Chỉ số MXV-Index dừng ở 2.644 điểm. Nguồn: MXV

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Arabica kỳ hạn tháng 3 tăng 2,36%, lên 6.203,8 USD/tấn. Ngược lại, Robusta kỳ hạn tháng 1 giảm 2,32%, xuống 3.071 USD/tấn, kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy.

Diễn biến giá cà phê kỳ hạn. Nguồn: MXV

Tồn kho Arabica được chứng nhận tại ICE ngày 16-11 giảm còn 186.414 bao, thấp hơn đáy lịch sử 217.646 bao ghi nhận ngày 15-9. Ngày 17-11, tồn kho tăng 8.109 bao nhưng vẫn thấp hơn 10,63% so với mức đáy cũ.

Nguồn cung Brazil tạo sức ép khi lượng cà phê chờ kiểm định tại kho ICE đạt 212.959 bao, cao nhất gần 4 năm. Tuy nhiên, quá trình kiểm định thường kéo dài 1-2 tuần và không phải toàn bộ hàng đều đạt chuẩn giao nhận.

Brazil ước sản lượng 60 triệu bao, thấp hơn hơn 8 triệu bao so với dự báo 68 triệu bao của Conab và IBGE. Sau khi cộng tồn kho chuyển tiếp, trừ tiêu thụ nội địa và lượng xuất khẩu, nguồn cung cho 8 tháng tiếp theo còn khoảng 26 triệu bao của Brazil.

Robusta chịu áp lực từ vụ thu hoạch mới tại Việt Nam, dự kiến tăng tốc cuối tháng 11. VICOFA dự báo sản lượng niên vụ 2026-2027 đạt 2,1 triệu tấn, tăng 5%; xuất khẩu tháng 10 đạt 114.000 tấn, tăng 61% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, hoa cà phê tại một số vùng Đắk Lắk xuất hiện sớm 3-4 tháng; mưa lớn và ra hoa không đồng đều có thể ảnh hưởng vụ 2027-2028.

Top 5 quốc gia xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới. Nguồn: MXV

Ở nhóm nông sản, chỉ số MXV tăng 0,4%. Lúa mì Chicago kỳ hạn tháng 12 tăng 1,4%, lên 218,7 USD/tấn; lúa mì Kansas kỳ hạn tháng 3-2027 tăng 2,4%, đạt 236,8 USD/tấn.

Tại Việt Nam, theo Cục Hải quan, lũy kế 10 tháng đầu năm 2026 đã nhập khẩu 6,19 triệu tấn lúa mì tăng 31% so với cùng kỳ, với đơn giá bình quân 267,1 USD/tấn.

Hiện mặt bằng giá kỳ hạn vẫn thuận lợi để chủ động chia nhỏ nhịp mua hoặc từng bước chốt giá kỳ hạn cho nhu cầu nguyên liệu quý I-2027 nhằm phòng ngừa các đợt biến động nguồn cung từ khu vực Biển Đen.

Bà Đào Thị Linh, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Giao dịch hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh, nhận định lúa mì còn chịu sức ép ngắn hạn do nguồn cung cạnh tranh và nhu cầu chưa cải thiện rõ.