Giá bạc mất hơn 16% trong tuần, xuống đáy 14 tháng

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), khép lại tuần giao dịch vừa qua, giá bạc COMEX kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 16,39% về 41,07 USD/ounce, chạm đáy 14 tháng. Mức giảm này không chỉ đánh dấu tuần sụt giảm sâu nhất của giá bạc thế giới kể từ đầu tháng 2, mà còn ghi nhận biên độ giảm lớn hơn so với vàng.

Áp lực giảm giá đến từ sự thay đổi kỳ vọng đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dữ liệu lạm phát Mỹ dai dẳng, biên bản Fed mang lập trường cứng rắn cùng cảnh báo về khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ đã đẩy xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 từ dưới 60% lên hơn 93% vào ngày 17/11 và chạm mức 99% vào cuối tuần theo công cụ theo dõi CME FedWatch. Kỳ vọng này thúc đẩy USD Index (DXY) tăng lên 103,73 điểm - mức cao nhất 19 tháng, trong khi lợi suất thực trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 2,86%, mức cao nhất 24 năm.

Sức ép từ mặt bằng lãi suất cao nhanh chóng lan sang thị trường chứng khoán và kích hoạt làn sóng bán tháo trên nhóm cổ phiếu công nghệ, bán dẫn toàn cầu. Trong tuần, chỉ số Nasdaq Composite mất khoảng 10%, S&P 500 giảm 8,6%, trong khi cổ phiếu Nvidia lao dốc thêm 14,01% và đánh mất vị trí doanh nghiệp có vốn hóa lớn thứ ba tại Mỹ vào tay Alphabet.

Trước đà sụt giảm diện rộng trên thị trường chứng khoán, tâm lý thị trường lập tức chuyển sang trạng thái ưu tiên nắm giữ tiền mặt. Nhiều quỹ đầu tư đa tài sản và nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy vốn nắm giữ song song cả cổ phiếu công nghệ lẫn kim loại quý sau giai đoạn tăng nóng buộc phải bán thanh lý vàng và bạc để đáp ứng lệnh gọi ký quỹ cũng như hạ tỉ lệ đòn bẩy danh mục. Do bạc mang đặc tính kép vừa là tài sản trú ẩn, vừa là nguyên liệu công nghiệp, bạc chịu tác động tiêu cực rõ nét hơn vàng trước áp lực rút vốn đồng loạt.

Triển vọng tiêu thụ công nghiệp ngắn hạn cũng tạo thêm sức ép lên giá bạc. Với hơn một nửa tổng nhu cầu gắn liền với hoạt động sản xuất chế tạo, thị trường bạc đang phản ánh các số liệu từ báo cáo giữa kỳ (ngày 12/11) của Viện Bạc Thế giới.

Cụ thể, mặt bằng giá vượt 120 USD/ounce hồi đầu năm đã thúc đẩy các nhà sản xuất pin mặt trời, đặc biệt tại Trung Quốc đẩy nhanh quá trình tiết giảm hàm lượng bạc và chuyển dịch sang công nghệ thay thế bằng đồng.

Hệ quả là nhu cầu bạc cho lĩnh vực quang điện năm 2026 ước tính giảm 19-21% từ 186,6 triệu ounce năm 2025 xuống khoảng 148 triệu ounce, kéo tổng cầu công nghiệp toàn cầu giảm 3% xuống còn 640 triệu ounce.

Tuy nhiên, thị trường bạc toàn cầu năm 2026 tiếp tục rơi vào năm thâm hụt cơ cấu thứ 6 liên tiếp với mức thiếu hụt dự báo khoảng 35 triệu ounce. Dù tổng nhu cầu toàn cầu năm 2026 ước giảm 5% về 1,08 tỷ ounce, tổng cung vật chất, bao gồm sản lượng khai thác mỏ và bạc tái chế chỉ đạt khoảng 1,04-1,05 tỷ ounce, không đủ bù đắp mức cầu, khiến thị trường tiếp tục rơi vào trạng thái thiếu hụt. Điều này cho thấy dù nhu cầu ngắn hạn chịu áp lực, nền tảng cung-cầu vật chất vẫn hỗ trợ giá bạc về dài hạn.

Trên thị trường kỳ hạn, diễn biến dòng tiền theo báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT) từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) chốt ngày 17/11 cho thấy nhóm quỹ quản lý tiền tệ (Managed money) tiếp tục thu hẹp vị thế mua và gia tăng vị thế bán trên sàn COMEX.

Vị thế mua giảm 928 hợp đồng xuống 16.254 hợp đồng, trong khi vị thế bán tăng 1.407 hợp đồng lên 14.974 hợp đồng, khiến vị thế mua ròng giảm 2.335 hợp đồng xuống còn 1.280 hợp đồng tương đương khoảng 6,4 triệu ounce.

So với đầu tháng 10, vị thế mua ròng đã thu hẹp gần 83%, chủ yếu do các quỹ chủ động mở thêm vị thế bán mới thay vì bán tháo toàn bộ vị thế mua hiện hữu. Đáng chú ý, tổng khối lượng hợp đồng mở tăng thêm 7.293 hợp đồng lên 122.945 hợp đồng, phản ánh dòng tiền mới vẫn tham gia thị trường khi giá giảm; nhóm tự doanh (swap dealer) giảm vị thế bán 3.349 hợp đồng, cho thấy động thái mua vào ở vùng giá thấp.

Về dài hạn, gánh nặng nợ công tại các nền kinh tế lớn vẫn là yếu tố nền tảng hỗ trợ giá trị của kim loại quý. Theo Bộ Tài chính Mỹ, tổng nợ công nước này đạt 40.610 tỷ USD vào ngày 12/11/2026, tương đương khoảng 127% GDP và chỉ còn cách mức trần nợ 41.100 tỷ USD khoảng 500 tỷ USD.

Trên phạm vi toàn cầu, IMF dự báo nợ công thế giới sẽ vượt 100% GDP vào năm 2030. Theo Báo cáo nợ toàn cầu 2026 của OECD, các chính phủ và doanh nghiệp dự kiến huy động mức kỷ lục 29.000 tỷ USD trên thị trường trái phiếu trong năm nay, trong đó 78% lượng phát hành của khối chính phủ OECD dùng để vay mới trả nợ cũ.

Khi chi phí lãi vay ngày càng lớn, các chính phủ khó duy trì mặt bằng lãi suất thực cao trong nhiều năm. Đây là điều kiện thuận lợi cho kim loại quý, vì lãi suất thực thấp làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ bạc và vàng.

Cà phê Robusta giảm gần 10%, xuống mức thấp nhất gần 3 năm

Dữ liệu từ MXV cho thấy, tuần qua, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3 giảm 1,83% xuống 5.919,4 USD/tấn - mức thấp nhất trong một tuần; trong khi Robusta kỳ hạn tháng 1 giảm 9,86% xuống 2.881 USD/tấn - mức thấp nhất trong gần ba năm.

Đối với Arabica, áp lực giảm chủ yếu đến từ sự suy yếu của đồng Real Brazil và kỳ vọng nguồn cung cải thiện. Đối với Robusta, áp lực giảm giá chủ yếu đến từ triển vọng nguồn cung Việt Nam cải thiện mạnh trong niên vụ 2026-2027. Việt Nam đóng góp khoảng 18% sản lượng cà phê toàn cầu, trong đó 90-95% là Robusta, khiến sự điều chỉnh tăng dự báo sản lượng có tác động đáng kể đến kỳ vọng nguồn cung mặt hàng này.