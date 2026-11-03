Thị trường hàng hóa: Dầu thô lao dốc, MXV-Index mất gần 2%

Giá dầu thô lao dốc hơn 7%, MXV-Index mất gần 2%

Giá dầu thế giới lao dốc hơn 7% trước tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhóm năng lượng thu hút sự chú ý của thị trường trong phiên giao dịch ngày 2/11 khi toàn bộ 5/5 mặt hàng đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. Trong đó, hai mặt hàng dầu thô dẫn đầu đà suy giảm.

Đáng chú ý, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 1/2027 lao dốc 7,63%, xuống còn 104,77 USD/thùng. Đây là hợp đồng kỳ hạn gần nhất sau khi hợp đồng tháng 12/2026 kết thúc giao dịch vào ngày 30/10. Cùng chiều, giá dầu WTI kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 7,36%, về mức 96,46 USD/thùng.

Áp lực giảm giá chủ yếu đến từ những tín hiệu tích cực trong tiến trình ngoại giao giữa Mỹ và Iran, khiến giới đầu tư giảm bớt lo ngại về nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang. Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ diễn ra ngày 3/11, Tổng thống Donald Trump được cho là đã trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về mong muốn dành thêm thời gian cho các nỗ lực đàm phán trước khi cân nhắc nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Về phía Tehran, các tín hiệu cởi mở hơn với đối thoại cũng xuất hiện. Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đã trao thêm một số thẩm quyền cho chính phủ để thúc đẩy tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, phạm vi thẩm quyền được trao cũng như khả năng Iran điều chỉnh lập trường trong các cuộc thương lượng vẫn chưa được làm rõ.

Đáng chú ý, sau các cuộc trao đổi với Qatar trong vai trò trung gian, một dự thảo đề xuất đã được lưu hành nhằm chuẩn bị cho khả năng nối lại các cuộc đàm phán. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng cho biết eo biển Hormuz có thể được mở lại trong khoảng hai ngày nếu Washington đáp ứng một số điều kiện, bao gồm chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran, dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu mỏ và ngừng các hoạt động quân sự trong khu vực. Dù vậy, đây mới chỉ là đề xuất có điều kiện từ phía Tehran, chưa phải một thỏa thuận chính thức giữa các bên.

Triển vọng hòa hoãn khiến thị trường kỳ vọng vận tải thuận lợi hơn và các nhà sản xuất vùng Vịnh có thể khôi phục nguồn cung. Tuy nhiên, tác động hiện chủ yếu vẫn nằm ở kỳ vọng.

Bên cạnh triển vọng ngoại giao, những tín hiệu phục hồi nguồn cung từ các quốc gia sản xuất lớn cũng góp phần thúc đẩy lực bán trên thị trường dầu. Dù OPEC+ không thay đổi hạn ngạch tháng 12, lượng dầu khai thác thực tế vẫn đang tăng trở lại. Hiện tại, sản lượng của nhóm vẫn chưa chạm tới mức trần cho phép và thấp hơn mục tiêu 4,21 triệu thùng/ngày. Điều này đồng nghĩa với việc các nước OPEC+ vẫn còn rất nhiều dư địa để tiếp tục tăng nguồn cung dầu ra thị trường khi giao thông và vận tải phục hồi.

Saudi Arabia là một trong những động lực đáng chú ý. Theo dữ liệu từ TankerTrackers, xuất khẩu dầu thô của nước này trong tháng 10 đạt khoảng 6,99 triệu thùng/ngày qua cả bờ đông và bờ tây.

Khả năng đưa dầu ra thị trường cũng được cải thiện tại UAE và Iraq. Bộ trưởng Năng lượng UAE cho biết xuất khẩu có thời điểm vượt mức trước chiến tranh. Trong khi đó, Iraq nâng lượng dầu xuất khẩu qua cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ từ khoảng 350.000 lên 500.000 thùng/ngày, với khoảng 200.000 thùng/ngày là dầu Basrah được vận chuyển từ miền nam lên hệ thống đường ống phía bắc. Việc mở rộng tuyến xuất khẩu thay thế giúp Iraq giảm phụ thuộc vào Hormuz, đồng thời củng cố khả năng duy trì nguồn cung cho khách hàng.

Theo ông Ngô Việt Hùng, Trưởng phòng Tư vấn đầu tư HCT (TVKD số 012 của MXV), triển vọng đàm phán giữa Mỹ và Iran hiện là yếu tố chi phối chính diễn biến giá dầu trong ngắn hạn. Nếu các bên đạt được tiến triển tích cực, giá dầu có thể tiếp tục điều chỉnh; ngược lại, bất đồng trong đàm phán có thể khiến giá phục hồi trở lại trên mốc 100 USD/thùng. Bên cạnh đó, các yếu tố cung - cầu như quyết định duy trì sản lượng của OPEC và tồn kho dầu thô Mỹ giảm đang tạo lực hỗ trợ cho giá. Theo ông Hùng, xu hướng hạ nhiệt của giá dầu trong tuần này đang có phần chiếm ưu thế, song căng thẳng kéo dài quanh eo biển Hormuz vẫn là yếu tố khiến thị trường có thể biến động mạnh và khó lường trong những tháng cuối năm.

