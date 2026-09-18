Thị trường hàng hóa: Diễn biến giằng co, chỉ số MXV-Index gần như đi ngang

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Lợi suất trái phiếu và giá dầu cùng hạ nhiệt, giá kim loại quý bật tăng

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá vàng và bạc đồng loạt tăng trong phiên 17/9 khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm trở lại sau quyết định nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), trong khi giá dầu hạ nhiệt giúp giảm bớt áp lực lạm phát từ năng lượng.

Kết phiên giao dịch 17/9, giá bạc COMEX tăng 1,81%, giao dịch quanh ngưỡng 66,1 USD/oz. Giá vàng kỳ hạn cũng tăng khoảng 1,8%, lên mức 4.340 USD/oz.

Trong cuộc họp ngày 15-16/9, Fed đã nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất mục tiêu lên 3,75 - 4%, đúng như dự báo của thị trường. Theo đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm trên tất cả các kỳ hạn sau khi đã liên tục leo dốc qua nhiều phiên. Đáng chú ý, lợi suất kỳ hạn 10 năm từng vượt mốc 5%.

Trước đó, khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm đã được công cụ CME FedWatch phản ánh với xác suất gần 90%, do đó phần lớn đã được thị trường định giá. Sau khi quyết định được công bố, áp lực bán trái phiếu hạ nhiệt, kéo lợi suất đi xuống. Chốt phiên 17/9, lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 6 điểm cơ bản, trong khi kỳ hạn 30 năm giảm 5 điểm cơ bản. Diễn biến này làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc, qua đó hỗ trợ giá kim loại quý.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu kéo dài đà giảm sang phiên thứ ba khi rủi ro địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, phần nào giải tỏa áp lực lạm phát năng lượng. Tâm lý thị trường được củng cố từ nỗ lực tái khởi động tuyến đường ống chiến lược của Saudi Arabia và việc các tàu chở dầu vẫn di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz.

Đáng chú ý, Saudi Arabia đã đề nghị Trung Quốc hỗ trợ thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao với Iran nhằm hạn chế nguy cơ xung đột lan rộng tại khu vực. Trung Quốc đồng thời kêu gọi các bên tăng cường đối thoại và giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình. Những diễn biến này góp phần làm dịu lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông.

Theo ông Nguyễn Khánh Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giao dịch hàng hóa Phú Quý, Thành viên Kinh doanh 085 của MXV, bạc đang duy trì nhịp hồi phục sau cuộc họp Fed, với giá giao ngay quanh 65,6 USD/oz theo bảng giá cập nhật lúc 10h25 sáng nay (18/9). Tuy nhiên, triển vọng chính sách tiền tệ chưa thực sự chuyển sang thuận lợi cho bạc. Fed tiếp tục đánh giá lạm phát ở mức cao, trong khi dự báo trung vị lãi suất cuối năm 2026 được nâng lên 4,1%, hàm ý khả năng còn một đợt tăng lãi suất nữa trước cuối năm. Đây là dự báo của các thành viên Fed, không phải cam kết về quyết định tiếp theo.

Theo ông Long, áp lực giảm đối với bạc trong ngắn hạn đã bớt rõ rệt so với giai đoạn trước cuộc họp, nhưng nhịp tăng hiện tại vẫn nên được nhìn nhận là sự hồi phục trong bối cảnh chính sách tiền tệ còn thắt chặt, thay vì xác nhận một xu hướng tăng bền vững. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc nhiều vào việc USD và lợi suất có tiếp tục hạ nhiệt hay không.

Nếu giá dầu giảm thêm, giúp giảm lo ngại lạm phát và hạn chế kỳ vọng Fed tăng lãi suất mạnh hơn, bạc có thể duy trì đà hồi phục. Ngược lại, nếu căng thẳng Trung Đông khiến dầu bật tăng trở lại, kéo lợi suất và USD đi lên, bạc có thể nhanh chóng chịu sức ép điều chỉnh. Vì vậy, ông Long nghiêng về kịch bản bạc tiếp tục hồi phục nhưng còn giằng co, với rủi ro đảo chiều vẫn đáng lưu ý.

Giá đường giảm mạnh trước sức ép từ giá dầu, nhu cầu và hoạt động chốt lời

Trái ngược với diễn biến ở nhóm kim loại quý, giá đường thô kỳ hạn tháng 10 giảm 3% xuống 384 USD/tấn, trong khi giá đường trắng kỳ hạn tháng 12 giảm gần 3% xuống 508,6 USD/tấn, cùng ghi nhận mức thấp nhất trong gần một tháng.

