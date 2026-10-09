Thị trường giằng co, VN-Index mất gần 4 điểm

VN-Index khép lại phiên giao dịch cuối tuần 9/10 với diễn biến giằng co, khi các nỗ lực hồi phục chưa đủ để giúp chỉ số giữ được sắc xanh.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 9/10, chỉ số VN-Index dừng tại 1.735,09 điểm, giảm 3,88 điểm, tương đương 0,22% so với phiên trước. Ngược lại, HNX-Index tăng 5,38 điểm lên 261,60 điểm; UPCoM-Index giảm 0,97 điểm xuống 124,24 điểm.

Trên sàn HoSE, độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 175 mã giảm, 130 mã tăng và 63 mã đứng giá. Thanh khoản hôm nay tăng đột biến với tổng khối lượng đạt 911 triệu đơn vị tương ứng với giá trị giao dịch đạt 27.543 tỷ đồng.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/10. Ảnh: Vietstock

Trong phiên hôm nay, nhóm cổ phiếu ngân hàng chiếm diện tích lớn trên bản đồ thị trường ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các mã lớn. Nổi bật là HDB tăng mạnh +3,94%, TCB tăng +1,41%, VPB tăng +1,49%, bên cạnh đó các mã như CTG (+1,03%), MBB (+0,79%) và VCB (+0,18%) cũng giữ được đà tăng nhẹ.

Trong khi đó, cổ phiếu SHB chịu áp lực điều chỉnh nhẹ giảm -0,5%, MSB giảm -1,02%. Trong khi đó, các mã STB và BID giữ vững mốc tham chiếu (0%).

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng có những diễn biến phân hoá khi NVL bứt phá mạnh mẽ ghi nhận mức tăng trần +6,83%. Các cổ phiếu như CEO (+4,04%), TCH (+2,36%), DXG (+1,46%), KDH (+1,13%) và VHM (+0,46%) cũng đồng thuận giao dịch trong sắc xanh. Ngược lại, VIC giảm 1,1%.

Nhóm chứng khoán phần lớn giao dịch tích cực, làm động lực cho thị trường: VIX dẫn dắt với mức tăng khá tốt +3,1%. Các mã khác như SHS (+0,86%) và VND (+0,76%) đều ghi nhận sắc xanh. Trong khi đó, SSI giảm nhẹ -0,26%, còn VCI duy trì ở mức tham chiếu (0%).

Đối với hàng tiêu dùng, PNJ gây ấn tượng với mức tăng trưởng vượt trội +6,85%, trong khi cổ phiếu lớn MSN đứng ở mốc tham chiếu 0% và VNM giảm nhẹ -0,35%.

Tại nhóm dịch vụ tiêu dùng, VJC tăng +0,39%, còn MWG giao dịch quanh tham chiếu với mức giảm nhẹ không đáng kể -0,26%.