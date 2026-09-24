Thị trường Halal 'gõ cửa', Huế chuẩn bị gì?

Khách du lịch Hồi giáo đến tham quan ở Huế. Ảnh: Hữu Phúc

Ngày 23/9, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND thành phố Huế tổ chức hội thảo thông tin về thị trường và ngành hàng Halal tại thành phố Huế. Sự kiện có sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao, UBND thành phố Huế, Đại sứ quán Indonesia, Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam cùng đại diện các bộ, ngành, trường đại học, hiệp hội và doanh nghiệp.

CHUẨN HÓA DỊCH VỤ

Hội thảo tập trung cung cấp thông tin về xu hướng phát triển của thị trường Halal toàn cầu, những yêu cầu, tiêu chuẩn đối với sản phẩm và dịch vụ Halal; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, chứng nhận sản phẩm và mở ra cơ hội hợp tác trong đầu tư, thương mại và du lịch.

Halal không còn chỉ được biết đến với những quy định liên quan đến thực phẩm và đồ uống. Cùng với sự gia tăng của cộng đồng Hồi giáo trên thế giới, thị trường này đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực như du lịch, khách sạn, tài chính, mỹ phẩm, dược phẩm, logistics và thương mại điện tử.

Với khoảng 2 tỷ người Hồi giáo trên toàn cầu, thị trường Halal đang trở thành một không gian hợp tác được nhiều quốc gia và doanh nghiệp quan tâm. Trong lĩnh vực du lịch, nhu cầu của du khách Hồi giáo không chỉ nằm ở việc sử dụng thực phẩm phù hợp mà còn liên quan đến nơi lưu trú, không gian cầu nguyện, dịch vụ vận chuyển, mua sắm và các trải nghiệm văn hóa.

Đây cũng là lý do Huế bắt đầu dành sự quan tâm nhiều hơn tới thị trường này trong quá trình đa dạng hóa nguồn khách quốc tế.

Năm 2025, Huế đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt. Trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố đón hơn 6,4 triệu lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025; khách quốc tế ước đạt hơn 1,9 triệu lượt, tăng 35,5%.

Đáng chú ý, lượng khách Hồi giáo đến Huế đang hình thành một thị trường riêng. Năm 2025, thành phố đón gần 22.070 lượt khách Hồi giáo; riêng 7 tháng đầu năm 2026 đạt 11.801 lượt.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: UBND TP Huế

Những con số này cho thấy dòng khách Hồi giáo đã hiện diện tại Huế, dù quy mô còn khiêm tốn so với tổng lượng khách quốc tế. Đây cũng là cơ sở để địa phương nghiên cứu sâu hơn về nhu cầu, thói quen tiêu dùng và khả năng phát triển những sản phẩm phù hợp.

Huế có nhiều điều kiện để tiếp cận thị trường Halal, trong đó nổi bật là tài nguyên di sản, văn hóa, thiên nhiên và ẩm thực. Thành phố nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây, có hệ thống giao thông kết nối với các địa phương trong khu vực miền Trung và các quốc gia Đông Nam Á.

Đây là những điều kiện thuận lợi để Huế từng bước mở rộng kết nối với các thị trường khách quốc tế, trong đó có Indonesia và Malaysia. Đặc biệt, ẩm thực được xem là một lợi thế có thể khai thác. Văn hóa ẩm thực Huế vốn phong phú, trong đó các món chay và hệ thống ẩm thực thực vật có nền tảng khá rõ nét. Nếu được nghiên cứu, điều chỉnh quy trình chế biến và đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết, đây có thể trở thành một hướng để Huế phát triển sản phẩm phù hợp với du khách Hồi giáo.

Trên địa bàn thành phố hiện đã có một số khách sạn, nhà hàng bước đầu phục vụ khách Hồi giáo. Tuy nhiên, hệ sinh thái dịch vụ Halal vẫn đang trong quá trình hình thành. Thực tế này đặt ra yêu cầu không chỉ đối với ngành du lịch mà còn với các cơ sở lưu trú, nhà hàng, doanh nghiệp chế biến thực phẩm và các đơn vị cung ứng dịch vụ liên quan.

Hiện nay, Huế vẫn còn những khoảng trống cần được bổ sung như không gian cầu nguyện, sản phẩm du lịch chuyên biệt, nguồn nhân lực am hiểu văn hóa Hồi giáo và khả năng đáp ứng quy trình chứng nhận Halal. Phần lớn các cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản trên địa bàn cũng chưa được cấp chứng nhận Halal.

Đây là những vấn đề cần được giải quyết nếu Huế muốn chuyển từ việc đón một lượng khách Hồi giáo nhất định sang xây dựng một hệ sinh thái du lịch có khả năng phục vụ ổn định nhóm khách này.

HƯỚNG ĐẾN MỘT THỊ TRƯỜNG DÀI HẠN

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho rằng, Huế không lựa chọn cách tiếp cận thị trường Halal theo phong trào mà xác định đây là quá trình cần được nghiên cứu bài bản, chuẩn hóa từng bước, hướng tới phát triển lâu dài, thực chất và bền vững.

Theo định hướng của thành phố, thời gian tới Huế sẽ đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá thị trường; từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất và hệ thống dịch vụ đạt tiêu chuẩn Halal; đồng thời nghiên cứu phát triển những sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng của Huế.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại hội thảo. Ảnh: UBND TP Huế

Di sản, văn hóa, ẩm thực, nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái được xác định là những nền tảng có thể hình thành các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của du khách Hồi giáo.

Để làm được điều đó, Huế cần sự tham gia đồng bộ của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia, tổ chức chứng nhận và các đối tác quốc tế. Trong đó, việc hiểu đúng tiêu chuẩn Halal và nhu cầu thực tế của thị trường được xem là bước đi quan trọng trước khi doanh nghiệp đầu tư vào sản phẩm.

Đại diện Bộ Ngoại giao cho biết, thời gian qua Chính phủ và các bộ, ngành đã quan tâm thúc đẩy phát triển ngành Halal Việt Nam theo hướng bài bản, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế. Các hoạt động cung cấp thông tin, kết nối doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế cũng được tăng cường nhằm nâng cao nhận thức và năng lực tham gia thị trường.

Đối với Huế, đại diện Bộ Ngoại giao đánh giá thành phố có nhiều lợi thế về vị trí, du lịch, văn hóa và khả năng kết nối khu vực để từng bước tiếp cận dòng khách Hồi giáo, đồng thời tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng Halal.