Theo MXV, đà giảm chủ yếu xuất phát từ giá dầu suy yếu, lo ngại về nhu cầu tiêu thụ và hoạt động thanh lý vị thế mua của giới đầu cơ tiếp tục khuếch đại áp lực bán. Theo đó, đà giảm hai phiên liên tiếp của giá dầu kéo theo giá ethanol đi xuống, làm mất dần lợi thế cạnh tranh của nhiên liệu sinh học. Diễn biến này thúc đẩy các nhà máy chuyển hướng ưu tiên ép mía để sản xuất đường, qua đó gia tăng nguồn cung tiềm năng và tạo áp lực giảm lên giá đường trong ngắn hạn.

Về nhu cầu, áp lực điều chỉnh xuất hiện khi khối lượng giao nhận hợp đồng đường trắng London tháng 10, đáo hạn ngày 15/9, tăng vọt 91% so với cùng kỳ, đạt 499.350 tấn - thuộc nhóm những kỳ giao nhận tháng 10 lớn nhất từng được ghi nhận. Quy mô giao nhận lớn cho thấy lượng đường sẵn sàng giao vẫn dồi dào, trong khi nhu cầu tiêu thụ thực tế chưa đủ mạnh để hấp thụ lượng hàng này, qua đó làm suy yếu kỳ vọng tăng giá và thúc đẩy hoạt động chốt lời trên thị trường.

Bên cạnh đó, áp lực bán còn đến từ vị thế mua ròng của nhóm đầu cơ trên sàn New York khi tăng lên mức kỷ lục gần 3 năm, đạt 160.551 hợp đồng tính đến ngày 8/9, theo COT. Lượng mua ròng quá lớn khiến thị trường đặc biệt nhạy cảm với các nhịp điều chỉnh: khi giá có dấu hiệu đảo chiều, hoạt động chốt lời và thanh lý vị thế có thể nhanh chóng gia tăng, tạo lực bán kỹ thuật mạnh trong ngắn hạn dù triển vọng nguồn cung vẫn thâm hụt.

Nhìn chung, trong ngắn hạn giá đường đang chịu áp lực từ ba yếu tố: giá dầu suy yếu, tín hiệu nhu cầu chưa tích cực và hoạt động chốt lời. Dù chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, giá đường trung hạn vẫn được nâng đỡ nhờ rủi ro thu hẹp nguồn cung tại các trung tâm sản xuất lớn, hạn chế nguy cơ dư cung toàn cầu.

Tại Brazil, sản lượng vùng Trung Nam nửa cuối tháng 8 giảm 4,8% xuống 3,72 triệu tấn, cùng với mưa lớn kéo dài làm chậm tiến độ thu hoạch, xay xát hơn 20% và giảm chất lượng mía (ATR). Trong khi đó, tại Ấn Độ, lượng mưa gió mùa tính đến 16/9 thiếu hụt 15%, đe dọa năng suất vụ mới. Đồng thời, việc miễn thuế nhập khẩu 1 triệu tấn đường thô đến 31/10 cho thấy nguồn cung nội địa đang chịu áp lực lớn, trực tiếp siết chặt dư địa xuất khẩu của quốc gia này.

Tại thị trường nội địa, khu vực phía Nam và miền Tây ghi nhận diễn biến khá ảm đạm, với sức mua bán trầm lắng trên cả hai phân khúc.

Đối với đường tiểu ngạch, giá đường Thái Lan liên tục sụt giảm qua từng ngày, hiện dao động quanh mức 18.600 - 18.800 đồng/kg, giao tận nơi tại TP. Hồ Chí Minh và miền Tây.

Trong khi đó, ở phân khúc đường nhà máy, dù một số thương mại đã chủ động hạ giá chào bán đường An Khê xuống còn 19.500 - 19.800 đồng/kg, tùy số lượng và giao dịch, mức giá này nhìn chung vẫn neo ở ngưỡng cao so với đà giảm nhanh của đường tiểu ngạch. Sự chênh lệch về giá khiến đường nhà máy khó cạnh tranh, trực tiếp làm thanh khoản toàn thị trường rơi vào trạng thái đình trệ và vắng bóng người mua.