mức chào phí cộng thêm 250-280 USD/tấn so với giá LME cho các hợp đồng cung cấp đồng tinh luyện sang châu Á trong năm 2027. Mức này thấp hơn đáng kể so với 350 USD/tấn áp dụng cho khách hàng Trung Quốc trong năm 2026. Tuy nhiên, các bên vẫn đang trong quá trình đàm phán và chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Ở khâu chế biến quặng, tình trạng thiếu nguyên liệu tiếp tục thể hiện qua mức phí gia công quặng tinh (TC) giảm sâu. CRU dự báo mức TC chuẩn cho hợp đồng năm 2027 có thể dao động từ âm 50 đến âm 100 USD/tấn, trong khi phí TC giao ngay đã xuống dưới âm 200 USD/tấn. Mức TC âm phản ánh tình trạng thiếu hụt quặng tinh trên thị trường, đồng thời cho thấy các nhà máy luyện đồng đang phải cạnh tranh để có nguồn nguyên liệu đầu vào.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Tin tức, Công ty cổ phần Hitech Finance - Thành viên kinh doanh 036 của MXV, đà giảm của giá đồng hiện nay phản ánh sự thay đổi trong cách thị trường đánh giá triển vọng nhu cầu dài hạn, đặc biệt từ lĩnh vực AI. Thay vì chỉ tập trung vào tiềm năng mở rộng của trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện, nhà đầu tư đang quan tâm nhiều hơn đến tiến độ triển khai, hiệu quả đầu tư và khả năng chuyển hóa các kế hoạch thành nhu cầu đồng thực tế. Sự thay đổi trong kỳ vọng này khiến hoạt động mua vào của các nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, trong khi những tín hiệu chưa tích cực từ hoạt động sản xuất công nghiệp Trung Quốc tiếp tục là yếu tố cần theo dõi đối với triển vọng tiêu thụ đồng.