Thị trường đậu tương chịu sức ép từ hoạt động thu hẹp vị thế mua

Đồng pha với năng lượng, lực bán chiếm áp đảo trên thị trường đậu tương trong phiên giao dịch hôm qua. Đóng cửa, giá đậu tương kỳ hạn tháng 11 giảm 1,43% xuống mức 442,7 USD/tấn; giá khô đậu tương kỳ hạn tháng 12 giảm 1,54% về 352,3 USD/tấn và giá dầu đậu tương kỳ hạn tháng 12 giảm 1,24% còn 1.434 USD/tấn.

Đà giảm này đưa giá đậu tương thế giới về gần mức trung vị của chuỗi dữ liệu 5 năm, hiện quanh 442,9 USD/tấn. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh hợp đồng đậu tương kỳ hạn tháng 11 hoàn tất ngày thông báo giao hàng đầu tiên, thúc đẩy hoạt động chuyển vị thế sang hợp đồng tháng 1/2027.

Theo MXV, diễn biến suy yếu của giá đậu tương phái sinh không xuất phát từ áp lực bán khống mới, mà chủ yếu phản ánh hoạt động thanh lý vị thế mua của các quỹ đầu cơ trong giai đoạn chuyển tháng.

Theo dữ liệu từ Báo cáo Cam kết Thương nhân (CFTC COT), áp lực giảm giá chủ yếu phản ánh hoạt động thu hẹp vị thế mua của các quỹ đầu cơ trong giai đoạn chuyển tháng. Tính đến ngày 27/10, nhóm quỹ quản lý tiền tệ đã có tuần giảm vị thế mua ròng thứ ba liên tiếp trên thị trường đậu tương, đưa lượng nắm giữ xuống còn 185.400 hợp đồng, giảm 10,4% so với tuần trước và thấp hơn hơn 26% so với vùng đỉnh đầu tháng 10. Đối với khô đậu tương, hoạt động điều chỉnh vị thế diễn ra mạnh hơn. Trong tuần kết thúc ngày 27/10, các quỹ quản lý tiền tệ giảm vị thế mua ròng 34.834 hợp đồng, đưa lượng nắm giữ xuống còn 169.859 hợp đồng, tương đương mức giảm 17,02% so với tuần trước.

Xét về cung - cầu, sự cạnh tranh gay gắt từ khu vực Nam Mỹ tiếp tục là yếu tố đè nặng lên giá đậu tương Bắc Mỹ. Tại Brazil, đồng Real suy yếu sau kỳ bầu cử đã nới rộng khoảng cách giá xuất khẩu, giúp giá chào FOB đậu tương của Brazil rẻ hơn từ 6 - 11 USD/tấn so với nguồn cung từ Mỹ. Tiến độ xuống giống tại bang sản xuất lớn nhất Brazil là Mato Grosso đạt hơn 89% diện tích, vượt xa mức 76,1% cùng kỳ năm trước nhờ thời tiết mưa rải rác thuận lợi, củng cố triển vọng nguồn cung kỷ lục vào đầu năm 2027.

Tại Mỹ, nhu cầu mua đậu tương vẫn ghi nhận những tín hiệu tích cực. Theo báo cáo xuất khẩu gần nhất của USDA, trong tuần kết thúc ngày 22/10, doanh số bán ròng đậu tương đạt 2,57 triệu tấn, trong đó Trung Quốc chiếm 63,2%. Đáng chú ý, trong các ngày 28 và 30/10, USDA tiếp tục ghi nhận thêm các giao dịch bán đậu tương Mỹ với tổng khối lượng khoảng 571.500 tấn cho niên vụ 2026/27, dù điểm đến của các lô hàng này chưa được xác định.

Tại Trung Quốc, lượng hạt nhập khẩu cập cảng trong quý IV ước tính đạt trung bình 9,5 triệu tấn mỗi tháng, song biên lợi nhuận chăn nuôi heo gặp khó khăn khiến các nhà máy thức ăn chăn nuôi tại đây chỉ thu mua giao ngay cầm chừng, kéo giá khô đậu tương nội địa giảm về khoảng từ 3.200 - 3.300 Nhân dân tệ/tấn.

Tại thị trường trong nước, áp lực từ các chuyến tàu ngũ cốc nhập khẩu cập cảng dồn kho cùng đà suy yếu của giá thế giới đã thúc đẩy các doanh nghiệp thương mại chủ động hạ giá chào bán khô đậu tương.

Tại khu vực miền Nam, giá chào bán khô đậu tương giao ngay dao động quanh mức từ 13.200 - 13.250 đồng/kg; đối với hàng giao tháng 11, các giao dịch thực tế ghi nhận mức khớp từ 12.900 đến 13.100 đồng/kg khi một số nhà máy chào bán lại lượng hàng dư thừa để đảo kỳ hạn sang tháng 1 năm tới.

Tại khu vực miền Bắc, giá chào khô đậu tương giao ngay tại cảng Cái Lân lùi về khoảng từ 13.520 đến 13.670 đồng/kg. Đáng chú ý, giá chào hàng giao quý II/2027 chỉ ở mức từ 11.900 - 12.300 đồng/kg, thấp hơn hàng giao ngay tới 1.700 đồng/kg.