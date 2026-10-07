THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA: Đường lập đỉnh 19 tháng

Đường tăng phiên thứ tư liên tiếp do tác động kép từ thời tiết

Giá đường tiếp tục tăng phiên thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh thời tiết bất lợi, gây sức ép lên cả tiến độ thu hoạch và sản lượng đường tại các nước sản xuất lớn. Kết phiên 6/10, giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 0,43% lên 459 USD/tấn - cao nhất trong 19 tháng, trong khi đường trắng kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 1,63% lên 556,5 USD/tấn - cao nhất trong 7 tuần.

Tại Brazil - quốc gia sản xuất đường lớn nhất thế giới, mưa kéo dài tiếp tục là yếu tố chính hỗ trợ giá khi trực tiếp làm gián đoạn tiến độ thu hoạch và ép mía. Theo mô hình số của Viện Khí tượng Quốc gia Brazil (INMET), khu vực Trung Nam Brazil tiếp tục ghi nhận lượng mưa lớn trong tuần này, tập trung tại các vùng sản xuất mía trọng điểm. Riêng São Paulo có nơi được dự báo nhận tới 100 mm mưa, trong khi phía nam Minas Gerais cũng nằm trong vùng có lượng mưa lớn.

Tình trạng đồng ruộng ẩm ướt khiến tiến độ thu hoạch và ép mía chậm lại đáng kể. Theo Datagro, lượng mía ép bình quân mỗi nhà máy tại khu vực Centro-Sul trong tuần kết thúc ngày 27/9 chỉ đạt 76.242 tấn, giảm gần 28% so với đầu tháng 8. Nếu điều kiện đồng ruộng không cải thiện, khoảng 35 triệu tấn mía thậm chí có nguy cơ phải chuyển sang niên vụ sau, qua đó thu hẹp lượng nguyên liệu còn khả dụng cho sản xuất đường trong phần còn lại của niên vụ.

Không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch, độ ẩm cao còn làm giảm hàm lượng đường trong mía, hạn chế khả năng thu hồi đường tại các nhà máy. Trong điều kiện này, một phần nguyên liệu có xu hướng được phân bổ sang sản xuất ethanol, qua đó tiếp tục thu hẹp nguồn cung đường.

Tại Ấn Độ - quốc gia sản xuất đường lớn thứ hai thế giới, áp lực nguồn cung cũng gia tăng khi niên vụ 2026-2027 bắt đầu với tồn kho đầu kỳ chỉ khoảng 3,75 triệu tấn, giảm 25% so với cùng kỳ và thấp nhất hơn một thập kỷ. Trong khi đó, Hiệp hội các nhà sản xuất đường Ấn Độ đã hạ dự báo sản lượng đường xuống 30,9 triệu tấn từ 34,5 triệu tấn trước đó. Tồn kho thấp và sản lượng suy giảm có thể hạn chế khả năng Ấn Độ xuất khẩu, qua đó tiếp tục hỗ trợ giá đường trên thị trường quốc tế.

Những diễn biến bất lợi tại hai nhà sản xuất lớn đang nhanh chóng làm thay đổi cán cân cung - cầu toàn cầu. Theo Tổ chức Đường quốc tế (ISO), thị trường đường thế giới có thể chuyển từ thặng dư 1,1 triệu tấn trong niên vụ 2025-2026 sang thâm hụt 200.000 tấn trong niên vụ 2026–2027, khi sản lượng toàn cầu dự kiến giảm 1%, xuống 180,1 triệu tấn.

Nhìn chung, các yếu tố cung đang đồng loạt theo hướng thắt chặt, tạo nền tảng hỗ trợ giá đường trong ngắn hạn, đặc biệt nếu thời tiết bất lợi tiếp tục kéo dài.

Bên cạnh đó, báo cáo Cam kết thương nhân (COT) mới nhất ngày 29/9 cũng cho thấy các quỹ đầu cơ đang nghiêng mạnh về phía mua với vị thế mua ròng khoảng 218.336 hợp đồng, qua đó góp phần củng cố đà tăng của giá đường. Tuy nhiên, tổng số hợp đồng mở đã giảm xuống khoảng 1,1 triệu, cho thấy hoạt động thu hẹp vị thế đang diễn ra và dòng tiền mới có dấu hiệu chậm lại. Do đó, dù triển vọng giá đường trong ngắn hạn vẫn nghiêng về tích cực, nhưng động lực tăng giá sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào diễn biến thời tiết và khả năng phục hồi nguồn cung thực tế.

Tại thị trường trong nước, giá đường ghi nhận xu hướng giữ giá ở mức cao tại khu vực phía Nam và duy trì ổn định tại miền Trung. Tại TPHCM và miền Tây, đường An Khê được thương mại chào bán quanh mức 19.200-19.300 đ/kg, trong khi đường 333 về miền Tây nhích nhẹ 150 đồng/kg lên khoảng 19.300-19.400 đ/kg.

Tại miền Trung, mặt bằng giá tại nhà máy tương đối ổn định với đường TTC Gia Lai dao động quanh 18.700-19.000 đ/kg (tùy sản lượng) và đường TTC Gia Lai Lào bán sỉ tạm thời ở mức 18.700-18.800 đ/kg .

Sắc xanh lan tỏa trên toàn bộ các hàng hóa ở nhóm nông sản. Đóng cửa phiên, giá đậu tương kỳ hạn tháng 11 tăng 1,7% lên mức 478,8 USD/tấn; giá khô đậu tương kỳ hạn tháng 12 tăng 2,2% lên mức 391,1 USD/tấn; giá dầu đậu tương kỳ hạn tháng 12 tăng 0,8%, chốt phiên ở mức 1.541,3 USD/tấn.

Động lực phục hồi xuất phát từ tiến độ thu hoạch tại Mỹ bị đình trệ do mưa lớn, kết hợp với hoạt động giao hàng xuất khẩu khả quan sang Trung Quốc và biên lợi nhuận ép dầu tại Mỹ cải thiện.

Tại thị trường trong nước, giá chào bán khô đậu tương giao ngay tại các cảng khu vực miền Bắc ở mức 13.600 đồng/kg, trong khi giá chào hàng xá tại các cảng khu vực miền Nam dao động trong khoảng 13.150-13.250 đồng/kg.