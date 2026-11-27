MXV-Index tăng 0,74%, lên 2.527 điểm. Nguồn: MXV

Thị trường hàng hóa thế giới duy trì đà khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 26-11. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhóm nông sản trên Sở ICE US tạm ngừng giao dịch, trong khi một số mặt hàng năng lượng và nguyên liệu công nghiệp đóng cửa sớm do Mỹ nghỉ Lễ Tạ ơn. Dù thanh khoản giảm, lực mua vẫn chiếm ưu thế trên các thị trường còn giao dịch, giúp MXV-Index tăng 0,74%, lên 2.527 điểm.

Diễn biến giá cà phê Robusta và tỷ giá. Nguồn: MXV

Giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1 tăng 2,1%, lên 2.857 USD/tấn, chấm dứt chuỗi 10 phiên giảm liên tiếp. Theo MXV, đà phục hồi được hỗ trợ bởi đồng Real Brazil tăng gần 5% so với USD trong giai đoạn từ ngày 23 đến 26-11, qua đó làm giảm động lực bán cà phê ra thị trường của các nhà xuất khẩu nước này.

Bên cạnh đó, lượng tồn kho Robusta đạt chuẩn trên hệ thống kho ICE Futures Europe tiếp tục giảm còn 5.689 lô, thấp hơn 15,6% so với đầu tháng 11.

Tại Việt Nam, mưa lớn, kéo dài ở Tây Nguyên trong giai đoạn thu hoạch có thể gây khó khăn cho hoạt động thu hái, phơi sấy và vận chuyển cà phê, làm chậm tiến độ đưa nguồn cung mới ra thị trường.

Theo báo cáo của Simexco, đến ngày 22-11, cả nước mới thu hoạch khoảng 15-16% sản lượng cà phê niên vụ mới. Trong khi đó, giá thu mua nội địa giảm xuống 69.200-70.000 đồng/kg, thấp nhất kể từ tháng 1-2024, khiến một bộ phận nông dân có xu hướng trì hoãn bán hàng.

Ngoài ra, các quỹ đầu cơ đang duy trì vị thế bán ròng ở mức sâu nhất gần bốn năm, nên nếu xuất hiện thêm yếu tố hỗ trợ nguồn cung, hoạt động mua bù vị thế có thể tiếp tục nâng đỡ giá.

Giá quặng sắt liên kỳ hạn. Nguồn: MXV

Cùng chiều với cà phê, giá quặng sắt SGX kỳ hạn tháng 12-2026 tăng 1,15%, lên 90,08 USD/tấn. Động lực chính đến từ kỳ vọng các nhà máy thép Trung Quốc sẽ tăng tích trữ nguyên liệu trong tháng 12 để phục vụ sản xuất trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo MXV, tồn kho quặng sắt tại 10 cảng lớn của Trung Quốc giảm 1,64% trong tuần, xuống 107,47 triệu tấn. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất thép và cước vận tải biển duy trì ở mức cao cũng góp phần hỗ trợ giá quặng sắt.

Tuy nhiên, triển vọng trung hạn vẫn chịu sức ép khi lượng quặng tồn kho tại các cảng Trung Quốc còn lớn, trong khi sản lượng gang nóng tiếp tục giảm và hiệu quả kinh doanh của nhiều nhà máy thép chưa cải thiện rõ rệt.